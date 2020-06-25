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19 человек, которые разгадали формулу идеальной чистоты. И нам есть чему поучиться у них

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Согласитесь, уборка — это не самое увлекательное занятие, и многие из нас воспринимают ее как гнетущую необходимость. Но некоторые счастливцы находят в себе силы привести в порядок каждый уголок своих владений. К тому же они делают это так ловко и увлеченно, что хочется вскочить с места и начать повторять за ними.

Мы в AdMe.ru посмотрели эти 19 фото от гениев уборки и уже бежим пылесосить мягкие игрушки и мыть оконные рамы новым хитрым способом.

1. «Отмыл стулья, на которых сидели больше 30 лет»

19 человек, которые разгадали формулу идеальной чистоты. И нам есть чему поучиться у них
© Nexion21 / reddit

2. «Я почистила и отполировала серебро моей прабабушки»

19 человек, которые разгадали формулу идеальной чистоты. И нам есть чему поучиться у них
© kabh318 / reddit

3. «Я даже не знал, что наша брусчатка двух разных оттенков»

19 человек, которые разгадали формулу идеальной чистоты. И нам есть чему поучиться у них
© ouway1 / reddit

4. «Я привел в порядок плиту после целого года готовки»

19 человек, которые разгадали формулу идеальной чистоты. И нам есть чему поучиться у них
© Rayneeileen / reddit

5. «Я наконец решила надрать зад депрессии и навести порядок. И это божественно»

19 человек, которые разгадали формулу идеальной чистоты. И нам есть чему поучиться у них
© StarGuardianJulie / reddit

6. Жильцы знатно потрудились над этой лужайкой

19 человек, которые разгадали формулу идеальной чистоты. И нам есть чему поучиться у них
© rpgmgta / reddit

7. «Мне посоветовали почистить посудомойку средством от ржавчины, и вот результат»

19 человек, которые разгадали формулу идеальной чистоты. И нам есть чему поучиться у них
© pun-in-punishment / reddit

8. «С трудом верится, что это те же самые доски на полу. Спасибо, пап, за мойку высокого давления»

19 человек, которые разгадали формулу идеальной чистоты. И нам есть чему поучиться у них
© babytomato666 / reddit

9. Наверное, это заняло много времени, но результат того стоил

19 человек, которые разгадали формулу идеальной чистоты. И нам есть чему поучиться у них
© marlinoles / reddit

10. «Убрала с кресла затяжки от кошачьих когтей своей иглой для валяния»

19 человек, которые разгадали формулу идеальной чистоты. И нам есть чему поучиться у них
© theanxiousoctopus / reddit

11. «Я справилась с депрессией и провела генеральную уборку в спальне»

19 человек, которые разгадали формулу идеальной чистоты. И нам есть чему поучиться у них
© rachelliyo / reddit

12. Медная раковина после чистки выглядит как новенькая

19 человек, которые разгадали формулу идеальной чистоты. И нам есть чему поучиться у них
© vvk21 / reddit

13. «Сегодня я убрал сорняки, теперь двор выглядит идеально»

19 человек, которые разгадали формулу идеальной чистоты. И нам есть чему поучиться у них
© rpgmgta / reddit

14. «Я наконец взяла себя в руки и навела порядок в комнате»

19 человек, которые разгадали формулу идеальной чистоты. И нам есть чему поучиться у них
© queenbeeper / reddit

15. «Муж подарил мне мойку высокого давления. Я уже хотела было обидеться, но теперь я самый счастливый человек»

19 человек, которые разгадали формулу идеальной чистоты. И нам есть чему поучиться у них
© the-red-woman / reddit

16. «Когда я начинал свой бизнес по мойке под давлением, люди смеялись надо мной. А спустя 4 года я на коне и счастлив, что не послушал их»

19 человек, которые разгадали формулу идеальной чистоты. И нам есть чему поучиться у них
© mikehocksbig / reddit

17. Небольшая хитрость, и можно почистить раму в одно движение

19 человек, которые разгадали формулу идеальной чистоты. И нам есть чему поучиться у них
© Sapulinjing / reddit

18. «Нашему ресторану 10 лет, и сегодня мы вызвали профессиональных уборщиков, чтобы они почистили деревянный пол»

19 человек, которые разгадали формулу идеальной чистоты. И нам есть чему поучиться у них
© EinsteinafterPlanck / reddit

19. Только посмотрите, что сотворил с этим покемоном пароочиститель

19 человек, которые разгадали формулу идеальной чистоты. И нам есть чему поучиться у них
© kinshi93 / twitter

Вы часто делаете генеральную уборку? Есть ли какие-то хитрости, которые помогают вам справляться с этой задачей более эффективно?

Фото на превью the-red-woman / reddit
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