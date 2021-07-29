19 человек, которым от природы досталось кило особенностей

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В наш век бодипозитива стесняться своих особенностей — настоящий моветон. Постулат о том, что изюминки не портят нас, а делают уникальными, уже практически не оспаривается. И все же риск привлечь своей внешностью внимание хейтеров до сих пор остается. Поэтому люди, которые без страха и смущения демонстрируют свои отклонения от нормы, заслуживают большого уважения.

Мы в AdMe.ru уверены, что любые особенности внешнего вида — это повод для гордости, а не для стеснения. Герои нашей подборки полностью разделяют эту точку зрения и с легкостью показывают свои странности всему интернету.

«У меня есть дырочки размером с булавочную головку по обе стороны шеи. Этот врожденный дефект называется „жаберные свищи“»

«Я могу соединить локти за спиной»

«Какого цвета будут мои ноги, решаю не я, а синдром Рейно»

Синдром Рейно — это обратимый спазм сосудов, вследствие которого пальцы сначала белеют, затем синеют и краснеют. У большинства людей он находится в первичной стадии, не требующей лечения.

«Мое витилиго»

Витилиго — это нарушение пигментации некоторых участков кожи.

«Недавно узнала, что родинка на моем глазу — это проявление секторной гетерохромии»

Гетерохромия — неравномерное окрашивание радужной оболочки глаз, в результате чего глаза могут быть разного цвета.

«У меня есть лишняя складочка на безымянном пальце левой руки»

«У меня одинаковые точечки, расположенные треугольничком, на радужке глаза и на руке»

«Мне 25, и сегодня я наконец-то теряю последний молочный зуб»

«Я всего лишь вышла на улицу, чтобы проверить почту. У меня гипергидроз»

Гипергидроз — это нарушение работы системы потоотделения во всем теле или на определенных его участках.

«Мой брат родился с карими глазами с вкраплением голубого цвета»

Кожа на пальце, которая была травмирована, теперь не морщится в воде

«У меня есть светлая прядка, обычно скрытая под волосами»

«Я просто люблю свои веснушки»

«Друзья говорят, что у меня самый странный на свете мизинец»

«У меня есть веснушка на белке глаза»

«Мои волосы, отрастая, становились то белыми, то черными»

«Моя гетерохромия»

Сосуды на веке образовали сердечко

В брови и ресницах справа частично отсутствует меланин — пигмент, отвечающий за цвет волос