19 человек, которые увидели во сне нечто такое, чему сложно найти рациональное объяснение

Мне несколько раз снились сны, где я жила в другое время в другой стране. Это было как кусочек другой, очень реальной жизни. И я знала, что живу на одном острове в Океании — девочка-подросток в очень бедной семье, где много детей, а я старшая дочь. Есть братик, младше меня немного. К нему я очень привязана. Родителям нет до меня дела, они заняты тяжелой работой. Денег хватает с трудом и только на еду. Все это я точно знала. Дальше я вижу красивый корабль. Приезжают богатые люди с континента. Вижу, как они идут на берег, говорят о чем-то с местными. И я знаю, зачем они приехали... Мой отец тоже говорит с ними. Знаю, что обо мне. Я это чувствую. Он очень рад, что получит много денег. И совсем не огорчен, что больше меня не увидит. Горюет только мой братик. Я поднимаюсь на корабль. Я покорна и спокойна. Сон длинный, есть продолжение. Я просыпалась с ощущением, что видела себя в одной из прежних жизней. © Krujevnica / AdMe