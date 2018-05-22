19 странных причесок, владельцы которых не могут и дня прожить без внимания окружающих

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

У некоторых людей понятие стильной прически не соответствует общепринятым стандартам красоты. И случайная встреча с такими людьми гарантирует море впечатлений. Ведь невозможно без улыбки смотреть на парня, на затылке которого растут «усы». А как вам прическа в виде ромашки, у которой оборвали все лепесточки?

AdMe.ru собрал 19 очень странных стрижек, после просмотра которых ваши волосы нервно зашевелятся. А в конце вы увидите невероятную прическу преданной фанатки одного из супергероев.

1. Если смотреть сверху, то можно увидеть ромашку, у которой оборвали лепестки

2. Выглядит ужасно и впечатляюще одновременно

3. Когда парикмахер вдохновился формой лавовой лампы

4. Когда хочется быть и блондинкой, и брюнеткой одновременно

5. — Знаете Барта Симпсона? — Ни слова больше!

6. Когда очень любишь клубничку

7. Когда стрижешь себя сам

8. Придумайте название этой прическе и напишите в комментариях

9. «Сделайте мне конский хвостик»

10. Спереди ничего так, сзади — тихий ужас

11. У этого парня усы на шее

12. Когда обладатель прически — эпатажная художница

13. Прическа «зебра»

14. «Моя фотография из школьного альбома. 10-й класс»

15. Когда от увиденного волосы буквально дыбом встают

16. Истинный фанат бренда

17. Прическа — огонь!

18. Прическа «брюшко пчелы»

19. Прическа «лицо в овале». А хвостик на затылке идет бонусом

Бонус: прическа фанатки Человека-паука

А вы встречали людей с какими-нибудь забавными прическами?