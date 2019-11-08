19 человек рассказали, какие курьезы могут случиться, даже если у тебя простое имя или фамилия
Если хотите завоевать симпатию собеседника, чаще обращайтесь к нему по имени. Ведь, как утверждал Дейл Карнеги, имя человека — самый важный и приятный для него звук. Только сначала убедитесь, что правильно расслышали имя или фамилию нового знакомого, все-таки никому не нравится, когда коверкают самый важный для него звук.
Мы в AdMe.ru хохотали до слез, читая эти 19 историй, которые приключились с людьми из-за их имен и фамилий.
- У меня простое имя — Юля. Но буква «ю» на клавиатуре, как известно, стоит рядом с буквой «б». Угадайте, как ко мне частенько обращаются, когда пишут сообщения?
- Одна знакомая женщина работала в советские времена бухгалтером. И вот как-то раз пришел к ним проверяющий. Вдруг зазвонил телефон, знакомая сняла трубку и услышала: «Позовите к телефону Пердуна!» Среди ее коллег человека с такой фамилией точно нет, следовательно, Пердун — это тот самый грозный проверяющий. Она дрожащим голосом произнесла: «Извините, там Пердуна к телефону просят». В конторе повисла тишина, а грозный проверяющий без малейшего смущения подошел, взял трубку и стал разговаривать с кем-то. А после разговора сказал: «Вообще-то моя фамилия Кердун, но всем слышится „пердун“». © Toshan81 / pikabu
- Моя подруга с рождения живет в Латвии, зовут ее Екатерина. Говорит, что латышам ее имя произносить трудно, да еще если и вкупе с фамилией. Поэтому для всех она Катэ. © Konseki
- Я в юности училась в театральной студии при армянском театре в городе Тбилиси. Не секрет, что армяне выбирают для своих детей звучные имена. Знакомимся со своими будущими педагогами:
— Привет, меня зовут Белла.
— Я Жан.
— Меня зовут Дженни.
— Вильям.
— Уильям?
— Нет-нет. Именно Вильям.
И так далее. Назвали все свои имена, в общем. Небольшая пауза. И один из педагогов говорит: «Ну просто Голливуд какой-то, а не армянский театр».
- У меня в браке была фамилия Чебоненко. В Беларуси сначала фамилию переводят на белорусский, а потом пишут латиницей в паспорте. Получается Chabanenka. И вот как-то попала я в больницу за границей, пришлось сдать некоторые анализы. И как же мы хохотали, когда увидели на пробирках Chubaka — как Чубака. Аж все болезни прошли.
- Фамилия у меня длинная — Коровайная. Вечно путают: то Кроватная, то Кривоватая. Но один доктор пошел против системы и в карточке написал просто «Корова». А я еще думаю, почему он говорит: «Позвоните и скажите: „Я корова“». Думала, может, кодовое слово какое.
- Есть у меня знакомый по имени Канат. Обычное казахское имя, просто произносится, так что товарищ даже не стал придумывать русский аналог, как часто делают казахи в России. Работает он в транспортной компании. Устроился к ним новый водитель, и был у них первый совместный рейс. Утром Канат подходит к складу, новенький в машине сидит, приятель тоже сел. И стоят, не трогаются. Перекурили, опять стоят. Наконец товарищ спрашивает:
- Что не едем?
- Так груза еще нет.
- Какого груза? Мы пустые едем.
- Не пустые, сейчас веревку какую-то погрузят - и тронем.
Друг пошел в контору узнавать, что за груз и почему он не в курсе. В итоге выяснилось, что новичку в конторе просто сказали: "Поедешь с Канатом". © aleale2019 / pikabu
- Меня зовут Ия. С детства мне пели песенки про "И я того же мнения" и вспоминали ослика Иа. Ну и, конечно, ступор и непонимание собеседника при каждом втором знакомстве, вынужденная лекция о том, что это за имя, как оно пишется и почему так назвали. Постоянные ошибки при склонении имени в документах. И много еще чего. © Estrovita / pikabu
- В Татарстане лет 30 назад очень популярно было имя Адель. Оно мужское тут. И жили спокойно все Адели нашей республики, пока не стала популярной певица Адель. И в то время над ними прикалывались все, а у меня брат Адель. "О, привет, а это не ты случайно поешь Skyfall?" "И каково тебе жить с женским именем?"
- Меня зовут Дария - через "и", с ударением на "я", но русскоязычные, увидев в интернете имя, даже написанное кириллицей, всегда, абсолютно всегда называют Дашей и Дарьей. Уже смирилась и не поправляю, если речь не идет о потенциальном друге, хотя и коробит сильно. А еще учительница в школе меня несколько лет упорно называла Дарига - так зовут дочь действовавшего тогда президента. Учительница была очень патриотичной и преподавала казахский язык, да.
- У меня немецкое имя - Герта. Самые популярные комментарии: "Герда? Твои родители очень любили сказку „Снежная королева“?", "Герда, Герда, где твой Кай?", "Привет, Грета! Что? Ты Герта? А я думал, Грета". А еще краткая форма имени - Гера. В боулинге никогда не понимали и в таблице писали "Лера" или "Вера". Молодые люди отвешивали комплименты, говоря, что меня зовут как богиню. На это я им напоминала, что Гера, жена Зевса, жестоко убивала всех любовниц своего мужа.
- Когда знакомлюсь с людьми и говорю, что я Лида, одна часть людей сразу вспоминает Шурика и его "хорошую девочку Лиду", вторая часть говорит, что так звали их бабушку. Третьего не дано. Бесит неимоверно.
- Я ненавижу, когда меня называют Людой. Дома всегда звали Люсей, и я обычно всех прошу именно так меня называть. После универа устроилась на работу, познакомилась с начальником и после нескольких «Люд» попросила его звать меня Люсей. На что он мне сказал: «Что за Люся? Люська — как собака какая-то». В конце дня выхожу я, униженная и оскорбленная, на остановку, стою и слышу сзади женщина говорит: «Люся!» Потом еще раз: «Люся! Люська!» Оборачиваюсь и вижу: эта женщина подзывает собаку, чтобы покормить. Это было в один день. Совпадение?
- Когда была маленькой, у моего дяди был друг Макар. Я долго собиралась с духом, но, переборов стеснение, подошла и деловито спросила: «Макар, а как тебя зовут?» Я думала, что таких имен не бывает и это просто кличка.
- Я Алиса и слышу постоянно: «О, так ты самая Алиса из Страны чудес?» или «Это ты в своей стране привыкла к чудесам, а тут в реальности все по-другому». А мою дочку зовут Майя. И такой диалог случается почти постоянно: «Она у вас что, в мае родилась?» — «Нет, в августе». — «Так надо было Августиной назвать».
- Моя фамилия Хараберюш, она греческая. Не любила ее все время, пока училась в школе: ее не могли правильно произнести или хотя бы прочитать с первого раза. Если новый учитель, читая фамилии в журнале, вдруг замолкал, я понимала, что дошел до меня, и заранее говорила: «Это я, я есть». Но круче всех была бабуля-медсестра. Я ей по буквам медленно сказала фамилию, чтобы она записала, а она переспрашивает: «Как-как? Каравелюш?» Занавес. Из плюсов — у меня в городе с населением 700 тыс. не было однофамильцев, только родственники.
- Классе в 5-м к нам перевелся парень из Дагестана. Звали его Муталим, и, чтобы нам было проще, он просил называть его Максимом. Все бы ничего, но учительница истории требовала называть его своим именем, потому что его так назвали родители и нечего тут нормальное имя коверкать! Так и называла его до 11-го класса Асланбеком. © Lana1104 / pikabu
- Мою жену вот Геей зовут. Ну обычное такое древнегреческое имя, родители у нее интересные. Приходится иногда говорить, что женат на Гее, да. © PivBear / pikabu
- В 2006 году пошла проявлять пленку. Назвала несколько раз по слогам имя и фамилию: Габдрафикова Эльмира. Пришла на следующий день забирать, там уже другой продавец, она спросила мои фамилию, имя и стала искать в лотке с готовыми фото конверт. «Ну нет тут такого!» — раздраженно говорит девушка. Но потом вдруг резко останавливается, достает один и сразу фото оттуда показывает: «Ваши?» — «Мои!» Отхожу, смотрю радостно фотки, а потом вижу этот шедевр: в строке «имя / фамилия» гордо красуется «Ваптрафикова Эльмымра». © EllieEl / pikabu
Какие комичные или раздражающие истории приключались с вами из-за имени или фамилии?