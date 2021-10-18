19 человек, которые в обычную жизнь вносят перчинку в виде небанальных наблюдений

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Почти каждый из нас помнит, скольких нервов и бессонных ночей стоили нам любые курсовые и научные работы в университете. Но каждый день можно превратить в небольшое, но увлекательное исследование, а результатом станет фото, которое уж точно не останется незамеченным в интернете.

Мы в AdMe.ru уверены, что с людьми, которые умеют каждый день превратить в маленькое исследование, точно никогда не будет скучно.

Камера iPhone 13 Pro vs камера первого iPhone

«Мой рост 160 см. Вот как на мне сидит футболка размера XXXXXXL»

«Я почти 3 года собирал шарики из ручек»

«Рентген моего игрушечного мишки, сделанный в 90-е»

«Если сложно найти вену для капельницы, у нас в больнице используют это»

Вот как выглядит фильтр внутри маски-респиратора, которую используют во время покраски поверхностей

А вот и младшая!

«Насколько различаются желтки у яиц с нашей местной фермы и желток у яйца из магазина»

Новый фильтр для душевой лейки по сравнению со старым, который использовался 1 год

И кто-то еще говорит, что «размер имеет значение»?

Январь 2020 года vs январь 2021 года в канадском Ньюфаундленде

Вот как выглядит под микроскопом край бумаги, обрезанной ножницами, и оторванный край

Пиломатериалы из старых деревьев и из молодых

«Мои улитки съели этот лист и оставили от него идеальный „скелет“»

«Количество еды, которое я могла съесть после шунтирования желудка, и через 6 недель после операции»

«Сегодня я установил фильтр для воды в водопровод. Левое фото сделано сразу после установки. А правое — после принятия душа»

«Я переместил паука вместе с его паутиной поближе к моему ящику для червей, который кишел мушками»

Цвет Wi-Fi-роутера в обычной комнате и в зоне для курящих

«Каждый год только в начале октября около полудня солнце светит через окно ванной моих родителей таким образом, что идеально освещает унитаз»