19 историй из детства, вспоминать которые ну очень стыдно, но весело
Детство — беззаботная и прекрасная пора, ведь ты не особо представляешь, в какие нелепые ситуации можешь попасть. Но у всех определенно есть такие истории, за которые до сих пор стыдно. Оставить жевательную резинку в волосах у девушки или приклеить зуб суперклеем из-за жадности — вот примеры из жизни, о которых хочется забыть.
AdMe.ru подготовил подборку историй из сообществ «Подслушано» и «Палата № 6», после прочтения которых хочется сказать: «Это был не я!»
- Будучи ребенком, я обожала Филиппа Киркорова. Я знала наизусть его песни, рисовала его портреты и мечтала, что он приедет и женится на мне. Где-то по телевизору я увидела, как пара целовалась на кровати, и потом я залезала в пододеяльник вместе с любимым плюшевым зайцем и целовала его, шепча: «Ох, Филипп, как же я люблю тебя, я только твоя». Так продолжалось до тех пор, пока меня не застукала мама. Как же она смеялась, до сих пор вспоминает! А мне стыдно до одури, каждый раз краснею, когда вспоминаю это.
- Было мне лет 6. Жили в длинной хрущевке из 5 этажей и 10 подъездов. Как-то смотрел мультик про волка и семерых козлят и представил себя козленком. Во время просмотра папа позвонил маме, что уже подходит. Мама попросила встретить папу. Я открыл двери нашей квартиры (жили мы на 3-м этаже) и, когда услышал, что папа открыл двери в подъезд, закричал: «Привет, козел!» — так, чтобы папа с 1-го этажа услышал. Долго я тогда в углу стоял, а потом объяснял, что играл в семью козликов. Сейчас стыдно и смешно.
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Было у меня хобби в детстве: когда со мной не хотели играть мама и папа, я звонила бабушкам и дедушкам и говорила: «Бабушка, приезжайте срочно, папа маму бьет». И они тут же приезжали. А когда мне уже перестали верить, то я позвонила тете и сказала: «Мама папу убила». Я ожидала, что хоть тетя поведется и приедет, а она вызвала полицию. После этого со мной играли каждый вечер.
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В детстве думала, что мама работает бюстгальтером. А после маминых объяснений, что она бухгалтер, я просто не могла выговорить и продолжала всем говорить, что мама бюстгальтер...
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Когда мне было 9 лет, мой брат женился. И на его свадьбе, когда меня пригласили поздравить брата и его жену, я переживала. Тамада спросил: «Как тебе жена брата?» И я ответила: «Ну 50 на 50». Это было так неожиданно, что все гости чуть ли не попадали от смеха. Она не обиделась и приняла все в шутку. А мне до сих пор стыдно.
- У мамы была подруга. Очень добрая и щедрая, постоянно подарки приносила. Подарки, кстати, с каждым разом становились дороже и дороже. Когда в очередной раз к ней пришли, мы с братом ожидали телефонов, что в то время было редкостью, или игрушек с другого конца планеты, а там оказались простые шоколадки «Аленка». Такую истерику тогда закатили... До сих пор стыдно!
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Классе в 6-м я узнала о предстоящей прямой линии с президентом. Я, в силу возраста, проблем особых не имела, но СМС с вопросом отправила. В «письме» пожаловалась, что учительница задерживает после уроков и много задает. Стыдно до сих пор.
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А я в детстве затопила садик. Просто решила попрыгать на трубах в туалете, и тут резко хлынула вода, но я, как «умная девочка», не побежала рассказывать воспитателям об этом происшествии, а спокойненько ушла дальше беззаботно играть в игрушечки с ребятами.
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В детстве все девочки на Новый год хотели наряжаться в принцесс и фей, но это не про меня. На вопрос: «Какой костюм хочешь на праздник?» — без раздумий ответила: «Слониха». Не слоник, не слоненок, а именно СЛОНИХА. Вот такая вот любовь к слонам с детства!
- Когда я в детстве злилась на папу, то говорила маме, но чтобы папа слышал тоже: «Мам, зачем ты вышла за этого некрасивого человека?!» Папа не обижался, лишь отвечал мне: «Милая, ты же моя точная копия!»
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В детстве я была тем еще троллем. Помню, лет в 5 узнала, что мама боится призраков и прочей нечисти. В течение следующей недели я каждую ночь приходила к кровати родителей, будила маму и тихим голосом говорила: «Я их чувствую, они ходят за мной». Стоит ли говорить, что мама лишилась спокойного сна на целый месяц?
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Как-то услышала в разговоре взрослых слово «побухаем» и, не зная значения этого слова, с серьезным видом, почувствовав себя взрослой, говорила родственникам: «Давай побухаем?» На меня смотрели странно, пока моя тетя не посмеялась надо мной. После у мамы узнала значение слова. До сих пор стыдно. Девушка, 19 годиков. Не пью.
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Еще в детстве жили в частном доме. Родители затеяли ремонт, начали все красить. А я ребенком любопытным была, решила проверить, что будет, если кошку покрасить синей краской, да и делала я это руками... Проверила на свою голову так, что потом весь день в углу стояла. А кошку налысо побрили, но жила она потом еще долго и счастливо.
- Когда мне было 4 года, моя сестра и ее подруга «играли» в одну игру. Они кидали половинки красных кирпичей в сторону каких-то мальчиков. Мне тоже хотелось играть вместе с ними, ведь это же так весело! И с криком «Кирпичики!» я бросила кирпич. Кто ж знал, что кидать нужно вперед, а не вверх над своей головой...
- В детстве я был очень неспокойным ребенком, даже был диагноз — гиперактивность, так что родители всегда определяли мое местоположение в квартире по грохоту из комнат. Но как-то раз случилось так, что родители были на кухне, я а находился в комнате и что-то давно не было никаких звуков, исходящих от меня. Родители зашли в комнату, а я в это время сижу под диваном и спокойненько развожу костер из бумаги и деревянных елочных украшений.
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В детстве всегда ела вермишелевый суп с вареньем. Не могла есть этот суп, пока не добавлю в тарелку ложку варенья. Как-то я решила не мелочиться и добавила варенье прямо в кастрюлю. Тогда я впервые узнала, что такое ремень.
- В детстве я была жуткой жадиной. И когда у меня выпал молочный зуб, мама сказала: «Положи под подушку, фея его заберет и положит вместо него конфетку!» На мои капризы, мол, я не хочу конфету, а хочу велосипед, мама ответила, что не поместится он под подушку. Я поняла, что для меня это невыгодно... Взяла суперклей, зуб и-и-и... приклеила его обратно!
- Когда мне было 3 года, к нам в гости приехала родная сестра моей бабули. Она не успела купить подарок и поэтому решила дать денежку. Так как я была маленькая, соответственно, и сумма небольшая — 50 рублей. И вот смотрю я на эту бумажку грустным взглядом, тяжко вздыхаю и выдаю: «Да-а... Чем старее, тем меньше дают». Стыдно до сих пор.
- Еще подростком я ехала в автобусе с учебы домой в час пик, жевала жвачку, народу тьма. Привычно надуваю ярко-розовый жвачный пузырь — большой-большой! И вот он лопается и... повисает на шикарных длиннющих волосах впереди стоящей девушки! Начало жвачки у меня во рту — конец на ее шевелюре... О боги! Ме-е-е-едленно вынимаю изо рта розовое чудо и максимально беспалевно оставляю висеть на девушке. Вышла на первой же остановке. Милая, если читаете это: 15 лет прошло, а мне до сих пор стыдно, простите!!!