19 фото, доказывающих, что нашим родителям крутости было не занимать

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Каждый из нас благодаря инстаграму обзавелся такой внушительной галереей снимков, что нашим потомкам до конца своих дней их не пересмотреть. Однако сколько фильтров на нынешние фото ни наложи и как их ни обработай, мы вряд ли будем смотреться на них так же круто, как наши родители на своих случайных, редких, но таких убойных пленочных фотокарточках.

AdMe.ru решил, что сейчас идеальная пора, чтобы немного поностальгировать, и нашел 19 фото, после просмотра которых вам обязательно захочется перелистать свои семейные альбомы.

1. «Моя мама примерно в 1983 году. Это объясняет, почему во мне 0 % крутости: она вся досталась ей! А видите этот мотоцикл? Она сама его собрала»

2. «Папа готовится пойти на концерт группы Kiss в 1978 году»

3. «Говорил с мамой о сериале „Озарк“, и она рассказала, что на Новый год в 1987-м она вместе с актером Джейсоном Бейтманом ездила кататься на лыжах»

4. «Отец в 70-х был канадским хиппи, странствующим по миру. Это фото сделано на Ближнем Востоке»

5. «1979 год, маме 22 года. Фото сделано прямо перед тем, как она погрузила все свои вещи в этот кабриолет и поехала в Калифорнию, не оглядываясь назад»

6. «Середина 80-х. Папе на этом фото примерно 20 лет. Он, конечно, тот еще качок»

7. «Мамина на 100 % женская рок-группа в 60-е»

8. «Мама и ее дерзкая стрижка в конце 80-х — начале 90-х»

9. «Мама (с зелеными волосами) и ее друзья на параде в честь Дня святого Патрика, 1971 год»

10. «Отец на своей свадьбе, 80-е годы»

11. «Я не унаследовала ни капли ее способности виртуозно играть на гитаре! На фото мама в начале 80-х»

12. «Мои дядя с отцом на гонках Southern 100 на острове Мэн в 1993 году. Они пришли к финишу третьими»

13. «Мама после победы на конкурсе „Миссис Флорида — 1990“. На ней платье из супермаркета за $ 60»

14. «Мой отец на рубеже 80–90-х годов. Он был одним из первых рокеров в Китае»

15. «Моя мама и ее Mustang GT в 1985 году»

16. «Папа был популярным манекенщиком в Польше. Фото сделано в конце 80-х»

17. «Франция, 1985 год. Мама за кулисами кормит меня из бутылочки во время балетного представления»

18. «Фото моего отца на паспорт, 70-е годы. Да, он без футболки»

19. «Отец играет на гитаре на вершине гигантской установки на фестивале Japan Jam — 1979»

А есть ли у вас любимое фото родителей, которому самое место в этой подборке? Показывайте в комментариях.