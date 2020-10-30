19 твитов о людях, которые не пошли на поводу у устаревших стереотипов

Даже легкий намек на стереотипное поведение оказывает на людей влияние и может вызвать у них халатное отношение к своим обязанностям. Поэтому начальство, которое выстраивает равные отношения со всеми своими сотрудниками независимо от пола, внешности или возраста, помогает им работать эффективно и быстрее достигать общих целей.