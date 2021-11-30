19 детей, которые выкинули такой фортель, что у взрослых аж челюсть отпала
Дети — мастера задавать каверзные вопросы и выдавать емкие фразочки, которые ставят в тупик родителей. Мам и пап ошарашивают ребяческая честность и непосредственность, ведь именно этих качеств многие взрослые лишились со временем. И только общаясь с открытыми и позитивными малышами, можно увидеть мир их глазами и по-новому взглянуть на привычные вещи.
Мы в AdMe.ru обожаем детские истории, ведь перлы малышей и подростков полны живых эмоций и искренности, а житейской мудрости в них даже больше, чем в разговорах взрослых.
- Это произошло, когда я учил ребенка дробям. Я спросил школьника: «Как ты разделишь 3 яблока между 4 людьми?» Я ожидал правильного ответа: 3/4 яблока на человека. После короткой паузы ребенок ответил: «Я сделаю яблочный сок и подам по стакану каждому». И хотя это был не тот ответ, которого я ждал, но я был впечатлен. © Elan / Quora
- Моя дочь в 12 лет плакала, что нет подарка от Деда Мороза. Долгое время ее беспокоила эта тема. Через полгода она сказала, что в принципе предполагала, что Деда Мороза не существует, но хотелось верить в чудо. © Svetlana Svetlana / AdMe
- Сын: «Папа, я женюсь на нашей бабушке, когда стану старше».
Отец: «Почему ты хочешь жениться на своей бабушке?»
Сын: «Ты женился на моей матери, так что я женюсь на твоей!» © Jithin Vinod / Quora
- Мой племянник, ему 6 лет, не узнает меня без очков. Когда я в линзах, он всегда говорит: «Надень очки, верни мою Юлю». © Julia / AdMe
- У дочки в саду няня пугала детей: «Если кто-то не доест — в карманы положу». У моей Манюни с аппетитом проблем не было, а однажды ей не хотелось доедать запеканку, и Маня подходит к няне и говорит со всей своей детской непосредственностью: «Ольга Степановна, я сегодня запеканку не хочу, только вы мне ее в карманы не кладите — у меня платьице новое». © ALternative / AdMe
- Сын вчера насмешил. Высказала ему по поводу его любимого «сейчас», которое может длиться до следующего дня. Он мне в ответ: «Вот вчера я же сразу помыл посуду, как сказал „сейчас“, а ты меня даже не похвалила». © YmKaOK / Twitter
- Смотрела фото с последнего звонка у сына, заметила, что двое из учителей всегда в кадре рядом, явно между ними что-то есть. Захожу к сыну и спрашиваю:
— А что, у ваших учителей истории и французского роман?
Мой 17-летний сын, отрываясь от учебников, смотрит на меня, 41-летнюю, качает головой и спрашивает:
— С чего ты взяла? Мама, у тебя одна любовь на уме.
И снова утыкается носом в учебники. © Unknown author / Bash.im
- На каникулах привожу дочку лет 10 погулять по Москве. Дома целая коллекция различных Барби-девочек, а вот мальчика нет. Дочка о нем мечтает. Называет его «мужик». И вот конец дня, идем по широкому проспекту, устали, а куклу еще не купили. И моя дочь протяжно воет: «Хочу му-жи-ка-а-а-а!» Прохожие оборачиваются. © mayfani / Pikabu
- Несколько недель назад мой 3-летний сын обнимал свою маму и мило с ней разговаривал. Сын: «Я маленький мышонок, а ты мама-мышка».
Жена: «О, как мило».
Сын: «А папа — папа-мышка».
Жена: «А твоя младшая сестра?»
Сын: «А моя сестра — крыса!» © oui_mais_non / Reddit
- Дочка всегда перед сном целует, обнимает меня и жену, желает спокойной ночи. Первого — всегда папу, а мама вторая. Как-то раз спросили, почему именно в таком порядке? На что она ответила, что папа старше, а значит, раньше умрет, поэтому надо с него начинать, а то вдруг однажды не успеет. © AmokYu / Pikabu
- Сейчас ситуация прям как в анекдоте была: муж укладывает сына в его комнате, я — дочку. Дочь уснула, я пошла в зал работать. Сижу, работаю. На часах полночь. На цыпочках иду в комнату сына, темно там. Заглядываю и спрашиваю:
— Он уснул?
— Да, мама.
И папин сладкий храп. © Unknown author / Bash.im
- Мой двоюродный брат, которому тогда было 3 года, спросил меня, сколько мне лет, и я сказал, что 22 года, на что он ответил: «О, я думал, тебе 50». © Jack1715 / Reddit
- У подруги муж с ребенком после прогулки звонят в домофон.
Бабушка: «Кто?»
Ребенок: «Бабушка, открывай!»
Бабушка: «А как надо по-другому попросить?»
Ребенок: «Открывай, а то хуже будет!» © Лика / AdMe
- Я спросил свою 2-летнюю дочку, не хочет ли она попробовать мандарины, которые раньше не ела. «Это хорошо для меня?» — спросила она очень взволнованно. «Да, это очень хорошо для тебя!» — сказал я, стремясь уговорить ее попробовать что-то новое и полезное. «Нет, спасибо, тогда я этого не хочу», — сказала она и ушла, оставив меня в недоумении. В следующий раз, когда я попытался уговорить ее попробовать что-нибудь полезное, я сказал ей, что это плохо для нее. И однажды это сработало. © Rory Young / Quora
- Едем с сыном за городом. Видим объявление «Услуги профессионального банщика».
Сын спрашивает: «А тут что, инет есть?»
Я: «Скорее всего, а что?»
Сын: «Да вон банщики свои услуги предлагают».
Я: ???
Сын: «Ну банщики, которые на форумах всех банят». © Unknown author / Bash.im
- Отец взял нас с младшим братом по магазинам, чтобы купить маме машину для приготовления мороженого на день рождения. Он попросил нас не рассказывать ей об этом, чтобы сделать сюрприз. Как только мы вернулись домой, мой брат взволнованно сказал маме: «У нас есть подарок тебе на день рождения! И это не машина для мороженого». Ему тогда было 3 или 4 года. © subtlecuttlefish / Reddit
- Дочка еще маленькая была, не помню точно, сколько лет, решили ей уши проколоть. Из наших разговоров она услышала, что прокалывать будут пистолетом, и горько заплакала. На вопрос, мол, чего ты боишься, ответила, что думала, что ее посадят на стул и пистолетом издалека будут в ухо целиться. И сквозь рыдания: «А если промахнутся?!» © grib.32 / Pikabu
- Я спросила своего 11-летнего сына, почему в его комнате всегда такой беспорядок и может ли он содержать ее в чистоте. Он вздохнул, положил руки мне на плечи, сказал: «Мама, я не такой человек» — и закрыл дверь в комнату. Я расхохоталась в коридоре, не ожидая такого ответа. © JAutumn78 / Reddit
- Я испекла кексы для своего 5-летнего ребенка, он их попробовал и выдал: «Ну, вкус у них неплохой, но я думаю, что в магазинах у людей получается лучше». Я просто обожаю детскую честность. © UnsavouryPie / Reddit
А что такого отчебучили ваши детки?
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