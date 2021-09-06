19 человек, которые буквально выпали в осадок от откровенной халтуры дизайнеров
Городская инфраструктура создана, чтобы делать нашу жизнь проще и лучше. Но бывает, у дизайнеров и проектировщиков случается сбой. Так в городах появляются творения, устройство которых не поддается никакой логике и выглядит порой даже абсурдно.
AdMe.ru спешит обнародовать фотографии, где на улицах городов запечатлены мощные дизайнерские промахи. А в конце подготовили бонус — фото от человека, который возмущен повсеместным и бездумным использованием QR-кодов.
1. Разумное дополнение к объекту национального наследия
- Это почти как если бы на здании были камуфляжные штаны. © Ekskalibar / Reddit
2. Попробуйте разобрать этот знак на скорости 80 км/ч
3. Это произведение искусства людям хорошо зашло
- Честно говоря, экспонат действительно похож на мусорную корзину. © Thisisahouse / Reddit
4. На табличке написано «Учите детей хорошим манерам!», но выглядит так, будто вы бросаете ребенка в урну
5. «В моем городе установили новый знак»
6. Человек, который рисовал разметку, не видит проблемы в том, что ветка упала
7. «Арка из живых растений по соседству»
8. Все любят пляжный баскетбол
- Подождите, пока они построят корт для пляжного керлинга. © Chirimokaari / Reddit
9. Прямо над скамейкой есть щель между 2 крышами
10. У этой скамейки фонтан вместо спинки
11. Бассейн перекрывает всю лестницу, ведущую в это здание
12. Это скамейка высотой 23 см
- Я даже не знаю, что самое странное — скамейка или тот факт, что вы ее измерили. © OCtagonalst / Reddit
13. У машины на детской площадке нет никаких отверстий для слива воды. Поэтому, когда идет дождь...
14. «Эта дверь в доме моих родителей ведет к их кладовой»
15. «Шкафчики для выдачи интернет-заказов разместили и в моем городе. Так теперь выглядят дорожки в парке»
16. «Пришлось активно игнорировать эту мерзость, стоя в очереди»
17. В городе наконец-то появились велосипедные дорожки!
- Начните смотреть на YouTube «Как делать BMX-трюки». © Canbedone1 / Reddit
18. Пристройка
19. Грустно видеть, что фреску заменили рекламой овсяного молока
Бонус: «Я уже здесь. Почему нельзя просто написать, когда работает магазин?»
«Часы работы торгового центра. Отсканируйте код, чтобы увидеть время работы торгового центра. Наведите камеру телефона сюда».
А вы сталкивались с неудачными примерами дизайна в вашем городе?
Фото на превью SoundB / Pikabu, Steinoff / Pikabu
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