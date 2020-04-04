19 человек, которые просто хотели найти работу, а вызвали приступ смеха у всего интернета

Лет 10 назад пригласили на собеседование на позицию финансового менеджера на зарплату 18 000 руб. На входе дали анкету-тест. Довольно много вопросов, все разбиты на блоки по категориям, которые условно можно разделить так: «черты характера», «отношение к работе», «интимные вопросы», что-то там еще. В общем, меня не взяли. Позже выяснилось, что меня слили на самом первом этапе, а одна коллега приходила туда еще несколько раз, потратила кучу времени. Директор раскидывался комплиментами, рассказывая, что она чуть ли не единственная дошла до финала, нарисовал ее психологический портрет. Она говорит: «Ну это все здорово, что по работе-то?» В ответ: «Вам перезвонят».

А потом ей позвонила секретарь и сказала, что на самом деле вакансии у них нет, директор пишет диссертацию по психологии и кандидаты для исследований нужны были: психологический портрет и все такое. Коллега моя возмущалась сильно, но ей в качестве компенсации подарили скидочную карту в их сеть магазинов. © alor1 / Pikabu