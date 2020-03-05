19 фотографий, на которых понты вышли из-под контроля

105 4 53 24k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Люди всегда любили хвастаться, а уж когда появились интернет и соцсети, это желание стало перерастать в манию. Однако демонстрировать свое богатство не так-то просто. Порой одних только атрибутов красивой жизни недостаточно.

Мы в AdMe.ru уверены: хвастаться нужно с умом. А что бывает, когда этого не происходит, — смотрите сами.

Через день после выхода новой версии iPhone

Хачапури с золотом по-аджарски. Теперь мы видели все

Утренний чай с ложечкой сахара и изрядной порцией крутизны

Когда в городе появилась царь-маршрутка

Когда все вокруг смотрят в телефоны, пожалуй, выделиться можно только так

«Принесли такое изделие — золотая зубочистка. Со слов клиентки, муж хвастался ей в 90-х»

Когда уже не знаешь, как еще показать, что чертовски богат

Как сделать золотой унитаз и чувствовать себя настоящим королем

Если круглосуточные киоски, торгующие цветами, уже не работают

Просто взял название «на вырост»

Когда оказался в метро, но нужно дать понять всем, что ты здесь случайно и вообще ты успешный человек

Страшно представить, что у этой малютки под капотом

Способ доказать свое превосходство, явно позаимствованный у представителей дикой природы

А вы как-то иначе «выгуливаете» своих птиц?

Тот момент, когда устал проверять инстаграм, сидя на унитазе, и решил попробовать что-то новое

Когда хочешь всем похвастаться своими достижениями в игре

Тот момент, когда стыдно снять со счета меньше $ 1 тыс.

Правило простое: «Больше хромированных дисков — больше крутизны»

Сахар для тех, кто любит пить чай с особым шиком

А вы когда-нибудь натыкались на понты, вышедшие из-под контроля? Как это выглядело?