19 детей, которые выкинули такой фортель, что у взрослых аж челюсть отпала

Дети — мастера задавать каверзные вопросы и выдавать емкие фразочки, которые ставят в тупик родителей. Мам и пап ошарашивают ребяческая честность и непосредственность, ведь именно этих качеств многие взрослые лишились со временем. И только общаясь с открытыми и позитивными малышами, можно увидеть мир их глазами и по-новому взглянуть на привычные вещи.