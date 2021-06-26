19 человек рассказали о неожиданных плюсах своей работы, из-за которых и понедельники бывают в радость

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На работе люди часто шутят про тяжелые понедельники и усталость. Но далеко не все рабочие будни оказываются трудными. Пользователи сети решили поделиться моментами, которые вызвали у них приятные эмоции, и это отнюдь не всегда прибавка зарплаты: кому-то настроение поднимает отношение начальства, а кто-то хвастается встреченными животными. Наверняка они отзовутся той же нотой и у наших читателей.

Мы в AdMe.ru уверены, что людям, которым нравится их работа, есть что рассказать и показать.

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