19 человек, у которых на все найдется железный аргумент
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Мы всячески избегаем споров и конфликтов, но на самом деле они помогают нам стать умнее. Придумывая аргументы, пусть даже неуместные и нелепые, мы учимся строить диалог с другими людьми, понимать их точку зрения и устанавливать доверительные отношения.
AdMe.ru убежден, что умение обосновать свою позицию — отличное качество, которого у пользователей Pikabu и Twitter в избытке.
- Вчера днем шел через парк домой. Обгоняю семью из 3 человек: папа, мама, дочь 3–4 лет прогуливаются. Слышу диалог:
— Папа, понеси меня на шее!
— Там занято.
— Ну папа! Там нет никого.
— Там твоя мама уже пятый год сидит.
Мама: *дает смачную затрещину по лысине*. © sega1985 / Pikabu
- Конец рабочего дня. Мы с коллегой, длинноволосым раздолбаем, стоим в курилке. Заходит наш руководитель, уже с портфельчиком и в пальтишке, жмет руки на прощание, а потом рукой машет, мол, постою с вами.
Нервно косится на длинноволосого коллегу и говорит:
— Только близко ко мне не подходи, ладно?
Мы удивились. Руководитель объясняет:
— Вчера жена сняла с моего пальто твой длинный светлый волос и долго, с подозрением смотрела. Я ей рассказал, что со мной длинноволосый парень работает. Она вроде поняла, но давай не будем обострять. © axuta.ru / Pikabu
- Парень и девушка активно спорят в кафе. Он в это время поглощает борщ. Она не выдерживает и спрашивает:
— Ты можешь оторваться и перестать есть?
— Не, я с утра ничего не ел.
— Вова, ты кого больше любишь, меня или борщ?
Он на секунду замирает, и на его лице появляется плутовское выражение.
— Первое. Я больше люблю первое, — выдает он и продолжает работать ложкой.
— Вова, ты так ответил, что я не поняла. Ты меня подкалываешь? Борщ — это тоже первое.
Он отставляет от себя пустую тарелку и говорит:
— А сейчас даже говорить не о чем. Борща больше нет. Как можно любить то, чего нет?
Я не вижу ее лица, но просто чувствую, как она буравит его глазами:
— Я тебя когда-нибудь прибью, — наконец-то произносит она после затянувшейся паузы.
— Окей, но сначала накорми, — резюмирует он, и они продолжают жарко спорить о каких-то своих знакомых. © faraonukr / Pikabu
- Стояла в очереди в кофейне. Пока выбирала, что заказать, услышала разговор бариста (кассира) и клиента:
— Добрый день, что будете заказывать?
— Мне нужно самое горячее, что здесь есть.
— Кирилл, я на работе, давай дома поговорим о горячем.
— Ну позвонишь тогда.
Это сделало мой день. © dasha0dreamer / Twitter
- Летела в Египет. Позади меня сидели 3 женщины, на вид старше 30 лет. 2 из них спорили:
— Ой, мой Васька лучше и красивее, ходит на спортивные секции, аж на три! Всю неделю занимается, ангелочек мой.
— Но вот мой Коленька куда умнее, ходит на дополнительную алгебру, геометрию, архитектуру. Он творческий у меня, выходные проводит в художественной школе.
И так минут 30, причем громко. Тут у их соседки, пытавшейся почитать, сдают нервы, и она выдает: «А вот Максим знаете какой?» Обе дамы сразу же, синхронно: «Какой?» «Счастливый!» — выдает соседка и отворачивается. Надо ли говорить, что весь полет на их ряду была гробовая тишина. © iMaZai / Pikabu
- У нас был на производстве Валера, который постоянно участвовал в пари и любил пошутить. Однажды он пришел на работу с выстриженной ровно наполовину физиономией. Справа была борода, усы и бровь. Слева — все выбрито. Зашел начальник и, бегло всех осмотрев, сделал замечание Валере, что он небритый. В следующую секунду, когда начальник отвернулся, Валера резко развернулся на стуле, показывая гладкую сторону лица, и спросил обиженно: «В смысле?» Нужно было видеть лицо начальника. © abob / Pikabu
- Приехали вечером в пятницу в баню, вдоволь попарились, вышли, вытираемся полотенцами. Хозяева стол готовят, достают угощение, гости свою еду выложили. Бутылочку открыли. Все придвигаются к столу. Хозяин кричит:
— Стюра!
Дочь хозяев, склонная к полноте школьница, из комнаты:
— Что?
— Иди к столу!
— Я антилопа сегодня.
С женой поднимаем глаза на хозяина, он смеется: «антилопа» — значит «нельзя лопать». На диете ребенок, худеет.
Через неделю в следующую пятницу ситуация повторяется, но с вариацией:
— Стюра!
— Мне оставьте, сейчас подойду, я сегодня жрица! © Rec17 / Pikabu
- Вчера в моей жизни произошел прекрасный диалог. Одноклассник доказывал, что все бабы меркантильные:
— Вот сколько хочешь, чтобы мужик зарабатывал?
— Ну хотя бы Х.
— Размечталась! А зачем такому мужику ты? Типа ты будешь его радовать на эти Х?
— Нет, я сама столько зарабатываю. © zhritsa_edi / Twitter
- Появилась у нас на работе новая начальница и принялась тут же закреплять свою власть. Интеллигентная женщина посмела с ней не согласиться и на все доводы отвечала своими контраргументами. Тут начальница, женщина в годах, решила достать из рукава пахнущий нафталином козырь:
— Что вы со мной так разговариваете? Повежливее можно? Если уж не потому, что я ваш начальник, то хотя бы в силу возраста.
— Какого возраста? Я старше вас на 3 года.
Сказать, что начальница офигела, — ничего не сказать. Спорить с той женщиной она больше не решалась. © ramastoporom / Pikabu
- 2 девочки лет пяти спорят:
— Я нравлюсь Марику!
— Я ему нравлюсь больше!
Подходят к мальчику:
— Марик, кто тебе нравится?
Марик, без раздумий:
— Мне нравятся динозавры. © Livotovas / Twitter
- Звоню своему психологу:
— Здравствуйте, можно записаться на самое ближайшее время?
— Самое ближайшее — через месяц.
— Целый месяц? За месяц ведь и умереть от тоски можно.
— Ну тогда не придется платить за сеанс. © vos_yeux / Twitter
- Гуляем с женой и дочкой. У дочки в кулачок зажаты монетки, которые я ей недавно дал.
Тут она случайно роняет монетки и кричит: «А-а-а! Мои денежки! Не-е-ет!»
Жена: «Что ты так кричишь-то, сейчас соберем».
Я: «Вообще, я примерно так же кричу, когда мне приходит СМС о расходах, если ты моей картой расплачиваешься». © Solo1986 / Pikabu
- Одногруппники спорят насчет своего этюда:
— В данном сюжете отец не нужен.
— Нет, батя нужен!
— Нет, не нужен!
— Нужен.
— Я без него 19 лет прожил, ну и зачем он мне сейчас? © z4kup4n / Twitter
- Сын ложится спать, за ним с потолка меланхолично наблюдает рыжеватый паук размером с коробок спичек. Спрашиваю: «Не будет тебе мешать?» Сын: «Ой, нет, давай лучше от него избавимся».
Разворачиваем обширную операцию спецназа по ликвидации паука под моим чутким руководством. Пока сын распахивает пошире окно, бегу за необходимым снаряжением. Шваброй осторожно стряхиваю нарушителя покоя на пол (сын предусмотрительно держится в сторонке), заметаю его в совок и быстро выбрасываю в окно, в ночь.
Через секунду с улицы раздается визг тормозов и удар. Мы в шоке.
Сын, задумчиво: «А давай в следующий раз ты его просто прихлопнешь?» © 123mi / Pikabu
- Папа за рулем из-за 0,2 секунды задержки:
— Куда ты прешь, гад такой?! Да что ж она не едет, пустая же дорога!
Тоже папа: *терпеливо стоит 10 минут, ждет, пока овчарка с хозяином перейдет через переход*.
— Ох, что же ты такой медленный песик, зайчик бедненький, старенький, наверное, уже. © chertovka00 / Twitter
- В супермаркете наблюдал такую картину: парень с девушкой спорили, какой чай взять:
— Саусеп.
— Пуэр.
— Саусеп.
— Пуэр.
— Саусеп.
Затем подошел их, видимо, друг с тележкой и сказал:
— «Майский», и не выделывайтесь. © jewwantsmoney / Twitter
- До сих пор смеюсь. Я не думал, что так можно показать свою верность.
Мама: «Ты куда собрался?»
Папа: «Я на работу съезжу, объект проверю».
Мама: «Что-то мне кажется, ты обманываешь».
Папа: «Если хочешь, то могу зубы дома оставить».
У отца съемные зубные протезы на обе челюсти. © nikanetu59 / Pikabu
- Поехали с мужем в ювелирный магазин в небольшом французском городке. Рассматриваю украшения. Рядом молодая пара. Девушка усердно выбирает, примеряет, уточняет, сравнивает. Мужчина ее рядом стоит, оперевшись на витрину, и смотрит на ботинки свои. Девушка, наконец определившись, берет кольцо с бриллиантом размером с коровью лепешку, мол, все, на этом и остановимся. Продавец обращается к мужчине:
— Как будете рассчитываться?
Ответ с лету:
— Не знаю. © Vulpinaccia / Pikabu
Какой аргумент еще ни разу вас не подводил?
Фото на превью sega1985 / pikabu