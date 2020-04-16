19 человек, которые увидели во сне нечто такое, чему сложно найти рациональное объяснение
Ученые выяснили, что за ночь человек видит в среднем от 3 до 6 сновидений, однако 95 % из них забываются сразу же после пробуждения.
Нам в AdMe.ru немного жаль, что люди способны запоминать лишь малую часть того, что им пригрезилось. Это обидно, ведь иногда сны бывают настолько яркими и удивительными, что совершенно по-другому раскрывают реальность, самого человека и его внутренний мир. Истории пользователей сети — прямое тому доказательство.
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Когда мне было лет 10, мою маму начал посещать какой-то сон. Она сообщала, что в этом сне заключена большая мудрость. Ценность сна для человечества она определяла никак не меньше, чем сон Менделеева. Проблема была только одна: наутро она совершенно его не помнила и целыми днями мучилась, пытаясь вспомнить хоть фрагмент. Тогда папа предложил сон записать. Мама подошла к делу основательно. На прикроватной тумбочке лежала бумажка, 2 карандаша, 2 ручки и почтовый конверт. И вот настал тот день. Она проснулась, написала откровение, запечатала его в конверт и уснула. Утром сияющая мама собрала всех и разорвала конверт. Достала оттуда документ и прочитала следующее (дословно): «Угол захвата курицы равен углу разведения рук». © Puzran / Pikabu
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Снилось, что я ем пульты от телевизоров. Пульт фирмы Sony был твердый, и я не могла его съесть, другие были мягкие, как желе, и очень вкусные. Проснулась, сжимая в руке пульт. Подозрительно болели зубы. © Подслушано / Vk
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Около 2 лет занимаюсь боксом. Сегодня после очередной тренировки плохо спал. Снился мне старый детский кошмар: бабушкин дом, а в нем привидения. Знаете что? Раньше в этом сне я бегал от призраков, а сегодня ночью я им так навалял, что они все убежали. Я проснулся абсолютным победителем. Спорт помогает в жизни, проверено! © Sabay / Pikabu
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Возглавляю довольно крупную компанию, многие боятся заходить ко мне в кабинет. Так случилось, что от усталости заснул прямо в кресле на рабочем месте. Когда ко мне зашла администратор, то я, резко проснувшись, четко, но капризно сказал: «Это мой верблюжонок!» До сих пор думаю, что же мне такое снилось... © Подслушано / Vk
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Недавно готовила безе, был уже вечер. Духовку выключила и оставила его там. А в другой комнате ребенок плохо спит. И всю ночь мне снилось, что мой сын — безе и ему нельзя рано просыпаться, так как он не успел приготовиться. © Подслушано / Vk
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Я устроилась работать в новый магазин. Работали там сверхурочно, так что только на сон оставалось время. Муж рассказывает, что ночью я подскочила, растолкала его: «Колбаса не пробивается!!! Колбаса!!!» Он спросонья понять ничего не может: «Пробивается твоя колбаса, спи!» И я на команде «спи» упала на подушку и засопела. Утром, конечно, ничего не помнила. © Екатерина Мак / Facebook
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Жила с парнем. Спим, часа 4 утра. Он меня за талию обнимает, мне неудобно, я руку убираю, второй раз, третий. Тут он берет меня за талию, и я получаю смачный пинок под зад. Я спросонья в шоке! Проснулась мигом, начала кричать, а он еле глаза открывает и спрашивает:
— А где гусь?
— Какой гусь?!
Тут до него доходит. Ржет и рассказывает, что гусь приснился огромный, шипел. «Я, — говорит, — его раз за клюв схватил, другой, он вырывается. Ну все, думаю, мочить надо». © Подслушано / Vk
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Питер завалило снегом, дворы не чистят. Каждая вторая машина во дворе застревает, буксует, приходится вызволять из беды, толкать. Утром просыпаюсь — жена говорит, что ночью я героически спас из сугроба прикроватную тумбочку, которая, по моим словам, «застряла и начала буксовать». Оказывается, ночью мне кто-то звонил, телефон вибрировал на тумбочке. Мой сонный мозг воспринял это как звук от пробуксовки. Я встал, поднял тумбочку, переставил ее на полтора метра в сторону и снова лег спать. © JosephinMuhin / Pikabu
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Дело было в молодости моей мамы. Дальше с ее слов. «Пришла с ночной смены, поставила бигуди, чтобы покипели немного. Пока кипели, легла полежать пару минут и, конечно же, уснула. Снится, что стою на остановке и тут подъезжает троллейбус. Полностью черный. Открываются черные двери, там стоят какие-то темные расплывчатые силуэты, а за перилами в троллейбусе мрак. И только ставлю ногу на ступеньку, меня за руку парнишка симпатичный такой выдергивает и говорит: „Нет, рано еще! Нельзя туда пока“. И я проснулась. Квартира полна ядовитого дыма: вода в ковшике выкипела, бигуди начали плавиться, выделяя ядовитый угарный газ. А я уже просто задыхалась в этом всем». © Алексей Онищенко / Facebook
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Мне несколько раз снились сны, где я жила в другое время в другой стране. Это было как кусочек другой, очень реальной жизни. И я знала, что живу на одном острове в Океании — девочка-подросток в очень бедной семье, где много детей, а я старшая дочь. Есть братик, младше меня немного. К нему я очень привязана. Родителям нет до меня дела, они заняты тяжелой работой. Денег хватает с трудом и только на еду. Все это я точно знала. Дальше я вижу красивый корабль. Приезжают богатые люди с континента. Вижу, как они идут на берег, говорят о чем-то с местными. И я знаю, зачем они приехали... Мой отец тоже говорит с ними. Знаю, что обо мне. Я это чувствую. Он очень рад, что получит много денег. И совсем не огорчен, что больше меня не увидит. Горюет только мой братик. Я поднимаюсь на корабль. Я покорна и спокойна. Сон длинный, есть продолжение. Я просыпалась с ощущением, что видела себя в одной из прежних жизней. © Krujevnica / AdMe
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Сосед по комнате как-то раз ночью во сне спросил: «Подсолнечное масло, зебра, союз, вам что-нибудь нужно или нет?» После чего отвернулся и дальше спать. Видать, ничего так и не смог продать. © Сергей Буцыкин / TheQuestion
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Настигла меня мигрень. Вечером выпил полтаблетки цитрамона и лег спать. Хватило на пару часов. Посреди ночи постоянно просыпался от сильных болей. В один момент не выдержал, пошел на кухню и принял целую таблетку — в пачке как раз оставалась одна.
Слава богу, все прошло, отлично поспал. Утром иду на кухню, вижу, лежит пачка цитрамона с одной таблеткой. Понимаю, что выпил ее во сне, — и резко начинает болеть голова. © roodeescool / Pikabu
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Я окончила институт 40 лет назад, но все эти годы пару раз в год мне снится одно и то же: нужно сдать последний экзамен, а меня не допускает до него деканат. И я переживаю во сне, что непременно нужно сдать... Просыпаюсь от счастья: я уже на пенсии! © Наталья Шмонина / Facebook
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Когда я был в армии, у меня выработалась привычка просыпаться за 5 минут до подъема, который у нас был в 6:30. Вот как-то лежу я, а подъема-то и нет! Смотрю на часы, а уже 6:40. Ничего себе, думаю, что творится! Полежал еще немного, смотрю, а уже 7 часов. Удивился, но, раз уж такое дело, повернулся на правый бок, заснул. Просыпаюсь, смотрю на часы — 8 часов! Засыпаю снова. Так проспал почти до полудня. И тут вдруг слышу характерное: «Рота, подъем!» И я с крайним удивлением понимаю, что сейчас 6:30 и все идет по распорядку. Что самое интересное и приятное, и тело, и мозг чувствовали себя так, будто я валялся в кровати до 12 часов и просто шикарно выспался. Вокруг меня куча злых невыспавшихся людей, а мне обалденно, ведь я валялся в кровати до 12. Пусть и в параллельном измерении. © Pussycat.nose / Pikabu
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Однажды мне на протяжении довольно долгого времени снился один криповатый сон. Я на окраине города, сижу на остановке часами. Мимо проходят толпы, жизнь вокруг меня кипит. А я сижу и не понимаю, чего я жду, какой автобус мне нужен, и не осознаю, чего я хочу. И после 3–4 ночей с таким сновидением я понял: тот парень на остановке, тот самый воображаемый я, запутался в себе, забыл о своих целях и задачах. Стал понимать, что жизнь проходит мимо меня, как во сне. После этого стало действительно страшно. Я осознал, что потерять себя, потерять вдохновение — это страшнее самой смерти. После этого я освежил навык игры на скрипке. Начал читать новую книгу и возобновил полноценное общение с друзьями, ибо до этого был погружен в работу. Теперь, когда меня пробирает хандра, я вспоминаю тот сон и знаю, как выбраться из этого состояния. © Владислав Ермолович / TheQuestion
А какие ваши сновидения были настолько невероятными, что смогли повлиять на реальную жизнь?
Фото на превью Puzran / Pikabu