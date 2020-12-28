19 человек, которые случайно нашли ответы на вопрос «А что будет, если?..»

Научные открытия чаще всего происходят в процессе кропотливой и трудоемкой работы. Но даже исследователи порой приходят к феноменальным заключениям, всего лишь задавшись вопросом «А что будет, если?..». Конечно, не все ответы на такие вопросы могут пригодиться нам в реальной жизни, но они уж точно помогут расширить кругозор, а заодно лучше узнать и понять окружающий мир.

Мы в AdMe.ru жадно мотаем на ус все новые любопытные выводы, к которым пришли пользователи сети. А из бонуса вы узнаете, кто может заглянуть к вам в гости, если не закрыть дверь во время прилива.

1. Вот почему не стоит хранить чеснок в вакуумной упаковке

2. Виниловая пластинка, которую оставили в нагревшейся машине

3. «Я взбивал масло с помощью шейкера для смешивания краски и в итоге получил вот такие крошечные масляные шарики»

4. Вот что будет, если оставить свечу в жарком помещении

5. Так выглядит океан, в котором вода при резких перепадах температур очень быстро замерзла

6. Вот что будет с гаечным ключом, если он попадет в промышленный намотчик

7. «Мой отец пользовался этой ложкой больше 30 лет, скребя ею дно сковородок и кастрюль»

8. Вот что произойдет с мармеладными мишками, если оставить их в салоне машины, в которой воздух нагрелся до +40 градусов

9. «Мама готовила рождественский пирог и решила растопить белый шоколад в микроволновке»

10. Вот что будет с деревянным медиатором (справа) после года использования

11. «Так выглядит моя собака, когда сильно наэлектризуется»

12. Никогда не пытайтесь очистить экран ноутбука при помощи жидкости для мытья стекол

13. Застывшие капли стали, упавшие на пол

14. Вот что будет с картошкой фри, если случайно поставить ее в микроволновку на 30 минут вместо 30 секунд

15. «Я близорукий на левый глаз и дальнозоркий на правый. Так выглядит тень от моих очков, когда на них падает солнечный свет»

16. «Моя соседка пыталась высушить лифчик в микроволновке»

17. «Бабушка случайно положила одну из своих кожаных перчаток в стиральную машинку»

18. А такие метаморфозы произойдут с тестом для пиццы, когда у него истечет срок годности

19. Вот что будет, если обдуть пластиковую бутылку промышленным феном

Бонус: «Оставил входную дверь открытой во время прилива в Сан-Диего, и вот результат»