19 сравнений, которым нужно минимум слов, чтобы вызвать эмоции
Есть вещи, которые вызывают трепет в сердце, а воспоминания о них хочется бережно хранить. Герои нашей статьи пошли дальше, не только найдя, но и воссоздав старые фото, которые для них особо важны.
Мы в AdMe.ru считаем, что это отличная идея, которая помогает наглядно увидеть бег времени и ощутить ценность настоящего момента.
«Мама в 27 и я в 27»
«Первый день в садике и мой выпускной, и мама все так же гордится мной»
«Нашел этот старый снимок после того, как папа умер год назад, и решил сделать похожее фото»
«Моя мама и я в 21 год. Практически не отличить!»
«Решила воссоздать любимое фото своей мамы»
«10 лет пролетели как один миг»
«Я в начале и в конце десятилетия»
«Слева мы с мамой на защите ее докторской, а справа — мы с ней на защите моей»
«Мама с папой 65 лет назад и сегодня»
«Хотел воссоздать фото с того дня, когда мы взяли нашего щенка домой, но что-то пошло не по плану»
«Слева мне 19. Справа мне 35, и мои дети до сих пор прикалываются, когда видят, что я смотрю аниме»
Между этими фото всего 4 месяца разницы
«Мы с моим лучшим другом 10 лет назад и сейчас»
«Я в детстве и сейчас»
«А это я в детстве. Кажется, мало что изменилось»
«Годы идут, а моя мама только молодеет»
Иногда бег времени не замечаешь, пока не сравнишь такие фото
«Мы с мамой»
«Теперь в нашей эмо-семье 2 ребенка, которые выглядят так, будто совсем не наши»
Делитесь с нами подобными сравнениями, которые есть у вас!
Фото на превью itsKaleyy_ / Twitter