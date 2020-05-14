19 доказательств того, как много мы не знаем об обычных вещах
Знали ли вы про существование сине-черных пчел, павлинов-альбиносов и желтых арбузов? А может, вы как-то думали, как же выглядит хамелеон на покрытии с камуфляжной расцветкой? На все это с легкостью отвечают пользователи Twitter и Reddit, которые точно знают, как удивить кого угодно одной-единственной фотографией.
Мы в AdMe.ru и сами не знали обо всех фактах про привычный мир, которые пользователи умеют найти и преподнести так, что не лайкнуть их невозможно.
«Вот как выглядит хамелеон, который лежит на моем камуфляжном рюкзаке»
Киви под ультрафиолетовыми лучами
«Мама положила немного птичьего корма в микроволновку и случайно получила мини-попкорн»
«Папа работает на производстве автомобильных стекол. Вот пыль, которая остается после всех работ (человек для масштаба)»
Крылья голубя под лучами ультрафиолета
Если вовремя сфотографировать стаю птиц в полете, можно увидеть это
«Самое время сказать, что средний размер крота — 15 см. Я же не одна думала, что он размером с собаку?!»
«Не все пчелы желто-черные. У полосатой амегиллы синие полоски»
Палитра красок со времен Древнего Египта
Это не облака. Это ветер сдувает снег с горы
Так переворачивается айсберг
«Это старое дерево разломилось необычным образом»
Черепашка размером с монетку
«Только сегодня я узнал, что бывают желтые арбузы»
«Соль кристаллизировалась в идеальный кубик в старой шпатлевке»
«Вот как работает эффект поляризации»
«Сегодня я увидел павлина-альбиноса»
«Забыл, что оставил на кухонном подоконнике половину кочана капусты, и вот как она проросла»
На языке коренного населения водопад Виктория был известен как Моси-оа-Тунья — «гремящий дым»
А что вы знаете об обычных вещах такого, о чем большинство даже не подозревает?
Фото на превью Realhumanbeing3 / Reddit