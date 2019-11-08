19 человек рассказали, какие курьезы могут случиться, даже если у тебя простое имя или фамилия

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Если хотите завоевать симпатию собеседника, чаще обращайтесь к нему по имени. Ведь, как утверждал Дейл Карнеги, имя человека — самый важный и приятный для него звук. Только сначала убедитесь, что правильно расслышали имя или фамилию нового знакомого, все-таки никому не нравится, когда коверкают самый важный для него звук.