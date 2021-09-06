19 человек, которые буквально выпали в осадок от откровенной халтуры дизайнеров

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Городская инфраструктура создана, чтобы делать нашу жизнь проще и лучше. Но бывает, у дизайнеров и проектировщиков случается сбой. Так в городах появляются творения, устройство которых не поддается никакой логике и выглядит порой даже абсурдно.

AdMe.ru спешит обнародовать фотографии, где на улицах городов запечатлены мощные дизайнерские промахи. А в конце подготовили бонус — фото от человека, который возмущен повсеместным и бездумным использованием QR-кодов.

1. Разумное дополнение к объекту национального наследия

Это почти как если бы на здании были камуфляжные штаны. © Ekskalibar / Reddit

2. Попробуйте разобрать этот знак на скорости 80 км/ч

3. Это произведение искусства людям хорошо зашло

Честно говоря, экспонат действительно похож на мусорную корзину. © Thisisahouse / Reddit

4. На табличке написано «Учите детей хорошим манерам!», но выглядит так, будто вы бросаете ребенка в урну

5. «В моем городе установили новый знак»

6. Человек, который рисовал разметку, не видит проблемы в том, что ветка упала

7. «Арка из живых растений по соседству»

8. Все любят пляжный баскетбол

Подождите, пока они построят корт для пляжного керлинга. © Chirimokaari / Reddit

9. Прямо над скамейкой есть щель между 2 крышами

10. У этой скамейки фонтан вместо спинки

11. Бассейн перекрывает всю лестницу, ведущую в это здание

12. Это скамейка высотой 23 см

Я даже не знаю, что самое странное — скамейка или тот факт, что вы ее измерили. © OCtagonalst / Reddit

13. У машины на детской площадке нет никаких отверстий для слива воды. Поэтому, когда идет дождь...

14. «Эта дверь в доме моих родителей ведет к их кладовой»

15. «Шкафчики для выдачи интернет-заказов разместили и в моем городе. Так теперь выглядят дорожки в парке»

16. «Пришлось активно игнорировать эту мерзость, стоя в очереди»

17. В городе наконец-то появились велосипедные дорожки!

Начните смотреть на YouTube «Как делать BMX-трюки». © Canbedone1 / Reddit

18. Пристройка

19. Грустно видеть, что фреску заменили рекламой овсяного молока

Бонус: «Я уже здесь. Почему нельзя просто написать, когда работает магазин?»

«Часы работы торгового центра. Отсканируйте код, чтобы увидеть время работы торгового центра. Наведите камеру телефона сюда».