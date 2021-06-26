19 человек рассказали о неожиданных плюсах своей работы, из-за которых и понедельники бывают в радость
На работе люди часто шутят про тяжелые понедельники и усталость. Но далеко не все рабочие будни оказываются трудными. Пользователи сети решили поделиться моментами, которые вызвали у них приятные эмоции, и это отнюдь не всегда прибавка зарплаты: кому-то настроение поднимает отношение начальства, а кто-то хвастается встреченными животными. Наверняка они отзовутся той же нотой и у наших читателей.
Мы в AdMe.ru уверены, что людям, которым нравится их работа, есть что рассказать и показать.
1. Вот что делает работу из дома более-менее сносной
2. Такая фраза нужна всем без исключения
3. Когда работники отдела «Гастроном» относятся к тебе хорошо
4. Когда вводишь обезболивающее собственному псу, есть возможность сделать смешные фото
5. Вот это забота о сотрудниках
6. «Упомянул, что на работе не хватает полотенец. Вот что владельцы привезли»
7. «Люблю встречать рассвет на работе»
8. Этого плюса точно никто не ожидает от работы
9. В Швеции дают золотую медаль за 30 лет работы на государственной службе
10. «Начальник переживал из-за того, как мы завалены работой, и купил всем нам стетоскопы в цвете на выбор»
11. «Часто на работе встречаю закаты»
12. «Я работаю, чтобы у моей кошки была лучшая жизнь. А котенька помогает как может»
13. «Люблю свою работу»
14. Неплохой вид открывается из офиса
15. «Утро. Воскресенье. Тяжелый вызов. Водитель встретил нас неожиданным перформансом с сиренью и строчками С. А. Есенина „Пусть сердцу вечно снится май...“»
16. «Приехали снижать бабуле давление. А тут такой любопытный питомец!»
17. «На работе у меня есть пакеты с чистым кремом Оrео»
18. «Я промышленный альпинист. Вот такие глаза у кошек, когда они видят меня с другой стороны окна»
19. «Я работник фастфуда, большинству людей плевать на мою тяжелую работу. Но сегодня 7-летняя девочка протянула мне это»
А какие плюсы вы отмечаете в своей работе?
Фото на превью Wojtek35491 / Reddit
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