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19 хлестких комментариев от людей, которые и не думают держать в узде свое остроумие

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Давайте признаем: без комментариев в интернете было бы гораздо скучнее. Да, некоторые из них способны задеть чьи-то чувства, особенно когда человек высказывается о чужой внешности, хотя автор фото не спрашивал мнения. Но есть и другие пользователи, чьему остроумию и умению подмечать детали хочется рукоплескать стоя, а их хлесткие реплики то и дело затмевают оригинальные посты.

Мы в AdMe.ru выловили из глубин интернета новую порцию бесподобных комментариев от людей, которые мастерски иронизируют над электросамокатами, дачниками, эпиляцией и массой других повседневных вещей.

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А какой комментарий из интернета вас заставил подумать: «Эх, жаль, что не я это написал»?

Фото на превью jonXPIss5jVTXVT / Twitter, eggmolchit / Twitter
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