19 человек, которые столкнулись с настолько обескураживающим сервисом, что просто слов нет — одни выражения

Когда пользуешься чьей-то услугой или покупаешь товар, быть подозрительным порой очень полезно. Ведь чем меньше радужных ожиданий, тем легче пережить косяк или хамство со стороны исполнителя. Но бывают такие случаи, которые просто уже ни в какие рамки: вместо кофе получаешь стакан льда, в салате — сюрприз в виде живности или грубость персонала.

Мы в AdMe.ru очарованы той стойкостью, с которой герои нашей подборки восприняли все каверзы бессовестного сервиса, и надеемся, что с вами такого не случится.

«Бесит, когда в твой кофе добавляют столько льда»

Следующий этап — добавить кофе в лед и просто подать его вам. © educated-emu / Reddit

«Заказал желейные витамины»

Когда взял заказ, но решил, что это слишком далеко

«Разноцветные игрушки моего сына»

«Оранжевый, зеленый, желтый».

«Моя девушка нашла это в своем салате уже после того, как доела его»

«Мне вот интересно, кто в службе доставки додумался до такого: „Давайте упакуем гель для душа в обычный конверт, с ним не должно произойти ничего плохого“»

Когда парикмахер знает все лучше тебя

«Вот не получится у меня достать пирожное, не испачкавшись при этом»

«В этом магазине наклеивают искусственные цветы на кактусы. Бесит»

«Эта экстрапорция фруктов стоила мне ₽ 220»

«Вот как много огурцов в моем сэндвиче»

«У меня сломалась клавиша D, и я заказал новую, а пришла клавиша 5»

«Какие славные луковые кольца и бургеры здесь подают»

Когда таксист боится детей

«У моего батончика с шоколадной крошкой всего одна крошка»

«Родители моей девушки периодически отправляют посылкой всякие конфеты, колбасу, сухофрукты и прочее»

«Однако в этот раз одна из колбасных палок чудесным образом превратилась в пачку челябинских макарон, а пакетик с конфетами полегчал на пару сотен граммов. Таинственному чародею: мы надеемся, что колбаса и конфеты пришлись вам по вкусу, потому что питаться одними макаронами — очень нездоровая практика».

«Купил замороженную вишню, по рецепту необходимо было 200 граммов. Каково же было удивление, когда я высыпал весь пакет и на весах увидел цифру 149»

«Зато привезли быстро»

«Сегодня нашла вот такую штуку в магазине. Поржала, сфоткала. Решила попробовать. А такого товара не существует!»

«Просто мне его не продали, так как на кассе он не пробивался».