19 человек, чей фактический возраст не возьмутся угадать даже матерые экстрасенсы
Одни люди умудряются в 14 лет выглядеть на все 40, другие же, наоборот, в зрелые годы походят на подростка. Дар это или проклятье — вопрос открытый, однако одно известно точно: пытаться угадать их возраст по одной лишь внешности — дело неблагодарное. Потому что даже если вы заглянете в их свидетельство о рождении, то пазл в вашей голове может не сложиться. Судите сами.
AdMe.ru разыскал в сети 19 человек, которые удивительным образом не выглядят на свой возраст, с какой стороны на них ни посмотри.
1. «В 14 лет я выглядела как типичная русская домохозяйка лет 40»
2. «Мне только что исполнилось 38 лет, но мне никто не верит!»
3. «Угадайте, что это: детский день рождения или вечеринка по случаю досрочного выхода на пенсию?»
4. «Когда у тебя глаза как у 15-летней девочки, а подбородок как у 30-летнего мужика»
5. «Выгляжу как 50-летняя мать, которая собирается в церковь в воскресенье. На этом снимке мне 13–14 лет»
6. Сколько ему, по-вашему, лет: 7 или 37?
7. «В прошлом году кто-то мне сказал, что я выгляжу на 20 и на 50 лет одновременно. Меня пытались этим задеть, но мне даже понравилось»
8. «Когда я увидела эту фотографию, я была вынуждена дважды присмотреться к надписи на ленте»
«Счастливого 30-летия!»
9. «31-летняя женщина, которая выглядит как одна крайне известная 17-летняя экоактивистка»
10. Такой молодой, а уже шеф-повар
11. «Моя мама в 8-м классе, 80-е годы. Настоящая икона стиля...»
12. 13 месяцев или 30 лет?
13. «В свои 15 лет я успешно эксплуатировала образ мамаши средних лет»
14. «Этот парень учится с моим другом в одной школе. Ему 15 лет»
15. «Я в свои 12 выглядела как 35-летняя секретарша, которая делает лучшие рождественские печеньки в офисе. Семейное фото тому доказательство»
16. «Мне 26 лет, и, кажется, мне тоже сюда»
17. «Знакомьтесь, это моя племянница. Я сфотографировал ее, когда она бежала вниз по горке»
18. «Если прикрыть верхнюю половину лица, получится 38-летний дровосек. Если прикрыть нижнюю половину лица — 12-летний школьник»
19. Из 13-летки в 30-летнюю с помощью всего лишь стрижки
Есть ли у вас в архиве снимки, на которых вам удалось обмануть время?
Фото на превью clinton_br / Reddit