19 историй от людей, которые услышали такую глупость, что потом заснуть не могли

Конечно, общаясь с разными людьми, мы не ожидаем, что все они по уровню интеллекта будут превосходить Альберта Эйнштейна. Но порой собеседники на голубом глазу говорят такие глупости, что просто диву даешься. Безусловно, всегда есть надежда, что ваш визави таким образом над вами подшучивает, но чаще всего она не оправдывается.