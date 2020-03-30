19 сравнений, которым нужно минимум слов, чтобы вызвать эмоции

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Есть вещи, которые вызывают трепет в сердце, а воспоминания о них хочется бережно хранить. Герои нашей статьи пошли дальше, не только найдя, но и воссоздав старые фото, которые для них особо важны.

Мы в AdMe.ru считаем, что это отличная идея, которая помогает наглядно увидеть бег времени и ощутить ценность настоящего момента.

«Мама в 27 и я в 27»

«Первый день в садике и мой выпускной, и мама все так же гордится мной»

«Нашел этот старый снимок после того, как папа умер год назад, и решил сделать похожее фото»

«Моя мама и я в 21 год. Практически не отличить!»

«Решила воссоздать любимое фото своей мамы»

«10 лет пролетели как один миг»

«Я в начале и в конце десятилетия»

«Слева мы с мамой на защите ее докторской, а справа — мы с ней на защите моей»

«Мама с папой 65 лет назад и сегодня»

«Хотел воссоздать фото с того дня, когда мы взяли нашего щенка домой, но что-то пошло не по плану»

«Слева мне 19. Справа мне 35, и мои дети до сих пор прикалываются, когда видят, что я смотрю аниме»

Между этими фото всего 4 месяца разницы

«Мы с моим лучшим другом 10 лет назад и сейчас»

«Я в детстве и сейчас»

«А это я в детстве. Кажется, мало что изменилось»

«Годы идут, а моя мама только молодеет»

Иногда бег времени не замечаешь, пока не сравнишь такие фото

«Мы с мамой»

«Теперь в нашей эмо-семье 2 ребенка, которые выглядят так, будто совсем не наши»

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