19 девушек, которые кардинально изменили стиль и преобразились до неузнаваемости

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С возрастом или под воздействием каких-нибудь обстоятельств наши тела и лица могут претерпевать серьезные изменения. Подходящая прическа, макияж, свой стиль в одежде или минус пара лишних кило — и появляется новый человек. Иногда такие трансформации настолько поразительны, что даже родственники диву даются. А пока окружающие гадают, как кому-то удалось так сильно похорошеть, обладатели новой внешности наконец-то радуются своему отражению в зеркале.

Мы в AdMe.ru не перестаем любоваться преображениями девушек, которые собрали волю в кулак и решились изменить себя.

«Я наконец сделала это! У меня не было таких коротких волос почти 10 лет, но я в восторге от того, как выгляжу сейчас»

«Вот моя трансформация за полтора года»

«В 10 и в 15 лет я была немного странной. Наконец в 22 я чувствую себя хорошо»

Брекеты и красивая форма бровей могут изменить многое

«Это был путь длиной в 4 года, и я очень старалась, чтобы добиться таких результатов. Сейчас я участвую в конкурсе красоты, хотя до сих пор не могу в это поверить»

Невооруженным глазом видны уверенность в себе на втором фото и ее отсутствие на первом

«Моя тяжелая работа над собой принесла результаты, и я чувствовала себя просто прекрасно в день свадьбы»

Из 14-летней девчонки, над которой все смеялись, в 23-летнюю девушку, подписавшую контракт модели

«17 лет против 19. Определенно могу сказать, что мои школьные годы не были лучшими»

«Потеря лишних килограммов стала для меня бесплатной подтяжкой лица»

«Я сбросила несколько килограммов, очистила кожу, сменила прическу и стала носить линзы»

«Другая я: от сорванца к новой версии»

Два года могут многое изменить

Минус челка и брекеты, плюс правильный головной убор

«Я все еще пытаюсь принять то, что больше не похожа на мальчишку»

«Просто я похудела, научилась красить брови и позволила отрасти волосам натурального цвета»

Между этими фото разница в 4 года

«Слева — неуклюжая 11-летняя я, а справа — я сегодня. Мне 26»

«Тогда мне казалось, что с такими волосами я просто огонь»

А вы когда-нибудь решались на кардинальные перемены во внешности?