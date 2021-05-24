19 историй о трудоголиках, которые уверены, что слова «работать» и «вкалывать» — однокоренные

Обучала я одного директора завода, которому английский язык был нужен для облегчения переговоров с иностранными партнерами. В одно из занятий я передала ему проверочный тест с вопросами. Директор посмотрел на меня, о чем-то ненадолго задумался и написал на данном тесте: «Утверждаю», поставил подпись и дату. На минуту воцарилась тишина, а потом до него дошла комичность ситуации и он рассмеялся. Директор — всегда директор! © PolAnd1962 / Pikabu

Муж страшный трудоголик, он и рад забить на некоторые вещи, но не получается, потому что, если он не сделает это сейчас и переложит на коллегу, то коллега, скорее всего, не сделает или сделает так, что придется потом разгребать завалы и все переделывать. Так вот всегда: едут на том, кто везет. © kakyr / AdMe

Раньше много лет я работала по очень много часов в сутки. У меня были свои приемы, например, время от времени «перезагружаться» — это как бы уснуть на несколько минут. Могла 3–4 часа находиться в состоянии полной концентрации внимания, потом ощущала некий спад, тогда минут на 5 «выключалась», а потом давала себе какие-то зрительные или обонятельные сильные раздражители, и дальше работать. © MIUMAU / LiveJournal