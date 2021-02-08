19 человек побывали у стилиста и поняли, как круто прическа может изменить внешность
Приходя к парикмахеру, мы всегда ожидаем, что выйдем от него красивее, чем пришли. И Жанна Муравьева, стилист из Литвы, никогда не разочаровывает своих клиентов. Вернуть красоту, подарить свежесть и создать образ стильной, уверенной в себе женщины — все это под силу мастеру, который действительно чувствует людей.
Нас в AdMe.ru так впечатлили перемены, которые происходят с женщинами после посещения Жанны, что мы не могли не показать вам фотографии женщин (и некоторых мужчин тоже) до и после визита к этой волшебнице.
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«Если вы намерены перекрасить свои локоны в самый трендовый цвет, то без колебаний выбирайте темный блонд».
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«А вам какой цвет больше нравится — светлый или рыжий?»
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«Девушка мне доверилась и получила больше, чем ожидала».
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«Правильно подобранный оттенок волос может омолодить лицо».
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«Девушка решилась на короткую стрижку — и правильно сделала!»
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А какой образ вам понравился больше всего?