19 человек, которым от природы досталось кило особенностей
В наш век бодипозитива стесняться своих особенностей — настоящий моветон. Постулат о том, что изюминки не портят нас, а делают уникальными, уже практически не оспаривается. И все же риск привлечь своей внешностью внимание хейтеров до сих пор остается. Поэтому люди, которые без страха и смущения демонстрируют свои отклонения от нормы, заслуживают большого уважения.
Мы в AdMe.ru уверены, что любые особенности внешнего вида — это повод для гордости, а не для стеснения. Герои нашей подборки полностью разделяют эту точку зрения и с легкостью показывают свои странности всему интернету.
«У меня есть дырочки размером с булавочную головку по обе стороны шеи. Этот врожденный дефект называется „жаберные свищи“»
«Я могу соединить локти за спиной»
«Какого цвета будут мои ноги, решаю не я, а синдром Рейно»
Синдром Рейно — это обратимый спазм сосудов, вследствие которого пальцы сначала белеют, затем синеют и краснеют. У большинства людей он находится в первичной стадии, не требующей лечения.
«Мое витилиго»
Витилиго — это нарушение пигментации некоторых участков кожи.
«Недавно узнала, что родинка на моем глазу — это проявление секторной гетерохромии»
Гетерохромия — неравномерное окрашивание радужной оболочки глаз, в результате чего глаза могут быть разного цвета.
«У меня есть лишняя складочка на безымянном пальце левой руки»
«У меня одинаковые точечки, расположенные треугольничком, на радужке глаза и на руке»
«Мне 25, и сегодня я наконец-то теряю последний молочный зуб»
«Я всего лишь вышла на улицу, чтобы проверить почту. У меня гипергидроз»
Гипергидроз — это нарушение работы системы потоотделения во всем теле или на определенных его участках.
«Мой брат родился с карими глазами с вкраплением голубого цвета»
Кожа на пальце, которая была травмирована, теперь не морщится в воде
«У меня есть светлая прядка, обычно скрытая под волосами»
«Я просто люблю свои веснушки»
«Друзья говорят, что у меня самый странный на свете мизинец»
«У меня есть веснушка на белке глаза»
«Мои волосы, отрастая, становились то белыми, то черными»
«Моя гетерохромия»
Сосуды на веке образовали сердечко
В брови и ресницах справа частично отсутствует меланин — пигмент, отвечающий за цвет волос
А какими особенностями можете похвалиться вы?