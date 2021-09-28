19 человек, чья семейная жизнь больше похожа на комедийный сериал, чем на реальность

Вряд ли найдется хоть одна пара, у которой не было анекдотичной ситуации, когда один из супругов решил подшутить над другим. Главное в таких случаях, чтобы оба человека были с чувством юмора и доверяли друг другу. Тогда чете не будут страшны никакие ссоры и разногласия, ведь капелька остроумия и самоиронии поможет решить многие проблемы.