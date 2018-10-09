19 историй из детства, вспоминать которые ну очень стыдно, но весело

Было мне лет 6. Жили в длинной хрущевке из 5 этажей и 10 подъездов. Как-то смотрел мультик про волка и семерых козлят и представил себя козленком. Во время просмотра папа позвонил маме, что уже подходит. Мама попросила встретить папу. Я открыл двери нашей квартиры (жили мы на 3-м этаже) и, когда услышал, что папа открыл двери в подъезд, закричал: «Привет, козел!» — так, чтобы папа с 1-го этажа услышал. Долго я тогда в углу стоял, а потом объяснял, что играл в семью козликов. Сейчас стыдно и смешно.

Было у меня хобби в детстве: когда со мной не хотели играть мама и папа, я звонила бабушкам и дедушкам и говорила: «Бабушка, приезжайте срочно, папа маму бьет». И они тут же приезжали. А когда мне уже перестали верить, то я позвонила тете и сказала: «Мама папу убила». Я ожидала, что хоть тетя поведется и приедет, а она вызвала полицию. После этого со мной играли каждый вечер.

В детстве думала, что мама работает бюстгальтером. А после маминых объяснений, что она бухгалтер, я просто не могла выговорить и продолжала всем говорить, что мама бюстгальтер...