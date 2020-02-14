19 человек, которые хотели бы вернуть свои деньги, время и нервы обратно
Порой шопинг сопряжен с разочарованием. Так, 63 % одежды клиенты возвращают по тем или иным причинам. Праздничные покупки через интернет также многим не приносят удовлетворения — в основном из-за особенностей обслуживания. Герои нашей подборки опубликовали свои примеры досадных ситуаций, связанных с заказом одежды, обуви или вещей для дома.
AdMe.ru сочувствует тем, кто хотел порадовать себя новой вещью, а потратил деньги зря.
«Завтра день рождения у моей дочки. Она заказала у портного платье. Сегодня его привезли. Это кошмар!»
Когда полученный заказ, мягко говоря, не похож на то, что было на фото в интернет-магазине
«Заказала платье, а получила простыню»
«Что я заказала и что в итоге получила. Мех придет в отдельной упаковке?»
«Он размером с мяч для гольфа»
«Нашел дешевые кухонные весы. Такое чувство, что тут чего-то не хватает»
Когда на модели все сидит как-то совсем иначе
Когда ищешь платье на выпускной, лучше все-таки обратиться к проверенному продавцу
«Что мой друг заказал для своей девушки и что ему пришло»
Вот откуда берутся кошмары
«Я заказала это платье на какой-то странице в Instagram, отдала почти $ 40, как абсолютный идиот. Смотрите, что мне пришло»
Покупки в интернете — это всегда большой риск
Когда сушилка для посуды совсем не оправдала ожиданий
В жизни диван оказался не таким аккуратным и привлекательным, как на фото
Когда заказал свитер, поверив рекламе в Facebook
«Заказал для своего клиента после завершения проекта подарок — съедобный букет. Он стоил $ 130»
Когда заказывала атласный топ, а получила что-то несуразное
«Заказал новые шлепанцы в интернете, и мне прислали два правых»
«Заказал на норвежском сайте, как мне показалось, очень недорогой шерстяной свитер. Вроде того, как у Криса Эванса в картине „Достать ножи“. Мне прислали материалы, из которых я должен сам сделать свитер»
Вы заказываете вещи через интернет? Поделитесь снимками покупки, которая хотя и разочаровала вас, но смеетесь вы над ней до сих пор.
Фото на превью ItsDanSheehan / twitter, Knives Out / Lionsgate