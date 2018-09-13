19 изображений, которые наглядно продемонстрируют, как выглядит френдзона 99-го уровня

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Cлово «френдзона» вошло в наш обиход такими же стремительными темпами, как, к примеру, «селфи» или «шоурум». Однако, в отличие от двух последних заимствований, оно непременно произносится с долей сарказма или сочувствия. И стоит ли говорить, что есть люди, которым этот новомодный термин знаком не понаслышке.

AdMe.ru нашел на просторах сети 19 парней, которым один раз в жизни точно приходилось слышать от девушки своей мечты фразу «Ты мне как друг».

1. «Кажется, я только что открыл новый уровень френдзоны — сынзону»

2. Он еще не догадывается

3. Может, оно и к лучшему?

4. Остановился в шаге от победы

5. Хорошая попытка, вот только попробуй снова

6. «Меня только что зафрендзонила собственная девушка. Есть совет, как выйти из френдзоны, когда вы уже встречаетесь?»

7. Теоретик френдзоны

8. Френдзона: уровень «непостижимое»

Надпись на замке: «Друзья навеки».

9. Он так давно во френдзоне, что, похоже, уже начал получать от этого удовольствие

10. И правда, где такого взять!

11. Еще один павший солдат

12. Миссия провалена, сворачиваемся

13. Голливуду такие сюжеты и не снились

14. А чего уж тут не веселиться

Надпись на футболке на фото справа: «Помогите, я попал во френдзону».

15. Меньше надо было выпендриваться

16. Ложе, олицетворяющее френдзону

17. Давайте почтим его минутой молчания

18. Нестандартное мышление во всей красе

19. Похоже, кто-то устал обжигаться

Надпись на футболке: «Простите, дамы, но я уже „ты мне как брат“ для кое-кого еще».

Доводилось ли вам бывать во френдзоне? И, что куда интереснее, получилось ли у вас выбраться из нее?