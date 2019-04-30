19 историй о коллегах, которые дико раздражают своим поведением

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Исследовательский центр портала по поиску работы SuperJob.ru провел опрос среди 2 тыс. россиян, чтобы узнать, какие привычки коллег раздражают больше всего. На 1-м месте оказалось курение (12 % опрошенных нервируют частые отлучки и запах табачного дыма). 5 % считают, что самое ужасное в коллегах — лицемерие и интригантство. Еще 5 % — лень и безделье. 4 % недовольны наглостью и навязчивостью и столько же — не переносят врунов и безответственных. В топ неприятных привычек попали также неопрятность, рассеянность, громкие смех и речь.

Мы в AdMe.ru ратуем за уважительные и дружелюбные отношения в коллективе. Хорошая новость в том, что 17 % опрошенных россиян не возмущают никакие привычки коллег. Некоторым посчастливилось работать с приятными людьми, у других — железные нервы. А может быть, эти люди просто начали с самих себя и ведут себя так, что с ними комфортно работать и никто не хочет их обижать?

Любители поживиться за чужой счет

У многих на работе есть такой человек — «угости сигареткой». То он бросает курить, то забыл, то Луна с Марса упала — в общем, вечный стрелок. Многие в нашем коллективе скрипя зубами делились, а под конец месяца мы «одолжили» у него денег. И вернули блоками сигарет. Это выражение лица не передать словами. komix32 / Pikabu

Сказала коллегам, что если они не скинутся наконец на кофе, который мне пришлось покупать на свои деньги, то закрою кофейный шкафчик на два замка. Всем снова оказалось «некогда» и «налички сейчас нет». Это было ожидаемо. А вот то, что у меня в сумочке лежат два навесных замка, которыми можно сцепить вместе ручки шкафа, — вот это оказалось для всех сюрпризом. PivBear / Pikabu

Спросил у знакомого, почему тот уволился, и он рассказал такую историю: «Меня отправили закупить расходные материалы — канцтовары, перчатки и прочее — на весь офис. Привез целый багажник, оставил все это в кабинете, и тут меня вызвали к шефу. А в кабинете в это время работала веб-камера (об этом никто не знает). Когда я посмотрел запись — обалдел. За час 7 коллег успели прихватить себе немало расходников для личных нужд, а также мои сигареты, зажигалку и мелочь. Дальше работать в таком коллективе? Нет, спасибо». PivBear / Pikabu

Рассказала жена. Подходит к ней на работе одна коллега и говорит:

— Привет! Я живу недалеко от тебя. Тебе же все равно по пути, а ты на машине, сможешь меня иногда подкидывать на работу? Тебе же не трудно!

— Да не вопрос, я буду тебя по утрам забирать по дороге, вечером обратно, если хочешь, а ты мне — оплачивать часть расходов на бензин.

Жена говорит, коллегу аж перекосило.

— Ясно, спасибо, не надо, — и ушла в закат. Galatan / Pikabu

Любители взять в долг и забыть об этом

Коллега попросила денег взаймы до аванса. Я дала. Потом она попросила подождать и напомнить ей о долге в день зарплаты. В этот день пишу СМС: «Отправь мне деньги на карту такую-то». Тишина. В конце рабочего дня приходит эта коллега к нам в отдел попить чая.

— Я тебе СМС отправляла. Ты видела?

— Конечно, видела, вот и пришла к вам специально. Вижу я, как ты нервничаешь из-за своих денег. Как-будто миллион у нее попросили! — надменная улыбка на лице, полная презрения.

Почему мне стало стыдно и неудобно за то, что я выпросила у нее свои же деньги? sven1979 / Pikabu

Грязнули

У нас есть сотрудник, который никогда не моет руки. Самое ужасное, что он клал кофе в общую кофемашину этими самыми руками без помощи ложки. Это продолжалось, пока мы не нажаловались боссу и тот не выдал ему дезинфицирующее средство. dianexis / Reddit

Вечно опаздывающие и отсутствующие

«Мой коллега очень часто отсутствует на рабочем месте. Сделал его копию, чтобы не скучать».

Была у нас коллега, которая постоянно опаздывала на полчаса. Каждое утро она рассказывала истории о пролитом на блузку кофе, о пробках, о перебегающих дорогу котах и так далее. Однажды она решилась: «Надоело опаздывать, я слишком далеко живу. Надо просто переехать ближе к работе». Сказано — сделано. После переезда девушка радостно заявила: «Завтра ждите меня вовремя!» На следующий день она явилась ближе к 12. Налила себе кофе и задумчиво пробормотала: «А вот сегодня я просто проспала. Может, не в расстоянии дело?» MadTillDead / Pikabu

Нарушители личных границ

Вот ты приехал на работу, сидишь в машине и наслаждаешься последними минутами покоя, прежде чем пойти в офис. И тут в твое стекло стучит дружелюбный коллега, который хочет пойти вместе. Ну почему он не мог просто пройти мимо и оставить тебе благословенную минутку тишины? kr4kenz / Reddit

У нас есть сотрудница, которая буквально бомбардирует меня болтовней, как только я вхожу, даже не успев снять куртку. Она способна найти тему для разговора в любой мелочи. На днях я шла, нагруженная папками, и она остановила меня только для того, чтобы рассказать, что фамилия клиента лишь на одну букву отличается от ее девичьей фамилии. «Разве это не удивительно?» — сияла она. Нет, Кэрол, совсем нет. deedubya139 / Reddit

Коллега попросил у меня внешний жесткий диск. Я сказал ему не лазить по личным папкам. Он дал слово, что ничего подобного делать не будет. Я ради интереса вырезал с фотографии лицо этого коллеги и вставил в пикантное видео. Потом в папке «фотографии» на жестком диске создал папку «свои фото», в ней — еще одну папку и так далее. Всего было около 12 переходов. Когда я получал жесткий диск обратно, коллега сказал, что я придурок и шутки у меня дебильные. На вопрос о том, зачем он залез в мои личные файлы, ответил, что «было любопытно». Sefauel / Pikabu

Те, кому все должны и обязаны, и те, у кого зашкаливает самомнение

Месяц назад в соседний отдел устроилась куча новых сотрудников. У меня и так с запоминанием имен проблемы, а тут много новых лиц сразу. Один из менеджеров прибежал ко мне, разъяренно потрясая документами: «Да неужели так сложно запомнить? Я — Максим! Мак-сим. А ты мне принесла документы на какого-то Антона. Я его не знаю, у нас таких даже нет! Впредь будь внимательнее. И запомни — тебе пригодится. Я — Максим!» К концу недели он уволился. Но я-то уже запомнила. MadTillDead / Pikabu

В офисе не работает кондиционер (батарейки для пульта никто же не может купить!). Я включил его с помощью ИК-порта на своем телефоне, чем произвел фурор среди коллег и начальства. Сейчас позвонила бухгалтер и требовательно попросила «позвонить на кондиционер, чтобы его включить». Время — 21:30. Я даже не стал объяснять принцип работы инфракрасных лучей — бесполезно. Jermontaz / Pikabu

На работе:

— Выручай, дочке в 5-м классе задали презентацию сделать на тему «Греческая вазопись»! Ты же умеешь — сделай!

— А почему дочка сама не сделает?

— Да она не умеет на компьютере делать.

— Извините, но мне тоже некогда, да и не хочется тратить пару часов жизни на домашнее задание для вашей дочки.

Взгляд, полный осуждения. Эта коллега очень часто просит помочь. Вот уж правду говорят: «Кто везет, на том и едут». Zernul / Pikabu

Вечно недовольные

Есть у нас в офисе одна девушка, ей вечно все не так. Сегодня ей было то жарко, то холодно, и каждые 15 минут она просила коллегу то прибавить градус на кондиционере, то убавить. Так продолжалось пару часов, пока...

— Вась, холодно стало. Прибавь градусов.

— Так, надоела! Сама иди и переключай! — не выдержал коллега.

Лариса фыркнула, гордо выдернула пульт из Васиной руки и...

— Он что, выключен?

— Уже как час.

Всех просто прорвало. Девушка же пошла за свой стол, надела наушники и уткнулась в монитор.

P. S. Кондиционер она так и не включила. last.dragonborn / Pikabu

Безответственные

Я работаю личным помощником руководителя. Одна из моих обязанностей — проверять всю почту, приходящую для босса, включая внутреннюю документацию. Когда меня нет в кабинете, сотрудники обычно оставляют документы у меня на столе с запиской, что это и от кого. Так делали все, кроме одного отдела с беспечным руководителем во главе. Я тратила кучу времени, чтобы выяснить, от кого же эти неподписанные документы. В очередной раз обнаружив на столе стопку бумаг без подписи, я просто выкинула их в мусорное ведро. После этого ленивый отдел наконец-то стал передавать документы мне лично в руки или сопровождать запиской. sphynxarecats / Reddit

Бонус: лайфхак для новичков

А какие привычки коллег способны довести вас до белого каления? Или вас трудно задеть? Делитесь в комментариях.