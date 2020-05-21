19 раз, когда люди в точности следовали инструкциям, но результат получился сомнительным
Если посчитать, сколько раз в месяц мы просим друг друга о каких-нибудь одолжениях, получится весьма солидная цифра. Исполненные просьбы пробуждают в нас благодарность, проигнорированные — раздражение. А задачи, выполненные максимально точно и слишком креативно, порой вызывают очень смешанные эмоции.
Мы в AdMe.ru часто сталкиваемся в интернете с ситуациями, когда люди не до конца поняли друг друга. Или сделали вид, что не поняли. И каждая из таких историй — маленький шедевр.
«Попросил жену прислать мне несколько фоток в нижнем белье. И вот что я получил»
«Мой парень должен был испечь круассаны на ужин»
«Невеста попросила меня найти новую занавеску для душа»
Когда ты после ночной смены, а жена попросила присмотреть за ребенком
Когда просишь детей загрузить посудомойку
«Моя подруга попросила меня забежать и купить лосося. Теперь ко мне больше нет доверия»
«Попросила Джеффа купить 2 куска филе лосося, и он вернулся с 2 целыми рыбинами».
«Сказал другу найти спагетти где-нибудь поближе, чтобы не ходить далеко»
Запрос в Google: «Найти спхетгиттити».
Когда ваши пометки вдруг попали в печать и оказались на прилавке
«Веганские рыбные палочки, на приготовление которых нас вдохновил современный стритфуд. Они сделаны из тофу в панировке из водорослей. Для приготовления просто пожарьте их на сковороде и подавайте с картофелем фри, гороховым пюре и веганским соусом тартар. Дайте мне знать, если этот текст слишком длинный».
«Мама попросила украсить комнату для новогодней вечеринки»
«Пожалуйста, покиньте дом к 00:30».
«Однажды мы (Kellogg’s) обсуждали с заказчиком макеты рекламных ложек. Когда агентство спросило, что бы мы хотели видеть на ручке, мы ответили: „Просто логотип Kellogg“. И в итоге получили это»
«Просто логотип Kellogg».
«Жена попросила меня сложить куда-нибудь туалетную бумагу. Ну я и сложил»
«Мама попросила несколько новых фотографий, чтобы повесить у себя в доме. Я старался с выбором»
«Брат сказал: „Сделай мне кнопки 1, 2, 3, 4 на клавиатуре“, — и я сделал это»
«Для профессиональных нажимальщиков».
«Мне не хотелось светить ни перед кем голым телом, поэтому я попросил поставить дверь в мужскую раздевалку. И они поставили»
«Попросил дочь прислониться к столбу, чтобы сделать крутой снимок»
«Попросила детей убрать туалетную бумагу под раковину. Кажется, в следующий раз нужно быть конкретнее»
«Когда двоюродному брату дали задание принести на вечеринку блюдо из картошки»
«Учу дочку печь. Попросила ее взвесить ингредиенты»
«Прежде чем лечь спать после шумной вечеринки, я попросила мужа поставить мышеловки. И утром увидела это»
А ваши слова кто-нибудь воспринимал слишком буквально?
Фото на превью MWolverine / old.reddit