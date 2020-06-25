19 человек, которые разгадали формулу идеальной чистоты. И нам есть чему поучиться у них

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Согласитесь, уборка — это не самое увлекательное занятие, и многие из нас воспринимают ее как гнетущую необходимость. Но некоторые счастливцы находят в себе силы привести в порядок каждый уголок своих владений. К тому же они делают это так ловко и увлеченно, что хочется вскочить с места и начать повторять за ними.

Мы в AdMe.ru посмотрели эти 19 фото от гениев уборки и уже бежим пылесосить мягкие игрушки и мыть оконные рамы новым хитрым способом.

1. «Отмыл стулья, на которых сидели больше 30 лет»

2. «Я почистила и отполировала серебро моей прабабушки»

3. «Я даже не знал, что наша брусчатка двух разных оттенков»

4. «Я привел в порядок плиту после целого года готовки»

5. «Я наконец решила надрать зад депрессии и навести порядок. И это божественно»

6. Жильцы знатно потрудились над этой лужайкой

7. «Мне посоветовали почистить посудомойку средством от ржавчины, и вот результат»

8. «С трудом верится, что это те же самые доски на полу. Спасибо, пап, за мойку высокого давления»

9. Наверное, это заняло много времени, но результат того стоил

10. «Убрала с кресла затяжки от кошачьих когтей своей иглой для валяния»

11. «Я справилась с депрессией и провела генеральную уборку в спальне»

12. Медная раковина после чистки выглядит как новенькая

13. «Сегодня я убрал сорняки, теперь двор выглядит идеально»

14. «Я наконец взяла себя в руки и навела порядок в комнате»

15. «Муж подарил мне мойку высокого давления. Я уже хотела было обидеться, но теперь я самый счастливый человек»

16. «Когда я начинал свой бизнес по мойке под давлением, люди смеялись надо мной. А спустя 4 года я на коне и счастлив, что не послушал их»

17. Небольшая хитрость, и можно почистить раму в одно движение

18. «Нашему ресторану 10 лет, и сегодня мы вызвали профессиональных уборщиков, чтобы они почистили деревянный пол»

19. Только посмотрите, что сотворил с этим покемоном пароочиститель