19 человек, которые в обычную жизнь вносят перчинку в виде небанальных наблюдений
Почти каждый из нас помнит, скольких нервов и бессонных ночей стоили нам любые курсовые и научные работы в университете. Но каждый день можно превратить в небольшое, но увлекательное исследование, а результатом станет фото, которое уж точно не останется незамеченным в интернете.
Мы в AdMe.ru уверены, что с людьми, которые умеют каждый день превратить в маленькое исследование, точно никогда не будет скучно.
Камера iPhone 13 Pro vs камера первого iPhone
«Мой рост 160 см. Вот как на мне сидит футболка размера XXXXXXL»
«Я почти 3 года собирал шарики из ручек»
«Рентген моего игрушечного мишки, сделанный в 90-е»
«Если сложно найти вену для капельницы, у нас в больнице используют это»
Вот как выглядит фильтр внутри маски-респиратора, которую используют во время покраски поверхностей
А вот и младшая!
«Насколько различаются желтки у яиц с нашей местной фермы и желток у яйца из магазина»
Новый фильтр для душевой лейки по сравнению со старым, который использовался 1 год
И кто-то еще говорит, что «размер имеет значение»?
Январь 2020 года vs январь 2021 года в канадском Ньюфаундленде
Вот как выглядит под микроскопом край бумаги, обрезанной ножницами, и оторванный край
Пиломатериалы из старых деревьев и из молодых
«Мои улитки съели этот лист и оставили от него идеальный „скелет“»
«Количество еды, которое я могла съесть после шунтирования желудка, и через 6 недель после операции»
«Сегодня я установил фильтр для воды в водопровод. Левое фото сделано сразу после установки. А правое — после принятия душа»
«Я переместил паука вместе с его паутиной поближе к моему ящику для червей, который кишел мушками»
Цвет Wi-Fi-роутера в обычной комнате и в зоне для курящих
«Каждый год только в начале октября около полудня солнце светит через окно ванной моих родителей таким образом, что идеально освещает унитаз»
А что вас в последнее время приятно удивило в повседневной жизни?
Фото на превью carrykitty / Reddit
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