19 доказательств того, как много мы не знаем об обычных вещах

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Знали ли вы про существование сине-черных пчел, павлинов-альбиносов и желтых арбузов? А может, вы как-то думали, как же выглядит хамелеон на покрытии с камуфляжной расцветкой? На все это с легкостью отвечают пользователи Twitter и Reddit, которые точно знают, как удивить кого угодно одной-единственной фотографией.

Мы в AdMe.ru и сами не знали обо всех фактах про привычный мир, которые пользователи умеют найти и преподнести так, что не лайкнуть их невозможно.

«Вот как выглядит хамелеон, который лежит на моем камуфляжном рюкзаке»

Киви под ультрафиолетовыми лучами

«Мама положила немного птичьего корма в микроволновку и случайно получила мини-попкорн»

«Папа работает на производстве автомобильных стекол. Вот пыль, которая остается после всех работ (человек для масштаба)»

Крылья голубя под лучами ультрафиолета

Если вовремя сфотографировать стаю птиц в полете, можно увидеть это

«Самое время сказать, что средний размер крота — 15 см. Я же не одна думала, что он размером с собаку?!»

«Не все пчелы желто-черные. У полосатой амегиллы синие полоски»

Палитра красок со времен Древнего Египта

Это не облака. Это ветер сдувает снег с горы

Так переворачивается айсберг

«Это старое дерево разломилось необычным образом»

Черепашка размером с монетку

«Только сегодня я узнал, что бывают желтые арбузы»

«Соль кристаллизировалась в идеальный кубик в старой шпатлевке»

«Вот как работает эффект поляризации»

«Сегодня я увидел павлина-альбиноса»

«Забыл, что оставил на кухонном подоконнике половину кочана капусты, и вот как она проросла»

На языке коренного населения водопад Виктория был известен как Моси-оа-Тунья — «гремящий дым»

А что вы знаете об обычных вещах такого, о чем большинство даже не подозревает?