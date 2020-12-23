19 человек, которые уже явно не раз слышали «Ну вы обалдеть как похорошели!»

Иногда для того, чтобы полностью раскрыть свою привлекательность, нужно на славу постараться. Смена прически, макияж, свой стиль в одежде или минус пара кило — и появляется новый человек. А иногда можно просто подождать, и время само сотворит из недовольного своей внешностью подростка настоящего красавца или красавицу.

Мы в AdMe.ru обожаем подобные истории и не перестаем любоваться теми, кто преобразился покруче того самого лебедя из сказки Андерсена.

«Сначала надо мной посмеивались из-за того, что я „страшненькая“, потом я еще и потолстела... Но в этом году решила заняться собой!»

«11 лет, 21 и 31 год. Это был долгий и очень странный путь от неуклюжего паренька до вот этого момента»

«Из 18 в 23. Контактные линзы и коррекция бровей просто изменили мою жизнь!»

«13 и 30 лет. Спасибо Вселенной за брекеты. И линзы, да»

«Всегда мечтала о мотоцикле. 14 лет спустя мечта сбылась, а я теперь просто блистательна»

«16 лет и 24 года. От коротких волос, очков, прыщей, брекетов и мешковатой одежды до уже солнцезащитных очков, светлых волос и макияжа»

Это же путь от Эминема к Бейонсе! © reb0014 / Reddit

«18 и 23. Да, раньше я позировал именно так, потому что пытался скрыть свой приличный двойной подбородок»

«Из 19 в 23. Когда наконец закончились мои болезненные отношения, я стала гораздо счастливее»

«12 лет и 22 года. Обрела друзей, научилась делать прическу с макияжем, а еще — поддерживать здоровый вес»

«13 и 23. Скажем так, последнее десятилетие было сумасшедшей поездочкой»

«18 лет и 26. Я наконец поняла, что делать с руками!»

«Из 15 в 26. Раньше я коротко стриглась, выглядела как мальчик, а еда вообще была любимым утешением»

«17 и 22. Честно говоря, я просто отлично провел время на рыбалке»

«В детстве я была полной и застенчивой. Но все становится лучше!»

«12 лет, прыщи, брекеты, меня постоянно принимают за мальчика, но только взгляните, как я пытаюсь одеваться в стиле главной героини „Бестолковых“!»

«Из 12 в 18. Просто половое созревание, да»

«18 лет и 28. Тогда я думала, что выгляжу просто потрясно»

«Я похудел на 45 кг и стал моделью на полный рабочий день!»

«От первого года в старших классах (14 лет) до первого курса в университете (18 лет)»