19 человек, которые так эффектно начали этот год, что лучше и не придумаешь

Многие люди надеются, что с приходом нового года их жизнь наконец-то изменится. Кто-то прикладывает к этому максимум усилий: записывается в спортзал, подыскивает новую работу, выходит из не приносящих радости отношений. А кому-то сама судьба подкидывает такие сюрпризы, что лучше и не придумаешь.

Мы в AdMe.ru публикуем истории интернет-пользователей, у которых год начался так блистательно и многообещающе, что ясно одно: следующие 365 дней точно не могут быть плохими. А в конце статьи вы найдете бонус — истории наших читателей о том, что в жизни всегда есть место новогоднему чуду.

Помню, перед Новым годом поехал в магазин за подарками всем родным, друзьям, коллегам. Все пробили, вышло примерно на $ 250. Продавщица дала корзинку с открытыми скидками, типа какую вытащу, такая и будет скидка. В итоге вытащил скидку в 100 %. Знал бы раньше, весь магазин забрал бы себе. Все были в шоке, сразу сфотографировали. © «Подслушано» / Vk

Безуспешно пытались с подругой завести ребенка в течение нескольких лет. Под бой курантов загадал, чтобы с дитем получилось в новом году. И вот в 00:37 (во время дарения подарков) мне моя любовь приносит коробочку. Положительный тест! Срок месяц. Сдержалась и не сказала до Нового года. От загадывания желания до исполнения прошло всего 37 минут! Этот год уже лучших всех! © Oldnar / Pikabu

Настроения под Новый год у меня не было. Впервые за последние годы я отмечал этот праздник без второй половинки. Мы с друзьями отправились в паб. Стоим ждем, когда нам подготовят столик, как вдруг чувствую на своем плече чью-то руку. Оборачиваюсь, а там — невероятной красоты девушка, которой, как оказалось, понравились моя шляпа и рождественский свитер. Мы с ней перекинулись парой слов и разошлись. Спустя время эта девушка подозвала меня к своему столику, поздравила с праздником, и мы еще немного поболтали. Потом я вернулся к своей компании. Это был самый яркий момент за последние 3 месяца, и он вселяет в меня уверенность, что когда-нибудь я снова начну встречаться с кем-то. В мире столько женщин! © PM-ME-YOUR-STEAMKEYS / Reddit

1 января поплелась в ближайший супермаркет за зубной пастой. И вот стою на кассе и вижу, что сумма к оплате чуть ли не вдвое выше, чем та, что указана на ценнике. «Ну, — думаю, — все. Сейчас буду с кассиром ругаться, потом ждать „Галю“, которая сможет провести отмену, и отбиваться от недовольных покупателей, скопившихся в очереди». Мысленно представив эту канитель, собираюсь с силами и выдаю: «А у вас там ценник другой». Кассир молча встала и ушла, вернулась через минуту и, извинившись, пробила мне зубную пасту по акционной цене. Оказалось, что прошлогодняя акция на нее уже закончилась, а ценники поменять не успели. Чувствовала себя так, словно сорвала джекпот. А что, неплохо начался год!

Получилось так, что в прошлый Новый год я была одна. От одиночества и скуки мне пришла в голову идиотская мысль: я решила позвонить случайному человеку. Изменила пару цифр своего номера и набрала. Ответил мужчина с приятным голосом, в итоге проболтали всю ночь. Этот Новый год мы провели уже вместе. © «Подслушано» / Vk

2021 год начался с окончательного принятия того факта, что я себе нравлюсь. Принимаю себя. Таким, какой есть. Без фанатичных желаний изменить, подавить или переделать что-то в себе. Очень интересные чувства. © EricMcCalvan / Twitter

Я весь 2020 год ныла, что читаю слишком мало, тупею и вообще забросила книги. Но вот начался 2021-й, и за 10 дней января я осилила уже целых 3 книги. Вау! © twidade_Iucks / Twitter

С мужем долго хотели завести котенка, но никак не могли выбрать: то слишком лохматый, то окрас не такой, то глаза не того цвета. Животных мы любим, просто в последний момент всегда что-то останавливало. А тут возвращались после гостей, зашли в подъезд и обнаружили маленький пищащий комочек. Взяли котенка к себе, а он в квартиру зашел как к себе домой, будто уже 100 раз там бывал. Наш кот сам нас нашел!

В канун Нового года застукала своего мужа с девицей. Ну я собрала его вещички — и за порог. Подала документы на развод. 31 декабря сижу одна в пустой квартире, настроения никакого нет. Вдруг приходит СМС с незнакомого номера: «Привет. С наступающим. Как живешь? Это тот-то тот-то». У меня аж ноги подкосились. Первая любовь моя. 8 лет назад расстались из-за какой-то ерунды. Я потом замуж выскочила, он уехал в столицу на заработки. А тут оказалось, что весь последний месяц регулярно видел меня во сне. Уже испугался, не случилось ли со мной чего, раздобыл номер и вот написал. Сказала: «Ничего не случилось, только вот с мужем развожусь». На следующий день прилетел мой «привет из прошлого» первым рейсом. Как будто и не было этих лет разлуки. Вот так круто начался мой 2021-й.

В 5 вечера 31 декабря я рылась в мусорном баке, искала свою любимую гирлянду. Она досталась мне от бабушки, а мама выкинула, посчитав ее старой. Я перерыла 4 бака, поздравила 2 бомжей с Новым годом, поздоровалась со всеми мужчинами нашего дома, которых жены отправили вынести мусор. Кое-кто даже пытался мне помочь. Многие желали счастья. В итоге гирлянду не нашла, но нашла 50 баксов. Выпали из кармана какой-то одежды, когда я мусор перебирала. © «Подслушано» / Vk

В новом году решила основательно заняться здоровьем, пройтись по специалистам. Первым на очереди был гинеколог. Врач — мужчина. Залезла в кресло, сижу красная, как рак. Доктор долго молчал, а потом поднял на меня глаза и загадочно произнес: «У вас такая хорошая матка. Хоть фотографируй — и в учебник». Напряжение как рукой сняло! Улыбалась потом весь день. Не знала, что у меня такое достижение имеется. Жалко, что его в резюме не добавишь.

На новогодних праздниках должна была поехать с друзьями за границу. Помешали экзамены в универе, еще собаку не с кем было оставить, рост курса валют, да и предчувствие странное было. В итоге Новый год отпраздновала с семьей, потом встретилась с друзьями, а в канун Рождества познакомилась с мужчиной мечты! Правильно говорит моя бабуля: «Если что-то останавливает, значит, это не просто так!» © «Подслушано» / Vk

У меня под Новый год был очень позитивный случай. Денег было мало у нас с мужем, я в декрете. Одевались исключительно в секонд-хенде. Так вот, я выудила из кучи отличный вельветовый пиджак, пошла мерить и, сунув руку в карман, нашла там купюру в 100 фунтов. Почти треть зарплаты. © elekta36 / Pikabu

Недавно стою на почте. Заходит тетка, берет талон, подходит к окну и шепотом говорит: «Выиграла в лотерею. Как получить выигрыш?» Ей на весь зал отвечают: «А чек есть? А какая сумма?» Та еще тише говорит: «2 миллиона рублей». Оператор, громче: «Сколько рублей?» Тетка, уже бледная, шепотом: «2 миллиона рублей». Оператор на всю почту прогорланила: «Вы выиграли 2 миллиона рублей в лотерею???» И смех и грех. В итоге ей объяснили, куда обращаться и как получить деньги. А вообще, 2 миллиона — приятный бонус под Новый год. © Sprite39 / Pikabu

За новогодние праздники наела несколько лишних килограммов. Первый рабочий день. На полпути к офису замечаю, что у меня протерлись джинсы в районе паха. Чтобы не светить телом в неожиданных местах, старалась сидеть и лишний раз не двигаться. После обеда директор пригласил в кабинет, закрыл за собой дверь и выдал премию с оговоркой «на обновление гардероба». Домой отпустил пораньше.

Праздновала Новый год с семьей молодого человека. Его мама подарила мне гладильную доску и набор поварешек со словами: «Чтобы я была спокойна, что мой сыночка всегда накормлен и выглажен». Только утром, отойдя от шока, я осознала, какой же это на самом деле треш. Так что первый день нового года я начала с расставания. И что-то мне подсказывает, что это одно из лучших решений в моей жизни.

Вчера в огромном ТЦ у меня из тележки вытащили пакет с джинсами. С моими старыми, порвавшимися джинсами, вместо которых я уже надела новые. Рваные же положила в фирменный пакет. Спасибо за утилизацию! © elenuwka13 / Pikabu

Бонус: читатели AdMe.ru рассказали о сказочном везении, которое случилось с ними прямо под Новый год

90-е, 2 дня до Нового года. Денег нет совсем, не то чтобы на подарки детям, нет даже на еду. Готовлю детей морально, рассказываю им, какой замечательный торт мы сделаем из батона и сгущенки и что в этот год мяса на столе быть не должно, что украсить дом можно и снежинками из бумаги. Вечером иду в магазин. Денег хватает только на батон, сгущенку и куриный кубик. А там при выходе из магазина проводят новогоднюю лотерею: на листочке надо написать номер чека и кинуть в барабан. Ну, думаю, попробую. Вы бы видели круглые глаза моих детей, когда я 3 сумки со всякими деликатесами принесла домой. Вот как тут не поверить в чудеса? Видимо, наверху видят, когда совсем туго. © Liudmila Karjalainen / Facebook

Конец 2002-го. «Швейка». Перед Новым годом приболела. 30-го числа еду на последние деньги за зарплатой, а фирмы уже нет! 1,5 часа дороги, 3 пересадки, 7 часов вечера. Стою на остановке и реву. Останавливается маршрутка, пустая, только водитель и кондуктор: «Чего ревем?» Так и так. Кондуктор говорит: «Да вон у тебя деньги под ногами лежат!» Я опускаю глаза, а там 50 гривен! Довезли до метро, подарили шоколадку, денег не взяли. Уже успокоившись, я поняла, что женщина успела мне под ноги бросить эту купюру: я полчаса там стояла, не было ничего. До сих пор вспоминаю с благодарностью! © Елена Водомерова / Facebook