19 историй от людей, которые услышали такую глупость, что потом заснуть не могли
Конечно, общаясь с разными людьми, мы не ожидаем, что все они по уровню интеллекта будут превосходить Альберта Эйнштейна. Но порой собеседники на голубом глазу говорят такие глупости, что просто диву даешься. Безусловно, всегда есть надежда, что ваш визави таким образом над вами подшучивает, но чаще всего она не оправдывается.
Пользователи Reddit тоже не раз оказывались в ситуациях, когда вроде бы разумные люди демонстрировали запредельное невежество, и не поленились об этом рассказать в треде. А мы в AdMe.ru читали и удивлялись.
- Когда мы съехались с моей соседкой по квартире, она привезла с собой фильтр-кувшин для воды. Где-то через год я набирал туда воду и сказал, что это, конечно, круто, но я бы не смог себе позволить такое. Она ответила: «Вообще-то, это не очень дорого, я до сих пор пользуюсь тем фильтром, что был в комплекте. Смотри». Она нажала кнопку сброса индикатора и заявила: «Видишь, теперь он как новенький». Серьезно, она была уверена, что достаточно просто нажать кнопку. © Marsbarszs / Reddit
- «Золото не металл, потому что не магнитится», — заявил один парень, который в то же время копался в алюминиевом двигателе. Насчет того, что алюминий — металл, он при этом не сомневался. © Musketeer00 / Reddit
- Мы были в автобусном туре по Флоренции, и гид рассказывала про Карло Коллоди, автора Пиноккио. После этого один турист долго просил показать ему могилу Пиноккио. На все объяснения гида, что это выдуманный персонаж, парень отвечал: «Хорошо, но все-таки где его похоронили?» © AlkahestGem / Reddit
- «В гигиенические тампоны добавляют асбест, который усиливает кровотечение, так что вы должны будете покупать их все чаще», — сказала мне одна девушка где-то в 2003 году. Естественно, она прочитала про это в интернете. © Alisaurusrex82 / Reddit
- Мне как-то сказали, что технически мы с братом не близнецы, потому что я родился на 2 минуты раньше него, а не в то же самое время. © TerraTrump / Reddit
- Я знал женщину, которая усыновила ребенка из Восточной Европы. И один человек, работавший, кстати, в департаменте образования нашего города, сказал ей: «А как вы собираетесь понимать, что она говорит, когда вырастет?» © Wise***98 / Reddit
- Подслушал разговор на круизном лайнере:
— Смотри, сколько звезд!
— Да, и они такие огромные. Могу поспорить, если одна из них свалится в воду, нас здесь здорово забрызгает. © PontificatingBro / Reddit
- Как-то я работал в магазинчике, который торговал всякой бижутерией для хиппи. Однажды пришли две девушки и стали рассматривать большие аметистовые кристаллы. Одна из них потянулась, чтобы их потрогать, а другая резко оттащила ее с криком: «Ты что, это же астматист! Если его потрогать, можно заболеть астмой». © spooky_panic / Reddit
- «Я думаю, что криогенная заморозка — это круто, ведь это возможность увидеть будущее. Но лично мне понадобится одеяло или обогреватель, потому что я не очень люблю мерзнуть», — как-то сказала наша баскетбольная звезда в старших классах. © morgen_benner / Reddit
- Мой сосед ходил на работу пешком, а это 2 километра под палящим солнцем. Он беспокоился, что ему напечет голову, и всерьез обсуждал со мной, как бы от этого защититься. Я предложил ему шляпу, и у него даже челюсть отвисла от такой идеи. Он сказал, что я невероятно умный. © Foreign_Ingenuity_28 / Reddit
- «Я думал, что снег — это просто пыль, которую сдувает с гор, а дождь идет, когда эта пыль тает», — сказал мне 23-летний чувак в университете. © ChemicalHedgehog6 / Reddit
- Мой не особо умный старший брат как-то спросил: «Гм, а из чего, интересно, делается курятина?» © TonyHawks_Watermelon / Reddit
- В 1997 году я выходил из кинотеатра с премьеры «Титаника» и услышал, как кто-то впереди меня сказал: «Абсолютно неправдоподобный фильм. Такой корабль просто не мог бы утонуть». Видимо, этот человек на самом деле не знал, что «Титаник» и вправду утонул. © MrDTB1970 / Reddit
- У моей подруги с диабетом был очень высокий уровень сахара, и она попала в больницу. Когда ей стало получше, медсестра принесла ей поесть: сэндвич из белого хлеба с ветчиной, банан и коробку сока. Моя подруга сказала, что ей это все нельзя, а медсестра ответила: «Откуда я знаю, что можно диабетикам, а что нет? Хотите еще сока?» © FlashingAppleby / Reddit
- Я покупала нарезанную ветчину в мясном отделе и спросила, можно ли мне килограмм. Сотрудник ответил, что они не продают ее килограммами, только по граммам. «Хорошо, — сказала я, — дайте мне 1 000 граммов». © mmksuxs / Reddit
- Сестра моего друга как-то заявила, что вулканы нужно залить бетоном, чтобы они больше не извергались. © A_Binary_Number / Reddit
- В 15 лет мне пришлось сообщить маме новость о том, что солнце — это звезда. Она изо всех сил пыталась мне поверить. © fildarae / Reddit
- Как-то в старших классах мы разговорились с одноклассниками, и речь зашла о географии. Там был один парень, у которого в голове была просто каша. Например, он считал, что Китай и Канада — это континенты, а Париж — страна. © Budget-Possible-3847 / Reddit
- Видел на пляже женщину, которая зашла в воду по щиколотки и нырнула. Естественно, она чиркнула животом о дно, а потом, морщась от боли, заявила: «Черт, я не думала, что здесь так мелко!» © OccupationalHedonist / Reddit
Расскажите, а какую самую невероятную глупость слышали вы?
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