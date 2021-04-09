19 комментариев от тех, кто способен парой слов выбить искру даже из камня

Приложение «муж», промывание сахара и крупные залежи котия в кровати — всего лишь несколько примеров шуток, которые слетели с чьего-то острого языка и пошли гулять по интернету, повышая градус хорошего настроения пользователей сети.

Мы в AdMe.ru неравнодушны к виртуозному обращению со словами, и вот вам свежая подборка остроумных комментариев от людей, которые владеют этим искусством в совершенстве.

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