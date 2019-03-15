19 заядлых комментаторов, которые опять не смогли удержать язык за зубами

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Интернет полон людей, которым только дай повод вставить куда-нибудь свои пять копеек. Отправились ли вы в путешествие, получили в подарок новый телефон или решили запостить фото с «Золотым глобусом» — им все равно, они всегда найдут, к чему придраться, или того хуже — перетянут все внимание с вашего фото на себя.

AdMe.ru во время очередной вылазки в сеть наткнулся на 19 человек, которые просто не смогли подавить в себе дикое желание прокомментировать чужой пост.

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А часто ли под вашими постами пишут незнакомцы? Как вы себя при этом ведете?

Фото на превью OGTREEMAN / Twitter

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