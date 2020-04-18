19 человек, которые столкнулись с суровой реальностью и оказались к этому не готовы
Неоправданные ожидания — это всегда обидно и малоприятно. Особенно тогда, когда подвоха совсем не ждешь. В такие моменты обычно хочется возмущаться, плакать и смеяться одновременно. Ведь зачастую спокойно реагировать на произошедшее просто невозможно.
Мы в AdMe.ru встретили в сети людей, чье столкновение с реальностью обернулось таким разочарованием, что на это больно смотреть даже через экран.
«Доставка еды в Днепре очень похожа на местный тиндер»
«Моя девушка попыталась повторить фото, увиденное в интернете, с нашим котом»
«Решил пересадить орхидеи. Заказал горшки. Орхидеи я не пересажу, теперь подумываю Барби купить»
«Посмотрите, что моя двоюродная сестра заказала и что она получила»
«Зачем я заказала эти дешевые парики в надежде, что получу что-то стоящее? Они пахнут как волосы у плохой куклы»
«Заказала китайскую еду. То, что было в меню, в сравнении с тем, что мне принесли»
«Вот что я просила сделать парикмахера и что получила. Это был салон, который я посещала до этого много раз»
«Она мечтала быть волчицей, но стала грустным медвежонком»
То платье, которое дома носить непрактично, а вне дома — неудобно
А его точно никто до этого не пробовал?
Вот уж действительно очень странные дела!
Надпись на обуви слева: «Странные дела». На обуви справа что-то совсем неразборчивое.
«Когда сказал: „Довольно, давай уже сделаем летнюю стрижку!“»
«В моем печенье с предсказанием вместо самого предсказания была реклама!»
Вряд ли он был счастлив, увидев это
«Заказала это мягкое кресло на Amazon, но не думала, что по размеру это стул для... руки»
В такие моменты твой внутренний ребенок просто рыдает
«Я думала, что заказала симпатичное кольцо с пчелой»
Когда хотели получить красивый букет в подарок, а пришло что-то совсем другое
«То, что я заказал в инстаграме, в сравнении с тем, что мне прислали по почте»
Случалось ли такое, чтобы кто-нибудь не оправдывал ваши ожидания?
Фото на превью KillQupid_ / twitter