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19 фото животных, которые раскроются по-настоящему, если их увеличить

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Несмотря на то, что животные живут бок о бок с человеком на протяжении тысячелетий, они все еще способны выкинуть такой номер, что останется лишь развести руками. Некоторые могут что-то учудить и в открытую, но иногда придется приглядеться к братьям нашим меньшим. Дерущиеся крысы и задержавший преступника кот — у этих ребят еще много козырей в рукаве.

Нам в AdMe.ru стало интересно, каких еще сюрпризов можно ожидать от животных. И эта подборка служит доказательством, что питомцы стоят того, чтобы понаблюдать за ними повнимательнее.

1. «Я сфотографировал в 2 часа ночи, как 2 крысы дерутся друг с другом»

© Mio20200912 / Twitter

2. «„Па. Пап. Ну па-а-ап!“ Он на созвоне по работе»

© The_Kendragon / Reddit

Она любит кусать наши пальцы, поэтому муж дает ей погрызть свой. © The_Kendragon / Reddit

3. «Что ж, я и мой песель получили штраф за превышение скорости. Вот что мне прислали. Ха-ха»

© catpjr / Reddit

4. Реакция этой кошки, когда ей сказали, что хотят испечь блинчики

© xcbrent / Reddit

5. «Не могу сказать, что мой кот слишком большой, но его видно со спутников Google Earth»

© fourhourtarget / Twitter

6. «Это спасенный опоссум, которого моя мама увидела в заповеднике»

© MojitoJesus / Imgur, © MojitoJesus / Reddit

«Идеальное тотемное животное».

7. Этот пес — тот еще тип

© letagochamp / Reddit

«Питьевая вода для собак».

8. «Вот где сидит мой пес. Весь день лает на пробегающих мимо белок из своей поилки»

© bigdog108277 / Reddit

9. «Надеюсь, найдется кто-то, кто построит мост такой формы»

© GallowBoob / Reddit

10. Дело о порче пирога закрыто

© GallowBoob / Reddit

11. Когда твой кот знает, как напугать тебя до смерти

© YourNameWisely / Reddit

12. «Так мой сосед выгуливает свою собаку»

© SheBopPNW / Reddit

13. Это фото заряжено оптимизмом

© JuanARico / Reddit

14. «Кажется, это мое самое любимое фото»

© Jqzzy / Reddit

15. У Эйса нет верхних зубов, поэтому его мордочка всегда выглядит как гримаска безумия

© sbf322 / Reddit

16. Кто-то из них явно самозванец

17. «Итак, мой парень прислал мне фотографию своего кота»

© crabsterfish / Reddit

18. Оскар оделся в свою переноску

© SgtPepperAUS / Reddit

19. «Были на встрече корги сегодня. Все собаки смотрят на мяч, в то время как моей овладело безумие»

© Janedoe783 / Reddit

А какие забавные фото с питомцами есть у вас?

Фото на превью The_Kendragon / Reddit
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