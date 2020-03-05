19 фотографий, на которых понты вышли из-под контроля
Люди всегда любили хвастаться, а уж когда появились интернет и соцсети, это желание стало перерастать в манию. Однако демонстрировать свое богатство не так-то просто. Порой одних только атрибутов красивой жизни недостаточно.
Мы в AdMe.ru уверены: хвастаться нужно с умом. А что бывает, когда этого не происходит, — смотрите сами.
Через день после выхода новой версии iPhone
Хачапури с золотом по-аджарски. Теперь мы видели все
Утренний чай с ложечкой сахара и изрядной порцией крутизны
Когда в городе появилась царь-маршрутка
Когда все вокруг смотрят в телефоны, пожалуй, выделиться можно только так
«Принесли такое изделие — золотая зубочистка. Со слов клиентки, муж хвастался ей в 90-х»
Когда уже не знаешь, как еще показать, что чертовски богат
Как сделать золотой унитаз и чувствовать себя настоящим королем
Если круглосуточные киоски, торгующие цветами, уже не работают
Просто взял название «на вырост»
Когда оказался в метро, но нужно дать понять всем, что ты здесь случайно и вообще ты успешный человек
Страшно представить, что у этой малютки под капотом
Способ доказать свое превосходство, явно позаимствованный у представителей дикой природы
А вы как-то иначе «выгуливаете» своих птиц?
Тот момент, когда устал проверять инстаграм, сидя на унитазе, и решил попробовать что-то новое
Когда хочешь всем похвастаться своими достижениями в игре
Тот момент, когда стыдно снять со счета меньше $ 1 тыс.
Правило простое: «Больше хромированных дисков — больше крутизны»
Сахар для тех, кто любит пить чай с особым шиком
А вы когда-нибудь натыкались на понты, вышедшие из-под контроля? Как это выглядело?
Фото на превью ZlodVictor / pikabu