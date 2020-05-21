19 раз, когда люди в точности следовали инструкциям, но результат получился сомнительным

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Если посчитать, сколько раз в месяц мы просим друг друга о каких-нибудь одолжениях, получится весьма солидная цифра. Исполненные просьбы пробуждают в нас благодарность, проигнорированные — раздражение. А задачи, выполненные максимально точно и слишком креативно, порой вызывают очень смешанные эмоции.

Мы в AdMe.ru часто сталкиваемся в интернете с ситуациями, когда люди не до конца поняли друг друга. Или сделали вид, что не поняли. И каждая из таких историй — маленький шедевр.

«Попросил жену прислать мне несколько фоток в нижнем белье. И вот что я получил»

«Мой парень должен был испечь круассаны на ужин»

«Невеста попросила меня найти новую занавеску для душа»

Когда ты после ночной смены, а жена попросила присмотреть за ребенком

Когда просишь детей загрузить посудомойку

«Моя подруга попросила меня забежать и купить лосося. Теперь ко мне больше нет доверия»

«Попросила Джеффа купить 2 куска филе лосося, и он вернулся с 2 целыми рыбинами».

«Сказал другу найти спагетти где-нибудь поближе, чтобы не ходить далеко»

Запрос в Google: «Найти спхетгиттити».

Когда ваши пометки вдруг попали в печать и оказались на прилавке

«Веганские рыбные палочки, на приготовление которых нас вдохновил современный стритфуд. Они сделаны из тофу в панировке из водорослей. Для приготовления просто пожарьте их на сковороде и подавайте с картофелем фри, гороховым пюре и веганским соусом тартар. Дайте мне знать, если этот текст слишком длинный».

«Мама попросила украсить комнату для новогодней вечеринки»

«Пожалуйста, покиньте дом к 00:30».

«Однажды мы (Kellogg’s) обсуждали с заказчиком макеты рекламных ложек. Когда агентство спросило, что бы мы хотели видеть на ручке, мы ответили: „Просто логотип Kellogg“. И в итоге получили это»

«Просто логотип Kellogg».

«Жена попросила меня сложить куда-нибудь туалетную бумагу. Ну я и сложил»

«Мама попросила несколько новых фотографий, чтобы повесить у себя в доме. Я старался с выбором»

«Брат сказал: „Сделай мне кнопки 1, 2, 3, 4 на клавиатуре“, — и я сделал это»

«Для профессиональных нажимальщиков».

«Мне не хотелось светить ни перед кем голым телом, поэтому я попросил поставить дверь в мужскую раздевалку. И они поставили»

«Попросил дочь прислониться к столбу, чтобы сделать крутой снимок»

«Попросила детей убрать туалетную бумагу под раковину. Кажется, в следующий раз нужно быть конкретнее»

«Когда двоюродному брату дали задание принести на вечеринку блюдо из картошки»

«Учу дочку печь. Попросила ее взвесить ингредиенты»

«Прежде чем лечь спать после шумной вечеринки, я попросила мужа поставить мышеловки. И утром увидела это»

А ваши слова кто-нибудь воспринимал слишком буквально?