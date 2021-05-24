19 историй о трудоголиках, которые уверены, что слова «работать» и «вкалывать» — однокоренные
Между трудолюбивым человеком и трудоголиком — пропасть. Первые знают себе цену и умеют вовремя остановиться, вторые потеряли счет времени и наваливают на себя столько дел, что не могут поднять головы. Работа — хищный зверь, с которым нужно держать ухо востро, чуть потеряешь контроль над ситуацией — и он вмиг съест твою личную жизнь.
Мы в AdMe.ru уверены, что умение расслабляться — не менее важная опция, чем способность зарабатывать деньги. Только сохраняя баланс между трудом и отдыхом, можно достичь гармонии в жизни и стать по-настоящему счастливым.
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Работаю врачом, сначала участковым терапевтом, потом неврологом. Тонны документации, стандартная процедура: дата — фамилия — подпись — печать. И случилось такое, что я решила поменять тариф на более выгодный. Прихожу в офис мобильного оператора, предъявляю документы, мне подают договор, внимательно читаю его, дата — фамилия — подпись. На автомате выуживаю печать из сумки и с размаху ставлю оттиск поверх подписи. Поднимаю голову и наталкиваюсь на странный взгляд менеджера.
— Что-то еще?
— Да нет, все.
Вся комичность ситуации дошла до меня только дома. © ayushkaayu / Pikabu
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Я однажды утром, идя в душ, завязала волосы своими стрингами и, конечно, забыла об этом! И в таком виде поехала на работу. © Алиса / AdMe
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Уставшая, с работы. Припарковалась, закрыла машину щелчком пульта, пошла домой. Стою возле двери в квартиру, держу пульт от машины в руках, кнопочку нажимаю и не понимаю, почему дверь не открывается. Даже злиться начала. © Tatjana Matrjonina / Facebook
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Трудоголизм — это зависимость. Как-то раз я проснулся утром и первым делом подумал про работу. Я встал, принял душ и отправился в офис, потому что у меня туда круглосуточный доступ. Когда через несколько часов заметил кое-что странное — я был один на работе. Я задумался, почему все опаздывают, и тут понял, что это был выходной день. © Janin Lyndovsky / Quora
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Сейчас я работаю над тем, чтобы перестать брать трубку во внерабочее время и не перерабатывать. На днях звонил начальник еще до работы, я не взяла. Но, боже мой, как было сложно, и рука тянулась сама. Я трудоголик, мне важно работать за идею, чтобы меня хвалили и я чувствовала свою нужность. Пытаюсь применять принцип «мне за это не платят», пока дается непросто. © Подслушано / VK
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Подруга недавно рассказывала: пришла справку для гражданства взять, сотрудник распечатал и выдал ей бланк для заполнения. Она автоматически исправила ошибки и попросила переделать. Сотрудник в шоке, она давай извиняться. Работник заржал и спрашивает: «Вы преподаватель?» Она: «Да, как вы узнали?» Он показывает бумагу с исправлениями: «А вот же!» В итоге исправил и распечатал уже без ошибок, сильно благодарил за исправления. © PomidorniyBochok / Pikabu
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Поздний вечер, выходим из офиса с коллегой. Я говорю:
— В отпуск пойду через день, работать не буду, даже ноутбук с собой не беру!
Коллега, которая сегодня отработала последний день перед отпуском:
— Я тоже работать в отпуске не буду!
Я молча смотрю на ее руку, держащую ноутбук. © Eliza / AdMe
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Моя подруга юрист-трудоголик, работает на износ. Может после посиделок с друзьями заехать ночью на работу и еще поработать. Собрались с ней на выходные в Ригу, она до этого работала месяц без выходных по 12 часов в день. Сижу в аэропорту, жду ее. И вдруг она звонит мне и говорит, что ее, оказывается, на работе схватил приступ в спине, не смогла разогнуться и упала. Сейчас она едет в больницу, где ей поставят укол, и она примчится в аэропорт. В итоге ни в какой аэропорт она не попала, провела в больнице 2 недели, но даже там умудрилась достать ноутбук и работала. © Ekaterina Poroshina / AdMe
- Меня ругают муж, родители, друзья. Я полностью с ними согласна: много работы — это плохо, жить ради работы — это плохо, все свободное время посвящать работе и не отдыхать — это очень плохо. Я все понимаю, но когда начальство мне пишет в 21:00 в скайп про новую срочную задачку по оптимизации огромного сайта — мне интересно, хочу в этом разбираться. © nasolini / LiveJournal
- Я трудоголик. Я признаю, что пора спать, и откладываю работу только в тот момент, когда я встаю из-за стола и меня начинает болтать из стороны в сторону. © Подслушано / VK
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Я либо сплю, либо работаю. Если занимаюсь чем-то еще, чувство вины убивает меня. Работа заставляет чувствовать себя уверенно, она всегда держит в тонусе. Когда вы работаете, нет места и времени для бесполезных мыслей. © Anusree Basu / Quora
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Обучала я одного директора завода, которому английский язык был нужен для облегчения переговоров с иностранными партнерами. В одно из занятий я передала ему проверочный тест с вопросами. Директор посмотрел на меня, о чем-то ненадолго задумался и написал на данном тесте: «Утверждаю», поставил подпись и дату. На минуту воцарилась тишина, а потом до него дошла комичность ситуации и он рассмеялся. Директор — всегда директор! © PolAnd1962 / Pikabu
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Муж страшный трудоголик, он и рад забить на некоторые вещи, но не получается, потому что, если он не сделает это сейчас и переложит на коллегу, то коллега, скорее всего, не сделает или сделает так, что придется потом разгребать завалы и все переделывать. Так вот всегда: едут на том, кто везет. © kakyr / AdMe
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Раньше много лет я работала по очень много часов в сутки. У меня были свои приемы, например, время от времени «перезагружаться» — это как бы уснуть на несколько минут. Могла 3–4 часа находиться в состоянии полной концентрации внимания, потом ощущала некий спад, тогда минут на 5 «выключалась», а потом давала себе какие-то зрительные или обонятельные сильные раздражители, и дальше работать. © MIUMAU / LiveJournal
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Мой отец был трудоголиком. Я знал, что у меня есть папа, но я почти не видел его. Все мои воспоминания связаны с мамой — она делала всю работу по дому, готовила и общалась с нами. Я не помню, чтобы отец проводил с нами время. Он всегда уходил на работу прежде, чем мы вставали, и возвращался домой после того, как мы ложились спать. © Jennifer Knapp Wilkinson / Quora
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7 утра — встречаю рассвет на работе. Люблю свою работу, у меня отличная команда, понимающее руководство. Я хочу и могу заниматься тем, чем я занимаюсь. После тусовки у друзей вместо того, чтобы дома спать, думаю: поехать на работу? © yerofea / LiveJournal
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Коллеги спрашивают, почему при своем материальном достатке я не женат и детей нет?
Хороший вопрос, подбил отчет за октябрь — 474 часа чистого рабочего времени. Работаю на 3 с четвертью ставки. Я вообще не представляю, как люди живут по-другому, работа — моя страсть. Кажется, если начну отдыхать — просто сойду с ума. © larpostal / Pikabu
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Я ушла с работы поздно, устала. Не понимала, почему в троллейбусе на меня странно смотрят. А потом подошел молодой человек и сказал: «Доктор, колпак уже можно снять». © G Alina Titova / Facebook
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Быть супругой трудоголика означает, что вы должны отдавать 90 % сил семье. Муж приносит неплохую зарплату, и мы не нуждаемся в деньгах, но он никаким другим образом не участвует в повседневной семейной жизни. © Mimi Smythe / Quora
А как вам удается балансировать между работой и домом?