19 человек, смекалка которых работает через пень-колоду, но все же бьет точно в цель

Каждый из нас порой приходит в быту к нестандартным решениям на радость себе и близким. Но есть «безумные гении», с которыми сразу и не разберешься, что делать — то ли поинтересоваться состоянием их здоровья, то ли Нобелевскую премию выдать.

Мы в AdMe.ru за любой креатив в пределах разумного. Но сегодня хотим познакомить вас со смельчаками-исследователями, которые чуть не грохнулись, перелезая через эти пределы.

Мясо всегда ужаривается в процессе готовки, но отныне такого больше не повторится

«Они продают зеркало, но мое внимание привлекла эта импровизированная подставка под телевизор»

«Не cмогла найти свою палитру, поэтому смешала краски на лаваше»

«Что? Платить за бассейн? Да я его из гаражного хлама сам сделаю!»

«Моя девушка сказала, что ей нужны электрические мельницы для соли и перца. Ни слова больше!»

«Мой друг сделал держатель для зонта из женской сумки и бетона»

«Я плохо управляюсь с инструментами и часто вместо молотка использую гаечный ключ. Мой муж научился сварке и сделал эту штуку мне на день рождения»

«„Пока пусть так повисит“, — сказал он. Это было 4 года назад»

Надпись гласит: «Прибор для распознавания землетрясения»

«Не заметил, что в душе нет карниза, когда переезжал. Но выход всегда найдется»

«Когда клапан протек, а все хозяйственные магазины вечером закрыты»

«Моя дочь, рисующая на лестнице: „Пап, мне нужна лестница с местом для банки с краской“. Через 10 минут она спросила, где лежат стяжки. Я очень ею горжусь»

«Кнопка питания на ноутбуке моего папы...»

«Вот что сделала моя знакомая, когда ее домочадцы стали слишком часто терять пульт от телевизора»

Царь-замок

«У меня 3 кошки и собака, и я устала покупать дорогущие тряпки для сбора шерсти, поэтому решила с пользой применить свое хобби и связать их»

А если такую тряпку намочить, то из нее выходит отличная швабра.

«30-градусная жара просто вынудила нас переделать навес»

Кто сказал, что нож не может стать шпателем?

История о том, что важен только результат

Минут 10 назад звонит друг, спрашивает про соус к ракам, который я когда-то делал. Ну я и рассказываю:

— Поставь на водяную баню сливочное масло, добавь соль, чеснок и немного укропа.

— Что за водяная баня?

— В кастрюлю налей воды, пару сантиметров, поставь туда суповую тарелку. Выложи все туда и включи газ. Нагревай, пока все не растает, и подержи еще минут 5, чтобы вкусы перемешались.

— Кажется, понял. Спасибо, пока.

— Пока, фото потом скинь — раков и соуса.

На том и разошлись. Присылает фото. Ржу до сих пор.