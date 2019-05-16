19 доказательств того, что в современном мире еще существуют благородные рыцари

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Нет, не перевелись еще мужчины, способные на учтивые поступки и романтические жесты. К счастью, они больше не стреляются на дуэлях из-за прекрасных дам. Зато могут проснуться рано утром и отстоять очередь за свежими круассанами для жены или просто помочь совершенно незнакомой девушке, попавшей в неловкую ситуацию.

Говорят, что время рыцарей давно прошло, но нам в AdMe.ru все-таки удалось отыскать представителей сильного пола, рядом с которыми любая девушка могла бы почувствовать себя как минимум принцессой.

Машинист с чувством высокой моральной ответственности

Женщину ослеплял закат, поэтому ее спутник засунул меню себе за шиворот, чтобы защитить даму от солнца

«Услышала утром: „Малыш, к нам прибегал кролик, иди скорее сюда!“ Встала с постели и увидела дорогу из шоколадных яиц, ведущую к грядке с тюльпанами»

«Мама решила нарастить ресницы, и мой папа около часа терпеливо приклеивал по ресничке под ее любимую музыку»

«Я отец-одиночка и грязный механик, но каждые выходные мы с девочками красим мне ногти»

«Я сделал коробочку для обручального кольца сам. Дело в том, что на нашем первом свидании мы смотрели „Парк юрского периода“ в пустом зале»

Мужчина дарит своей 67-летней жене новое кольцо с бриллиантом, после того как она потеряла свое обручальное кольцо в доме престарелых

«Мой жених — электрик. Он сконструировал эту коробку, чтобы сделать мне предложение. Инструкция к ней была в стихах. Я ответила „да“»

«Прослезилась, когда увидела в больнице эту пару»

«Мой парень приготовил для нас романтический ужин. Просто потому, что мы уже 18 месяцев вместе»

Мужчина предложил женщине подержать ее ребенка, пока она заполняла документы в очереди к врачу

Такой поступок скрасит любой день

«Муж сделал это для меня, пока я была в отпуске. Я понятия не имела, что у него такой талант»

«Муж испек для меня печенье в форме сердца. Мы женаты уже 20 лет»

«Я переживаю непростые времена, но эти цветы от него заставляют меня улыбаться»

«Мы встречаемся недавно и даже не признавались друг другу в любви, но он ухаживал за мной после операции, убирался дома, помогал мыться в душе, одевал меня»

Истинный джентльмен

«Я переехала на Восточное побережье, и ни в одном магазине поблизости не продавали мои любимые снеки. Муж нашел их для меня и скупил все»

«Я пришел в пекарню пораньше, чтобы порадовать жену в День матери и быть лучшим мужем в мире. Но в 6:30 там уже была очередь из других мужей, которые постарались больше меня»

А для наших читательниц кто-то совершал подобные поступки?