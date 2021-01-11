19 человек, которые доказали, что серые будни в браке — миф, покрытый плесенью

Сижу дома, никого не трогаю, вдруг звонок от папы. — Юля, отвечай быстро! — судя по голосу, он волновался. — Сколько гирлянд мы тебе отдали в прошлом году? — Две, — не задумываясь ответила я. — Синюю и желтую. А что случилось? — Ничего! — радости в голосе папы прибавилось, и он крикнул в комнату, забыв, что я еще на связи: — Таня! Готовь лоб, я был прав! Мама, прости, но щелбан достанется сегодня тебе. © JxaJxa / Pikabu

Сегодня утром у мужа порвался ремешок на его любимых часах. Он все утро ходил негодовал, переживал, что теперь придется покупать новый. А новый — это уже не то, ему старый хочется. А старый ремешок будто через блендер пропустили, но муж упорно с ним ходил и не обращал внимания на это. Стало мне интересно, почему же он так эти часы любит. Его ответ убил: «Я их у бездомного купил за сотку, они мне дороги как память!» © qreativnay / Pikabu