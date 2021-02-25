19 мест, в которых могут жить только люди с чугунными нервами
Всем нам хочется, чтобы наш дом был уютным гнездышком. Но везет единицам, а остальным приходится всякое расхлебывать: то семейная стая львов на крыльцо нагрянет, то соседское сверло проделает дыру в гостиную. Чтобы пережить такое, нужны нервы, как канаты. Как раз такие — у героев сегодняшней статьи. Все невзгоды эти люди переносят стойко, разве что в интернете пожалуются.
AdMe.ru публикует фото пользователей сети, которые умеют сохранять самообладание несмотря ни на что. А в конце мы оставили для читателей бонус: вы увидите жилище человека с эпическим спокойствием.
1. «Когда мы приехали в папин дом, то обнаружили, что кое-кто в него уже заселился»
2. Когда живешь в доме на два хозяина и ненавидишь соседей
3. «Мне нужно срочно выезжать, но вчера был легкий ветерок»
4. «Соседи решили просверлить отверстия для полочек»
5. «Каждое утро появляется „человек в окне“ и пугает меня до посинения. Но это всего лишь дымоход соседей»
6. «Надеюсь, тебе не очень нравилась мебель на веранде»
7. «Гнилое дерево, которое даже не стояло на моем участке, сегодня сломалось пополам и упало на мой дом. А как прошел ваш день?»
8. «Сосед обожает играть в гольф»
9. «Вчера у соседей была вечеринка. Это мой батут»
10. «Заморозки пришли на местную автомойку»
11. «Из окна открывается прекрасный вид»
12. «Мне приходится переплачивать $ 22 в месяц за коммуналку, потому что городские власти установили канализационный слив посреди моей лужайки»
13. «Сосед сливает воду с крыши под забор на мой участок. Дворик постоянно затапливает»
14. «В моем туалете живет змея»
15. «Машина моего дяди этим утром»
16. «Я живу на севере Норвегии, и это моя машина»
17. «Нас не было дома, а когда мы вернулись, увидели сюрприз: 4 дыры в гостиной, через которые можно разглядеть ремонт соседей»
18. «Вот как холодно у меня в подъезде. Как техасец, я определенно к такому не готов»
19. «Очень щедрые соседи! Мы их не просили, а они снегом поделились»
Бонус: «Думаю, тут не нужны слова»
А что раздражает вас в том месте, где вы живете?
Фото на превью Kirya13 / Pikabu
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