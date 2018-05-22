19 странных причесок, владельцы которых не могут и дня прожить без внимания окружающих
У некоторых людей понятие стильной прически не соответствует общепринятым стандартам красоты. И случайная встреча с такими людьми гарантирует море впечатлений. Ведь невозможно без улыбки смотреть на парня, на затылке которого растут «усы». А как вам прическа в виде ромашки, у которой оборвали все лепесточки?
AdMe.ru собрал 19 очень странных стрижек, после просмотра которых ваши волосы нервно зашевелятся. А в конце вы увидите невероятную прическу преданной фанатки одного из супергероев.
1. Если смотреть сверху, то можно увидеть ромашку, у которой оборвали лепестки
2. Выглядит ужасно и впечатляюще одновременно
3. Когда парикмахер вдохновился формой лавовой лампы
4. Когда хочется быть и блондинкой, и брюнеткой одновременно
5. — Знаете Барта Симпсона?
— Ни слова больше!
6. Когда очень любишь клубничку
7. Когда стрижешь себя сам
8. Придумайте название этой прическе и напишите в комментариях
9. «Сделайте мне конский хвостик»
10. Спереди ничего так, сзади — тихий ужас
11. У этого парня усы на шее
12. Когда обладатель прически — эпатажная художница
13. Прическа «зебра»
14. «Моя фотография из школьного альбома. 10-й класс»
15. Когда от увиденного волосы буквально дыбом встают
16. Истинный фанат бренда
17. Прическа — огонь!
18. Прическа «брюшко пчелы»
19. Прическа «лицо в овале». А хвостик на затылке идет бонусом
Бонус: прическа фанатки Человека-паука
А вы встречали людей с какими-нибудь забавными прическами?
Фото на превью BaconLady2016 / reddit