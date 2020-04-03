19 человек, чей фактический возраст не возьмутся угадать даже матерые экстрасенсы

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Одни люди умудряются в 14 лет выглядеть на все 40, другие же, наоборот, в зрелые годы походят на подростка. Дар это или проклятье — вопрос открытый, однако одно известно точно: пытаться угадать их возраст по одной лишь внешности — дело неблагодарное. Потому что даже если вы заглянете в их свидетельство о рождении, то пазл в вашей голове может не сложиться. Судите сами.

AdMe.ru разыскал в сети 19 человек, которые удивительным образом не выглядят на свой возраст, с какой стороны на них ни посмотри.

1. «В 14 лет я выглядела как типичная русская домохозяйка лет 40»

2. «Мне только что исполнилось 38 лет, но мне никто не верит!»

3. «Угадайте, что это: детский день рождения или вечеринка по случаю досрочного выхода на пенсию?»

4. «Когда у тебя глаза как у 15-летней девочки, а подбородок как у 30-летнего мужика»

5. «Выгляжу как 50-летняя мать, которая собирается в церковь в воскресенье. На этом снимке мне 13–14 лет»

6. Сколько ему, по-вашему, лет: 7 или 37?

7. «В прошлом году кто-то мне сказал, что я выгляжу на 20 и на 50 лет одновременно. Меня пытались этим задеть, но мне даже понравилось»

8. «Когда я увидела эту фотографию, я была вынуждена дважды присмотреться к надписи на ленте»

«Счастливого 30-летия!»

9. «31-летняя женщина, которая выглядит как одна крайне известная 17-летняя экоактивистка»

10. Такой молодой, а уже шеф-повар

11. «Моя мама в 8-м классе, 80-е годы. Настоящая икона стиля...»

12. 13 месяцев или 30 лет?

13. «В свои 15 лет я успешно эксплуатировала образ мамаши средних лет»

14. «Этот парень учится с моим другом в одной школе. Ему 15 лет»

15. «Я в свои 12 выглядела как 35-летняя секретарша, которая делает лучшие рождественские печеньки в офисе. Семейное фото тому доказательство»

16. «Мне 26 лет, и, кажется, мне тоже сюда»

17. «Знакомьтесь, это моя племянница. Я сфотографировал ее, когда она бежала вниз по горке»

18. «Если прикрыть верхнюю половину лица, получится 38-летний дровосек. Если прикрыть нижнюю половину лица — 12-летний школьник»

19. Из 13-летки в 30-летнюю с помощью всего лишь стрижки

Есть ли у вас в архиве снимки, на которых вам удалось обмануть время?