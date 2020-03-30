19 твитов от людей, которые просто великолепно отточили навыки иронии и сарказма

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Когда-то великие мыслители слагали длинные письмена, посвященные проблемам современности. И до сих пор на книжных полках можно отыскать пару пухлых пыльных томов знаменитых философов. Но те, кто сегодня режет правду-матку, предпочитает ограничиваться небольшим количеством символов.

Мы в AdMe.ru не устаем восхищаться людьми, которые способны вместить искрометное высказывание в 140 символов. В нашей подборке твиты, в которых сосредоточена вся правда жизни.

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А среди ваших знакомых есть такие мастера иронии и сарказма? Поделитесь с нами их мыслями.

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