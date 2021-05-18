19 нерадивых производителей, к которым у нас имеется один вопрос: «У вас совесть вообще есть?»

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Заветная мечта любой компании — продать как можно больше своих товаров. Ради этой цели производители порой идут на всяческие ухищрения, стараясь представить свой продукт в наиболее выгодном свете. И доверчивые покупатели неизменно оправдывают их усилия, покупая желаемую вещь. Правда, подобная система обычно приводит к разочарованиям и массе гневных отзывов. Но это никого не останавливает.

Мы в AdMe.ru любим выводить хитрецов на чистую воду. И отыскали на просторах интернета несколько примеров лукавства или нелепых ошибок компаний, при виде которых и не знаешь, то ли ногами гневно топать, то ли безудержно хихикать.

Это мюсли или корм для птичек? В любом случае маловато будет

«Эта ложка прилагалась к моему супу»

«Моя плита. 2 большие конфорки расположены слишком близко. Поставить на них одновременно 2 здоровые кастрюли просто невозможно»

«Заказал на День матери тортик. И вот что получил»

«Думала, что заказала одеяло. Не могу перестать смеяться: оно так забавно выглядит на моей кровати»

Магия упаковки

Порядок расположения таблеток в упаковке интригует

«Понедельник, вторник, воскресенье, среда, четверг, суббота, пятница».

Очень аппетитно

Благодаря своеобразному дизайну эти стаканы выглядят грязными

Нужно обладать неплохим таким чувством юмора

«Купила замороженную пиццу»

«До сих пор хихикаю над диспенсером»

Интересное цветовое решение для тарелки. Такое чувство, что она грязная

Список ингредиентов напечатан таким же цветом, что и жидкость в бутылке

«Заказала в интернете сумочку только из-за клевых кармашков»

«Пожалуй, это самый короткий провод, что я видела»

«Я думал, что инженеры не смогут меня удивить, но они удивили»

Как же всегда бесят эти рукава

«Моя девушка купила куртку только ради этих кармашков»