19 фото животных, которые раскроются по-настоящему, если их увеличить

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Несмотря на то, что животные живут бок о бок с человеком на протяжении тысячелетий, они все еще способны выкинуть такой номер, что останется лишь развести руками. Некоторые могут что-то учудить и в открытую, но иногда придется приглядеться к братьям нашим меньшим. Дерущиеся крысы и задержавший преступника кот — у этих ребят еще много козырей в рукаве.

Нам в AdMe.ru стало интересно, каких еще сюрпризов можно ожидать от животных. И эта подборка служит доказательством, что питомцы стоят того, чтобы понаблюдать за ними повнимательнее.

1. «Я сфотографировал в 2 часа ночи, как 2 крысы дерутся друг с другом»

2. «„Па. Пап. Ну па-а-ап!“ Он на созвоне по работе»

Она любит кусать наши пальцы, поэтому муж дает ей погрызть свой. © The_Kendragon / Reddit

3. «Что ж, я и мой песель получили штраф за превышение скорости. Вот что мне прислали. Ха-ха»

4. Реакция этой кошки, когда ей сказали, что хотят испечь блинчики

5. «Не могу сказать, что мой кот слишком большой, но его видно со спутников Google Earth»

6. «Это спасенный опоссум, которого моя мама увидела в заповеднике»

7. Этот пес — тот еще тип

«Питьевая вода для собак».

8. «Вот где сидит мой пес. Весь день лает на пробегающих мимо белок из своей поилки»

9. «Надеюсь, найдется кто-то, кто построит мост такой формы»

10. Дело о порче пирога закрыто

11. Когда твой кот знает, как напугать тебя до смерти

12. «Так мой сосед выгуливает свою собаку»

13. Это фото заряжено оптимизмом

14. «Кажется, это мое самое любимое фото»

15. У Эйса нет верхних зубов, поэтому его мордочка всегда выглядит как гримаска безумия

16. Кто-то из них явно самозванец

17. «Итак, мой парень прислал мне фотографию своего кота»

18. Оскар оделся в свою переноску

19. «Были на встрече корги сегодня. Все собаки смотрят на мяч, в то время как моей овладело безумие»