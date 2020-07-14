19 человек, которые из моря хлама сумели выудить настоящую жемчужину

Двери крупных секонд-хендов можно сравнить с вратами в Нарнию. Только зайдешь туда — и сразу попадаешь в какой-то другой, незнакомый мир. Тут тебе и странное барахло, и древности, и просто вещи, которые оказались кому-то не нужны. Столько всего, что у неопытных посетителей комиссионок глаза разбегаются. А у опытных глаза загораются от возможности найти что-нибудь ценное. И некоторым с такой «охотой» несказанно везет.

Мы в AdMe.ru с любопытством наблюдаем за теми, кто научился замечать сокровища среди бесполезного хлама. Глядя на результаты их поисков, хочется тоже попытать счастья и пройтись по блошиным рынкам.

«Нашел это в мусорной корзине у местного комиссионного магазина утром. Брошь маркирована как золото 585-й пробы и весит 36,5 грамма. Отнес ее ювелиру и получил $ 750. Это определенно была хорошая неделя»

«До сих пор не могу поверить, что нашла эту оригинальную винтажную сумку Christian Dior за $ 3. Чтобы убедиться в подлинности, я проверила все маркировки и обнаружила, что в интернете антиквары продают ее за 600 канадских долларов»

«Все эти кольца из чистого золота, хотя в секонд-хенде они были отмечены как бижутерия. Я заплатила всего по $ 5 за каждое»

«Эту крутую шкатулку производства 1940-х годов я нашел вчера в комиссионке»

«Наверное, это моя лучшая находка — старинное платиновое кольцо с бриллиантами и сапфирами. Стоило всего $ 19,99»

«Нашел это на барахолке за $ 5. Дамская ручка Sheaffer с пером из 14-каратного золота»

«Всего $ 3 за кольцо, хотя они оба содержат клеймо 950PT, что означает, что камни, скорее всего, настоящие бриллианты»

«Это моя лучшая находка. В мусорном баке я обнаружил потертый кошелек с пачкой старых денег»

«Сегодня вечером я нашел старинную щетку для волос из слоновой кости и кисточку для бритья Tiffany & Co. с крышкой из стерлингового серебра»

«Купил на блошином рынке за $ 1. Камни оказались настоящими алмазами, а металл — платиной»

«Моя дочь нашла это винтажное белье Victoria’s Secret в комиссионном магазине. На нем есть бирки 1982 года, и оно совершенно новое»

«Этот браслет из золота 585-й пробы с бриллиантами и рубинами я получила за бесценок, заплатив всего $ 15»

«Блошиный рынок буквально подарил мне эту посуду из стерлингового серебра за 25 центов»

«Этот браслет из белого золота 585-й пробы с бриллиантами стоил всего $ 3»

«Нашел эту вещицу за $ 3 и отнес ее к местному знатоку китайских древностей. Он утверждает, что металл — это серебро, а сам артефакт был изготовлен в начале 1700-х годов»

«Эту оригинальную винтажную сумку Louis Vuitton со всеми аксессуарами легко можно продать за $ 1 500–2 000. А мне она досталась всего за $ 6,99»

«Пока я не вернулся домой, я даже не осознавал, что эти солнцезащитные очки покрыты настоящим золотом»

«Карманные часы из 10-каратного золота всего за $ 5. Удачная находка, не иначе»

«Сначала этот чокер за $ 25,5 показался мне дорогим. Но когда я вернулась за ним в другой раз, то уже знала, что он изготовлен из сусального золота и сделан в Германии в 1960-х годах. Теперь я просто влюблена в эту находку»