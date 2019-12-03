19 фото, всю эпичность которых понимаешь, только присмотревшись к заднему плану

199 20 87 165k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Иногда смотришь на фото, и вроде бы ничего такого в нем нет, пока не приглядишься повнимательнее. Даже киноакадемия вручает «Оскар» за лучшую роль второго плана, и если бы была подобная премия для фотографий, то герои нашей подборки, несомненно, заняли бы все призовые места.

Мы в AdMe.ru хотим поднять вам настроение и уверены, что вы точно не откажетесь от просмотра 19 крутых снимков, на которых есть чуть больше, чем кажется на первый взгляд.

Даже Сергей Лазарев не так притягивает внимание, как те двое парней, старающихся сделать крутую фоточку

Кажется, песик безуспешно пытается предупредить хозяина

Большой босс наблюдает за тобой

Когда побег из курятника не удался

Николас Кейдж знает толк в фотобомбах

Подумаешь, немного промахнулся с ролью Человека в железной маске

«Пути». — «Не путю...»

Какая крутая прическа у парня справа! Хотя погодите...

Совпадение? Не думаем

Что, черт возьми, у них там происходит?!

Одна голова хорошо, а две лучше!

Вам тоже интересно, что же такое он там увидел?

Такое ощущение, что сзади сидит этот же мальчик спустя 60 лет

Вы только посмотрите в эти глаза...

Марк Хэмилл одобряет

А мы думали, так только единороги могут

«Мой друг отправился на Comic Con, где сделал эту чумовую фотографию»

Какое разное отношение к бабочкам

Когда хотелось вылезти из бассейна грациозно, но получилось как получилось

Признавайтесь, а вы когда-нибудь делали фото незнакомцев намного забавнее?