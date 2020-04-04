19 человек, которые просто хотели найти работу, а вызвали приступ смеха у всего интернета
Каждый был на собеседовании, в ходе которого по спине стекали капли пота, а работодатель изводил каверзными вопросами. Причем некоторые начальники включают весь свой креатив и вместо типичных «расскажите о себе» и «почему уволились с прошлой работы?» поражают необычным поведением и расспросами, от которых волосы встают дыбом. Впрочем, в неадекватности бывают замечены и сами соискатели.
AdMe.ru не смог сдержать смеха от 19 комментариев о собеседованиях, на которых все пошло не по плану, но их героям теперь есть что рассказать.
- Полтора года назад ко мне на собеседование пришел молодой человек и на вопрос «кем вы видите себя через год?» ответил: «Управляющим этим заведением». То есть вместо меня... Тогда мы над этим посмеялись, а спустя год он стал моим управляющим — и я взяла его фамилию. © ikratko / Twitter
- Как-то меня попросили рассказать о своей карьере на английском. Ну окей, рассказываю. Потом эйчар мне такая: «Я английский не знаю, но должна была проверить, что вы на нем говорите...» © Olga_Vryadli / Twitter
- Звонок. «Мы увидели ваше резюме, и оно нас очень заинтересовало, хотим пригласить на собеседование. График такой-то, условия такие-то, зарплата — 40 000 рублей». Приехал на собеседование. 2 часа общались с кадровиком и ведущим специалистом, а потом еще час — с начальником.
В конце начальник выдает:
— Ну, в принципе, вы нам подходите, можете через 2 дня приступать. Только у нас зарплата указана 40 000 рублей, а на самом деле — 20 000 рублей.
Я отвечаю:
— Ничего страшного. Правда, у меня указано, что я все умею, а на самом деле я ничего не умею.
Непонимающая пауза начальника. Говорю, что они мне не подходят, и ухожу. © Alvion / Pikabu
- Сегодня у моего папы было собеседование по скайпу. Он сидел в гостиной, весь такой солидный, в костюмчике и галстуке, и разговаривал с работодателем. Ну и, конечно же, моя кошка решила, что просто обязана что-то говорить в этот момент, поэтому начала мяукать направо и налево. Она домяукалась до того, что чуваки по ту строну экрана просто начали угорать, потому что она не затыкалась. Мой папа тяжело вздохнул, посмотрел в камеру и сказал: «Прошу прощения, мне нужно попросить кошку уйти». Затем перевел взгляд на кошку и спокойно сказал: «Виктория, к сожалению, вы вели себя очень громко, и я вынужден попросить вас удалиться». И она так и сделала. Повернулась и вышла из гостиной. © Nevrial / Pikabu
- Проводил я как-то собеседование на должность начальника достаточно крупного подразделения. А он, вроде бы имея необходимый опыт работы на руководящих должностях, не казался уверенным себе человеком.
— Скажите, приходилось ли вам когда-нибудь увольнять сотрудника, который сам не хотел уходить? Как вы это делали?
— У меня сейчас как раз такая ситуация в отделе.
— И что? Удалось добиться успеха?
— Пока нет.
— Почему?
— Понимаете, он очень сильный!
— А-а-а-а, то есть это очень сильный специалист, и вы просчитываете, как минимизировать риски от его ухода и безболезненно передать функционал другим сотрудникам?
— Нет! Он сильный. Прямо здоровый нереально. Бодибилдер какой-то. Я боюсь на него давить, вдруг ему что-то в голову не то придет. © Kaa1980 / Pikabu
- Чтобы получить зарплату, им понадобилась тонна информации о моих компетенциях и несколько собеседований. В конце руководитель говорит: «Итак, в самом начале у вас будет минимальная заработная плата». Я сказал: «Ну, в вашем объявлении было указано $ 20 в час». Она отвечает: «Это после 15 лет». © Royal_Vengeance / Reddit
- В 22 года пришла на собеседование в техподдержку местного провайдера. Пока ждала директора, обнаружила, что кресло, на котором я сижу, классно вращается: достаточно один раз сильно оттолкнуться — и можно сделать пару оборотов вокруг себя. За этим занятием меня и застал директор. © la_marygold / Twitter
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— Привет, я пришел сюда на собеседование.
— Отлично, а у вас есть опыт?
— Да, это мое 20-е собеседование. © cornplantation / Reddit
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Я действительно хотела эту работу, готовилась к собеседованию за полторы недели. Встретились с двумя руководителями, все шло отлично. Через 45 минут они говорят, что должность уже занята, но я им настолько понравилась, что они хотят меня взять на неполный рабочий день и, соответственно, половину зарплаты. Это было все равно, что пойти в обувной магазин, чтобы сказать, что вам нужны черные туфли 36-го размера, а продавец возвращается и говорит: «У нас нет 36-го, но вот 40-й в зеленом цвете. Можете примерить!» © NearbyPast1 / Reddit
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В 16 лет пыталась устроиться копирайтером, дали ТЗ написать 10 рецептов варенья из крыжовника с оригинальностью не ниже 95 %. До сих пор просыпаюсь в холодном поту. © marakujia / Twitter
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Наткнулась на вакансию журналиста в федеральной газете. Редактор, назначившая собеседование, встретила в интимной полутьме кабинета. Мейкап дамы точно описывают слова: «Пьяный енот в ночном клубе». Во время разговора приходилось отводить глаза от ее лица, чтобы не пробило на смех. В 11 утра угольно-черные «смоки айс» над глазами и под глазами. Чернейшие толстые брови а-ля «Фатима сделала свой первый татуаж на выпускной». Густой тональный крем на все лицо, но не на белую шею. Ярко-красные губы с неровной обводкой, выходящей далеко за контур, завершали образ. Одним из ее первых вопросов было: «А почему вы не накрашены? Не любите пользоваться косметикой? Вы же знаете, что журналист должен хорошо выглядеть!» И я такая, потратившая на макияж минут 40, как перед первым свиданием с мужчиной моей мечты... © Baska.kielbaska / Pikabu
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Работаю директором магазина косметики, много молоденьких девушек к нам приходит устраиваться на работу. Но запомнила анкету, где девушка в графе «семейное положение» написала: «Мама, папа, я и бабушка». © Podslyshano / Twitter
- Однажды я откликнулась на вакансию «продавец-консультант фейерверков», и меня попросили подготовить к собеседованию свое резюме в распечатанном виде и написать эссе про фейерверки. © Arina_Chagal / Twitter
- Конкурент пытался переманить меня в свой банк. Руководитель спросил меня, что нужно, чтобы я перешел к ним. Я сказал: «Намного больше денег». Он в ответ: «Мне нравится нанимать людей, которые не мотивированы деньгами». Я засмеялся и ответил, что не знал, что его банк является благотворительным. Встал и ушел. © mingy / Reddit
- Сегодня к нам пришел устраиваться на работу человек. Кадровик звонит и говорит: «Товарищ подполковник, спуститесь, мутный какой-то посетитель». Спустился, захожу, задаю вопрос, почему именно сейчас решили устраиваться на работу. Ответ убил наповал: «Хочу на вашем корпоративе поесть!» © alor1 / Twitter
- Мне 34 года, и с 20 лет у меня фиолетовые волосы. Одно из моих главных условий в работе — это то, что я не устроюсь в компанию, в которой не будут адекватно воспринимать мой цвет волос. До сих пор у меня не возникало с этим сложностей. Но на одном из последних собеседований кадровик смотрела на мою прическу с откровенным отвращением. Было совершенно очевидно, что я не подхожу им.
Через день они позвонили, чтобы сообщить об этом. Я был вежлив и спокоен. Но эта женщина была очень агрессивной и сказала: «И для справки, просто совет для вас в будущем. Даже самые первоклассные навыки не дадут вам пойти далеко, если у вас клоунские волосы». Я сказал: «Думаю, что мои 15 лет в индустрии с образцовым послужным списком говорят об обратном». © vaticanpurple / Reddit
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Лет 10 назад пригласили на собеседование на позицию финансового менеджера на зарплату 18 000 руб. На входе дали анкету-тест. Довольно много вопросов, все разбиты на блоки по категориям, которые условно можно разделить так: «черты характера», «отношение к работе», «интимные вопросы», что-то там еще. В общем, меня не взяли. Позже выяснилось, что меня слили на самом первом этапе, а одна коллега приходила туда еще несколько раз, потратила кучу времени. Директор раскидывался комплиментами, рассказывая, что она чуть ли не единственная дошла до финала, нарисовал ее психологический портрет. Она говорит: «Ну это все здорово, что по работе-то?» В ответ: «Вам перезвонят».
А потом ей позвонила секретарь и сказала, что на самом деле вакансии у них нет, директор пишет диссертацию по психологии и кандидаты для исследований нужны были: психологический портрет и все такое. Коллега моя возмущалась сильно, но ей в качестве компенсации подарили скидочную карту в их сеть магазинов. © alor1 / Pikabu
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Когда я проводила собеседование, больше всего запомнился парень, у которого спросила:
— У вас есть опыт в маркетинге?
— Нет.
— А с блокчейном?
— Нет.
— А зачем вы пришли к нам?
— Не знаю.
После 3 секунд тишины он посмотрел на тарелку с конфетами и спросил:
— Можно? © METSUselah / Twitter
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На собеседовании: «Итак, где вы себя видите через 5 лет?»
Я: «Я пожимаю руку Дамблдору. Я только что выиграл кубок по квиддичу». © VG87160020 / Twitter
А вы когда-нибудь были на собеседовании, после которого было трудно сохранять невозмутимое лицо? Или, быть может, проводили его сами?
Фото на превью Podslyshano / twitter