19 человек, которые доказали, что вязание совсем не бабушкино хобби

Для того чтобы стать владельцем по-настоящему уникальной вещи, не нужно бегать по модным магазинам. Героям этой статьи достаточно взять в руки крючок или спицы. Немного усилий — и вот обновка готова. И самое главное, что такой свитер или платье действительно сделаны с любовью и хранят тепло рук создавшего их мастера.

Кажется, всем нам в AdMe.ru срочно нужны теплые кофточки и уютные одеяла из разноцветной пряжи. А девушка из бонуса к этой статье умудряется вязать даже из серебра.

«Я раньше делала одежду для своей собаки. А вот мой первый „человеческий“ свитер. У моей Лиззи такой же»

«Не могу перестать смеяться над этими вязаными шортами. Они выглядят так нелепо! А моя дочка из-за них дико смущается»

«Я связал этот свитер для своей дочки»

«Я уже давно неровно дышу к черной пряже»

На заметку фанатам Гарри Поттера: шарф факультета Рейвенкло своими руками

«Работаю над носками-валентинками»

«Я так горжусь своей мамой и ее вязаными рисунками!»

«Я тот парень, который вяжет носки, шарфы и шапки для своей семьи. А сейчас я наконец-то решил осчастливить себя свитером»

«Мой первый разноцветный носок. Кажется, неплохо выходит»

«Папе так идет связанный мной свитер!»

«В этом джемпере я буду встречать закаты на пляже»

«Вот перчатки, которые я вяжу для друга. Ему нужны именно такие, а их сложно купить в магазине»

«Мне нравится, когда вязаной вещью можно пользоваться даже во время работы над ней»

«Около 9 месяцев назад муж попросил меня научить его вязать. Представляю вам его работу»

«Мне понадобился год, чтобы сделать такие переходы оттенков»

«Раньше я вязала только для других. Наконец-то вспомнила о себе и теперь ношу эту кашемировую шапку»

«Мой новый эльфийский плащ»

«Десять дней назад я решила научиться вязать. И вот результат»

«У меня случайно получилась шапка, похожая на персонажа из „Улицы Сезам“»

Бонус: «Я связала серебряную цепочку швейной иглой»