19 человек побывали у стилиста и поняли, как круто прическа может изменить внешность

Приходя к парикмахеру, мы всегда ожидаем, что выйдем от него красивее, чем пришли. И Жанна Муравьева, стилист из Литвы, никогда не разочаровывает своих клиентов. Вернуть красоту, подарить свежесть и создать образ стильной, уверенной в себе женщины — все это под силу мастеру, который действительно чувствует людей.

Нас в AdMe.ru так впечатлили перемены, которые происходят с женщинами после посещения Жанны, что мы не могли не показать вам фотографии женщин (и некоторых мужчин тоже) до и после визита к этой волшебнице.

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«Если вы намерены перекрасить свои локоны в самый трендовый цвет, то без колебаний выбирайте темный блонд».

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«А вам какой цвет больше нравится — светлый или рыжий?»

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«Девушка мне доверилась и получила больше, чем ожидала».

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«Правильно подобранный оттенок волос может омолодить лицо».

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«Девушка решилась на короткую стрижку — и правильно сделала!»

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