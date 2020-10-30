19 твитов о людях, которые не пошли на поводу у устаревших стереотипов
Даже легкий намек на стереотипное поведение оказывает на людей влияние и может вызвать у них халатное отношение к своим обязанностям. Поэтому начальство, которое выстраивает равные отношения со всеми своими сотрудниками независимо от пола, внешности или возраста, помогает им работать эффективно и быстрее достигать общих целей.
AdMe.ru убежден, что ограничивать свое мышление какими-то рамками — дело неблагодарное, поэтому решил собрать твиты людей, которые не боятся смело высказывать свое мнение и мыслят широко и непредвзято.
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С какими стереотипами сталкивались вы? Как дали им отпор?