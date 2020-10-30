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19 твитов о людях, которые не пошли на поводу у устаревших стереотипов

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Даже легкий намек на стереотипное поведение оказывает на людей влияние и может вызвать у них халатное отношение к своим обязанностям. Поэтому начальство, которое выстраивает равные отношения со всеми своими сотрудниками независимо от пола, внешности или возраста, помогает им работать эффективно и быстрее достигать общих целей.

AdMe.ru убежден, что ограничивать свое мышление какими-то рамками — дело неблагодарное, поэтому решил собрать твиты людей, которые не боятся смело высказывать свое мнение и мыслят широко и непредвзято.

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© victoriannka / Twitter

2.

© Wizard_Severus / Twitter

3.

© _cuckoosnest / Twitter

4.

© Daria_Olegovna / Twitter

5.

© Zefirni_chel / Twitter

6.

© svetachalova / Twitter

7.

© Wizard_Severus / Twitter

8.

© chern_ov / Twitter

9.

© ol_fa_sol / Twitter

10.

© vah_arina / Twitter

11.

© svimmelhet / Twitter

12.

© SUPPORT_C_MAPCA / Twitter

13.

© lyasheva / Twitter

14.

© itsthatJonRead / Twitter

15.

© sige_2014 / Twitter

16.

© SUPPORT_C_MAPCA / Twitter

17.

© _HollyHox / Twitter

18.

© veritas_z / Twitter

19.

© Livotovas / Twitter

С какими стереотипами сталкивались вы? Как дали им отпор?

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