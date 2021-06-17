19 хлестких комментариев от людей, которые и не думают держать в узде свое остроумие

Давайте признаем: без комментариев в интернете было бы гораздо скучнее. Да, некоторые из них способны задеть чьи-то чувства, особенно когда человек высказывается о чужой внешности, хотя автор фото не спрашивал мнения. Но есть и другие пользователи, чьему остроумию и умению подмечать детали хочется рукоплескать стоя, а их хлесткие реплики то и дело затмевают оригинальные посты.