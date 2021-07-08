19 человек с потрясающим вкусом, которые превратили свое жилище в место для восторгов

Наверное, каждый мечтает обустроить свое гнездышко так, чтобы находиться в нем было сплошным удовольствием. Одни обращаются к услугам дизайнеров, другие полагаются исключительно на свой вкус и свои золотые руки. Герои нашей подборки не стали ждать у моря погоды, а взяли и благоустроили свои жилища и теперь безмерно ими гордятся.

Нам в AdMe.ru только дай повод полюбоваться оригинальными интерьерами, и эта статья не стала исключением. А в конце вас ждет бонус — человек, которому для счастья много не надо, достаточно своего уголка.

«Обустроил открытый кинотеатр для детей»

Мне нравится идея с детскими бассейнами вместо лежаков. Выглядит очень мило! © betterashthandust44 / Reddit

«Мой пес потребовал более уютных качелей. Он правит в доме и третирует другую нашу собаку»

«Кушетка в нашей гостиной в солнечный день»

Ваш дом как у вампиров из «Сумерек». © ovra360 / Reddit

«Установил деревянный потолок. Наш прошлый, из гипсокартона, был сильно поврежден прорывом трубы. Пришлось его демонтировать»

«Любимое место в доме — моя маленькая оранжерея»

«Мои попытки объединить и обустроить все зоны в маленькой студии. Я доволен»

«Наша столовая, которую я расписывала своими руками»

«Мой импровизированный туалетный столик»

«Я, конечно, не профессионал, но очень горжусь тем, как спроектировал наш новый дом. Вот некоторые из моих любимых мест»

«Обустроил уютный кинотеатр на заднем дворе»

«Место для чтения с видом на залив»

«Рано утром на веранде моего дома»

«Наслаждаюсь своей первой весной в новом доме»

«Моя первая квартира. Изголовье кровати было вручную вырезано на Бали»

«Своими руками переоборудовал старый школьный автобус»

«Балкон приобретает свой окончательный вид»

«Моя уютная берлога, построенная своими руками»

«Ко мне только что пришел мой новый журнальный столик»

Если ударить по одному из шаров, они укатятся? © tiredtired8 / Twitter

Бонус: «Я бы не стал ничего сюда добавлять»