19 мест, в которых могут жить только люди с чугунными нервами

Всем нам хочется, чтобы наш дом был уютным гнездышком. Но везет единицам, а остальным приходится всякое расхлебывать: то семейная стая львов на крыльцо нагрянет, то соседское сверло проделает дыру в гостиную. Чтобы пережить такое, нужны нервы, как канаты. Как раз такие — у героев сегодняшней статьи. Все невзгоды эти люди переносят стойко, разве что в интернете пожалуются.

AdMe.ru публикует фото пользователей сети, которые умеют сохранять самообладание несмотря ни на что. А в конце мы оставили для читателей бонус: вы увидите жилище человека с эпическим спокойствием.

1. «Когда мы приехали в папин дом, то обнаружили, что кое-кто в него уже заселился»

2. Когда живешь в доме на два хозяина и ненавидишь соседей

3. «Мне нужно срочно выезжать, но вчера был легкий ветерок»

4. «Соседи решили просверлить отверстия для полочек»

5. «Каждое утро появляется „человек в окне“ и пугает меня до посинения. Но это всего лишь дымоход соседей »

6. «Надеюсь, тебе не очень нравилась мебель на веранде»

7. «Гнилое дерево, которое даже не стояло на моем участке, сегодня сломалось пополам и упало на мой дом. А как прошел ваш день?»

8. «Сосед обожает играть в гольф »

9. «Вчера у соседей была вечеринка. Это мой батут»

10. «Заморозки пришли на местную автомойку»

11. «Из окна открывается прекрасный вид»

12. «Мне приходится переплачивать $ 22 в месяц за коммуналку, потому что городские власти установили канализационный слив посреди моей лужайки»

13. «Сосед сливает воду с крыши под забор на мой участок. Дворик постоянно затапливает»

14. «В моем туалете живет змея»

15. «Машина моего дяди этим утром»

16. «Я живу на севере Норвегии, и это моя машина»

17. «Нас не было дома, а когда мы вернулись, увидели сюрприз: 4 дыры в гостиной, через которые можно разглядеть ремонт соседей »

18. « Вот как холодно у меня в подъезде. Как техасец, я определенно к такому не готов »

19. «Очень щедрые соседи! Мы их не просили, а они снегом поделились»

Бонус: «Думаю, тут не нужны слова»