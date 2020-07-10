AdMe

19 человек, смекалка которых работает через пень-колоду, но все же бьет точно в цель

173712
1k

Каждый из нас порой приходит в быту к нестандартным решениям на радость себе и близким. Но есть «безумные гении», с которыми сразу и не разберешься, что делать — то ли поинтересоваться состоянием их здоровья, то ли Нобелевскую премию выдать.

Мы в AdMe.ru за любой креатив в пределах разумного. Но сегодня хотим познакомить вас со смельчаками-исследователями, которые чуть не грохнулись, перелезая через эти пределы.

Мясо всегда ужаривается в процессе готовки, но отныне такого больше не повторится

19 человек, смекалка которых работает через пень-колоду, но все же бьет точно в цель
© Sebastian294 / Reddit

«Они продают зеркало, но мое внимание привлекла эта импровизированная подставка под телевизор»

19 человек, смекалка которых работает через пень-колоду, но все же бьет точно в цель
© Shot-the-imposter / Reddit

«Не cмогла найти свою палитру, поэтому смешала краски на лаваше»

19 человек, смекалка которых работает через пень-колоду, но все же бьет точно в цель
© hippimegs / Twitter

«Что? Платить за бассейн? Да я его из гаражного хлама сам сделаю!»

19 человек, смекалка которых работает через пень-колоду, но все же бьет точно в цель
© TitanicOgre / Reddit

«Моя девушка сказала, что ей нужны электрические мельницы для соли и перца. Ни слова больше!»

19 человек, смекалка которых работает через пень-колоду, но все же бьет точно в цель
© Rodgers202247 / Reddit

«Мой друг сделал держатель для зонта из женской сумки и бетона»

19 человек, смекалка которых работает через пень-колоду, но все же бьет точно в цель
© daninet / Reddit

«Я плохо управляюсь с инструментами и часто вместо молотка использую гаечный ключ. Мой муж научился сварке и сделал эту штуку мне на день рождения»

19 человек, смекалка которых работает через пень-колоду, но все же бьет точно в цель
© GingerMum / Reddit

«„Пока пусть так повисит“, — сказал он. Это было 4 года назад»

19 человек, смекалка которых работает через пень-колоду, но все же бьет точно в цель
© Mr_PoodlePants / Reddit

Надпись гласит: «Прибор для распознавания землетрясения»

19 человек, смекалка которых работает через пень-колоду, но все же бьет точно в цель
© neon_soxx / Reddit

«Не заметил, что в душе нет карниза, когда переезжал. Но выход всегда найдется»

19 человек, смекалка которых работает через пень-колоду, но все же бьет точно в цель
© natcatbobat / Reddit

«Когда клапан протек, а все хозяйственные магазины вечером закрыты»

19 человек, смекалка которых работает через пень-колоду, но все же бьет точно в цель
© cabbageboi / Reddit

«Моя дочь, рисующая на лестнице: „Пап, мне нужна лестница с местом для банки с краской“. Через 10 минут она спросила, где лежат стяжки. Я очень ею горжусь»

19 человек, смекалка которых работает через пень-колоду, но все же бьет точно в цель
© WholesomeThrowaway66 / Reddit

«Кнопка питания на ноутбуке моего папы...»

19 человек, смекалка которых работает через пень-колоду, но все же бьет точно в цель
© Unknown Author / Reddit

«Вот что сделала моя знакомая, когда ее домочадцы стали слишком часто терять пульт от телевизора»

19 человек, смекалка которых работает через пень-колоду, но все же бьет точно в цель
© Skytrip / Reddit

Царь-замок

19 человек, смекалка которых работает через пень-колоду, но все же бьет точно в цель
© superkaifas / Reddit

«У меня 3 кошки и собака, и я устала покупать дорогущие тряпки для сбора шерсти, поэтому решила с пользой применить свое хобби и связать их»

19 человек, смекалка которых работает через пень-колоду, но все же бьет точно в цель
© HallahFin / Reddit

А если такую тряпку намочить, то из нее выходит отличная швабра.

«30-градусная жара просто вынудила нас переделать навес»

19 человек, смекалка которых работает через пень-колоду, но все же бьет точно в цель
© justgerman517 / Pikabu

Кто сказал, что нож не может стать шпателем?

19 человек, смекалка которых работает через пень-колоду, но все же бьет точно в цель
© Recovering_Scientist / Pikabu

История о том, что важен только результат

Минут 10 назад звонит друг, спрашивает про соус к ракам, который я когда-то делал. Ну я и рассказываю:
— Поставь на водяную баню сливочное масло, добавь соль, чеснок и немного укропа.
— Что за водяная баня?
— В кастрюлю налей воды, пару сантиметров, поставь туда суповую тарелку. Выложи все туда и включи газ. Нагревай, пока все не растает, и подержи еще минут 5, чтобы вкусы перемешались.
— Кажется, понял. Спасибо, пока.
— Пока, фото потом скинь — раков и соуса.
На том и разошлись. Присылает фото. Ржу до сих пор.

19 человек, смекалка которых работает через пень-колоду, но все же бьет точно в цель
© Sulekee / Pikabu

А какие сумасбродные лайфхаки пробовали вы или ваши близкие?

173712
1k