19 людей, которым скучно просто выйти на прогулку, — им надо обязательно найти что-нибудь эдакое

Природа часто подкидывает нам такие подарки, что трудно устоять и не сфотографировать их. Белку в парке или синичек на кормушке, например, можно увидеть почти каждый день. А вот самую настоящую медведицу или черепах, уютно расположившихся на солнце, смогут запечатлеть только счастливчики.

Мы в AdMe.ru решили покопаться в фотоархивах пользователей сети и сами убедиться в том, насколько красочной бывает окружающая нас природа.

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Когда природа положила глаз на твоего пса

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«Этот паренек просто остановился и оглянулся на меня, а потом снова побежал»

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«Мне нужно было немного отвлечься от всего, и я пошел на прогулку»

«Облака держались буквально 5 минут, успела заснять»

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Зимний перекус

«Ну и что ты фотографируешь? Гуляем мы тут»

Медуза сбежала от соседей

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«Нашел такого малыша в своей тачке. Понятия не имею, как он там очутился. Думаю, просто птица уронила»

Молниеносная красота

«Где же мой орешек?»

Мамочка на прогулке со своими детенышами

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После того как уровень воды спал, лед на деревьях остался в таком виде