19 фото «до и после», которые заставят моргнуть от неожиданности

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В жизни постоянно происходят большие и маленькие перемены. И если большие мы замечаем, то маленькие — какой-то незнакомец похудел на 100 кг или чей-то пес впервые за несколько лет вышел на прогулку — проплывают по океану информации мимо нас. Но остановиться на минуту и взглянуть на такие изменения определенно стоит.

AdMe.ru составил галерею снимков «до и после», на которых запечатлены люди, животные и места их обитания, изменившиеся самым невероятным образом.

1. Он не выходил из дома 10 лет и весил 205 кг. Сумел сбросить 106 кг всего за 1 год усердной работы

2. «90-летняя соседка несколько лет не гуляла с Бадди, пока я не предложил ей свою помощь»

3. Когда опрятно — и кошке приятно

4. Неприметный угол стал уютной террасой

5. Сбросил 79 кг за 7 месяцев

6. Дом в Калифорнии, уничтоженный лесным пожаром

7. Голландские каналы замерзли впервые за 6 лет

8. Совенок притворялся мертвым, чтобы не идти к ветеринару. А потом ему почесали животик

9. «До и после того, как я назвала ее милашкой-симпатяжкой»

10. Вот что будет, если собрать в одной квартире 13 щенков

11. «2 года, 11 месяцев и 20 дней в брекетах. Каждая секунда того стоила»

12. Пожары в Калифорнии, лето 2018

13. Прогресс художника-самоучки за 9 месяцев

14. А разница между этими песиками — 5 лет

15. Наводнение в Керале, Индия

16. Прогресс: справа налево. Обычно бывает наоборот

17. Заброшенную фабрику превратили в музей

18. Лагуна в Мексике высохла за 24 часа. Вода ушла под землю через карстовые воронки

19. Когда наконец-то влезла в бикини, а лето закончилось

А какие интересные перемены произошли в вашей жизни за последнее время?