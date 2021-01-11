19 человек, которые доказали, что серые будни в браке — миф, покрытый плесенью
Любой брак, как и чужая душа, потемки. Но порой смелые пользователи не упускают возможности побаловать интернет занимательными случаями из жизни собственной семьи или семей знакомых.
У авторов AdMe.ru на уморительные истории о брачных буднях глаз уже наметан. И мы в очередной раз хотим продемонстрировать свой личный топ на эту тему.
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Звонит мне жена: «Я сегодня задержусь после работы: мы с Любой зайдем в магазин, я там себе такое платьице классное приглядела...»
Я: «Хорошо, мне тоже джинсы новые купить надо, а то мои уже протерлись до дыр».
Жена: «Да надо в шкафу порыться, там где-то еще одни джинсы были».
Я: «Слушай, а сколько у тебя всего платьев?»
Жена: «Ну мне сейчас некогда. Пока». © Radrigosen / Pikabu
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Дома после операции (перелом лодыжки). Лежу, как царица восточная, в подушках мягких и на простынях шелковых. Заботы о детях, кошке и прочем совместно нажитом — на муже. Закончился ужин, забегает в комнату дочь: «Папа, что ЭТО делает в посудомойке?»
Муж: «ЭТИМ я капусту мешал, когда жарил».
Дочь: «Но ведь ЭТО деталь от кошки?!»
Поворачиваю голову. ЭТИМ оказалась лопатка для кошачьего лотка. Благо новая. © alenasmola / Pikabu
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Собираемся с женой к другу на день рождения. Надеваю рубашку.
Жена: «У тебя рубашка сзади мятая».
Я: «Да ладно, пофиг».
Жена: «Нет, не пофиг. Подумают еще, что я не могу мужу рубашку погладить!»
Я: «Ну тогда гладь».
Жена: «Сейчас утюг принесу, сам погладишь». © itislive / Pikabu
«Мой муж — инженер» © dafffko / Pikabu
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Сижу дома, никого не трогаю, вдруг звонок от папы.
— Юля, отвечай быстро! — судя по голосу, он волновался. — Сколько гирлянд мы тебе отдали в прошлом году?
— Две, — не задумываясь ответила я. — Синюю и желтую. А что случилось?
— Ничего! — радости в голосе папы прибавилось, и он крикнул в комнату, забыв, что я еще на связи: — Таня! Готовь лоб, я был прав!
Мама, прости, но щелбан достанется сегодня тебе. © JxaJxa / Pikabu
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Сегодня утром у мужа порвался ремешок на его любимых часах. Он все утро ходил негодовал, переживал, что теперь придется покупать новый. А новый — это уже не то, ему старый хочется. А старый ремешок будто через блендер пропустили, но муж упорно с ним ходил и не обращал внимания на это. Стало мне интересно, почему же он так эти часы любит. Его ответ убил: «Я их у бездомного купил за сотку, они мне дороги как память!» © qreativnay / Pikabu
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Лежим с мужем в постели, время — 12 ночи.
Муж: «Может, сходим пожрем?»
Я: «Ты есть хочешь?»
Муж: «Нет, блин, походить!» © Unknown author / Bash
«„Развинти кран, милый“. Развинтил» © Ifeelinggood / Pikabu
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Ребенку 1,5 года. «Поделили» с мужем ночь: в первую половину встаю я, во вторую дежурит муж. 5:30. Муж, тревожно:
— Кать, Ка-а-ать, Ка-а-атя! Он, похоже, обкакался. Что делать?
— Звони в МЧС! © Unknown author / Bash
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Выбираем миксер с женой. Показываю ей миксер с лезвиями вместо обычных крутилок, на что сразу получаю ответ:
— Не, это отстойный.
— Почему?
— Нельзя облизывать. © Unknown author / Bash
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Подбиваем с женой семейный баланс:
Жена: «О, у тебя на карточке больше денег, чем у меня...»
Я: «Это потому, что я почти не трачу, а ты тратишь всю зарплату».
Жена, с возмущением: «Не всю!»
Я: «Ну две трети».
Жена, с еще большим возмущением: «ТРИ!»
Я: «Хорошо, ТРИ трети». © Unknown author / Bash
«Муж подарил „орхидею“. Бюджетная версия» © B0ltik / Pikabu
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Жена: «Так мне покупать эту красивенькую сумочку?»
Я, не отвлекаясь от работы: «Да, бери...»
Жена: «Блин, с тобой одни растраты!» © Unknown author / Bash
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Моя будущая жена «прыгала» на кровати, отскочила и застряла между кроватью и прикроватной тумбочкой. Торчала ногами вверх, никак не могла освободиться. А я еще долго не мог ей помочь, потому что меня парализовало от смеха. © Merlord / Reddit
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Сегодня мой муж пошел копать картошку. Вот я хохотала! Еще бы подснежников принес. В результате накопал ведро, у меня чуть челюсть не выпала. Сажал в августе. Экспериментатор. © pZCVzUp8iEmHlo5 / Twitter
«Ношу мужу еду на работу. Он вечно говорит, что неудобно перед коллегами: им тоже хочется попробовать, а всех угощать — сам не наешься... Надеюсь, сегодня все будут сытые и довольные» © ghjghj123 / Pikabu
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У мужа есть привычка оставлять в холодильнике пустые коробки — из-под сока, например, или из-под молока. В ящике для овощей-фруктов иногда остаются пакетики тоже. Все время напоминаю ему, чтобы выкидывал. Вчера после ужина слышу, как он открывает холодильник и зовет меня удивленным голосом. Почему-то я сразу поняла, что произошло... Короче, я задумалась и случайно поставила в холодильник тарелки после ужина вместе с вилками. Ржали очень долго. Он сказал, что я его переплюнула. © «Подслушано» / Ideer
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Нашла у мужа в машине женскую резинку для волос. Закатила скандал, он отбивался до последнего. Сейчас пересматривала фотографии того года и увидела эту самую резинку на себе. Огляделась, удалила фотку, пока муж не заметил. Пойду поцелую мужа. © «Подслушано» / Ideer
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Мой муж говорит, что я очень вкусно готовлю. Но он не знает, что я ничего не умею: тупо делаю по книге рецептов, а в процессе даю на пробу своему коту! Если он съел — значит вкусно, если нет — все летит к чертям и я готовлю заново. Наш кот — залог счастливого брака! © «Подслушано» / Ideer
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