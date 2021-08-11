19 человек, глядя на которых так и хочется спросить: «Вы где молодильные яблоки покупали?»

Чем старше мы становимся, тем чаще находим у себя признаки возрастных изменений: у одних это первые морщинки, у других — седые волосы на макушке. Однако некоторым людям удается избежать подобных ситуаций, и выглядят они далеко не на свои годы. Возможно, секрет в хороших генах или в здоровом образе жизни вкупе с правильным уходом за собой. Окружающие все равно немного завидуют таким счастливчикам.

Мы в AdMe.ru не поверили свои глазам, когда узнали истинный возраст пользователей сети, представленных в этой статье. Хоть нам и не дано понять, как им удалось обмануть время, порадоваться за них вполне можем.

1. «Пожалуй, поделюсь. Мне 31 год. До слез»

2. «Я служил в морской пехоте 12 лет. Сейчас мне уже за 30. На фото мой первый месяц и последний на службе»

3. «Мне уже почти 30»

4. «Меня все время принимают за подростка. Друзья убедили устроить в этом году тематический день рождения „13 или 30“»

5. «Иногда я вижу косые взгляды после предъявления документов. Мне 34»

6. «Мне 38, но частенько люди думают, что я гораздо младше. Помогает, когда я не бреюсь»

7. «Разрешу ваши сомнения. На самом деле я — 29-летняя девушка»

8. «Мне 20. Когда было 19, магазины отказывались продавать мне фильмы с рейтингом „15+“»

9. «Работаю помощником футбольного тренера. Один из детей спросил меня, почему я не одет в форму. Это смущает и немного оскорбляет. Мне 33»

10. «26 лет. Всегда говорили, что я выгляжу молодо»

11. «Мне 31 год. Ха»

12. «Мне было 30 в прошлом году, когда это фото было сделано. Постоянно требуют предъявить удостоверение»

13. Хорошо, когда в 32 года не только выглядишь на 13, но и чувствуешь себя на этот возраст

14. «Снято в феврале этого года. Сказали, что я не выгляжу на свой возраст. Мне 37»

15. «Родился в июне 1990 года, и никто не верит, что мне 31 год»

16. «Мне 32 года, моему мужу примерно столько же лет. Но у него никогда не спрашивают документы»

17. «47 лет. Я выгляжу старше?»

18. «28 лет. На мне форма работника пиццерии»

19. «Люди всегда думают, что я намного моложе. Фактически мне 34 года»