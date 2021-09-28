19 человек, чья семейная жизнь больше похожа на комедийный сериал, чем на реальность
Вряд ли найдется хоть одна пара, у которой не было анекдотичной ситуации, когда один из супругов решил подшутить над другим. Главное в таких случаях, чтобы оба человека были с чувством юмора и доверяли друг другу. Тогда чете не будут страшны никакие ссоры и разногласия, ведь капелька остроумия и самоиронии поможет решить многие проблемы.
Мы в AdMe.ru считаем, что периодическое подтрунивание над любимым человеком способно держать в тонусе обоих супругов. И наша статья тому подтверждение.
- Стою с женой, жду электричку на платформе. В кармане сухарики остались, решил покормить голубей. Бросаю понемногу, вижу, кто-то бросает семечки. Поднимаю глаза — стоит симпатичная девушка и улыбается мне, я ей тоже в ответ улыбнулся. А жена подошла поближе, чувствую ее недовольный взгляд. И, не переставая улыбаться девушке, чуть повернулся и сказал жене: «Если что — ты моя сестра», но вышло громче, чем планировал. Поржали все трое. Выкрутился. © TimRed / Pikabu
- Я болею, муж на работе. Я мужу пожаловалась, что некому меня лечить, никто чаю горячего не нальет и вкусности не принесет (мама так всегда делала). Так вот, муж поехал и мне сюрприз сделал — маму привез к нам. © Вash.im
- Жена приехала домой после длительной командировки. Я, уходя на работу утром, сказал ей:
— Не включай мой компьютер. То, что ты увидишь, может тебе не понравиться!
Прихожу домой вечером, а она злая. Спрашиваю:
— Что случилось?
Она говорит:
— Ну включила я твой комп. Лазила целый день, думала, там переписки с любовницей. А там ничего!
— И это тебе не понравилось?
— Ну да!
— Я же предупреждал. © OddLazyEGoist / Pikabu
- Очень горжусь тем, что после 20 с лишним лет совместной жизни я наконец-то научила своего мужа делиться со мной важными новостями. © pronounced_ing / Twitter
«Глянь, у меня тут слизняк свисает».
- Жена: «Антон, у меня для тебя небольшая проверочка. Ответь, пожалуйста, на 3 простых вопроса. 1. Какого цвета глаза у нашей дочки? 2. Сколько ей лет? 3. Как ее зовут?»
Я: «Зеленые, 7, Светлана».
Жена: «Молодец. Скажи честно, ты ей сейчас позвонил и спросил?»
Я: «Блин. Задал только третий вопрос». © Вash.im
- Моя жена перевернула дом вверх дном в поисках наших зонтиков, но не нашла. Тогда я начал искать, нашел за 2 секунды. Я не хвастаюсь. Я просто предупреждаю вас, что равновесие во Вселенной нарушено. Ожидайте увидеть, как кошки и собаки играют вместе, а свиньи летают. © XplodingUnicorn / Twitter
- Мне приснилось, что муж мне изменил, но я все равно люблю его. И если я когда-нибудь снова заговорю с ним, я скажу ему об этом. © skittle624 / Twitter
- Я попросила мужа порезать для меня арбуз, и вот как он это сделал. Я все равно собираюсь его съесть. © lovinlovgren / Twitter
- Когда жена затевает генеральную уборку, я, чтобы отвертеться от вытирания пыли или еще какой домашней работы, стараюсь найти себе мужское занятие: ищу, что поломано, и старательно чиню. В результате в доме все лампочки светят, плинтусы на месте, петли не скрипят. © Подслушано / Ideer
- У меня жена спросила: «У тебя были же девушки, на которых ты хотел жениться?» Я отвечаю: «Ну, возможно». Она продолжает: «Представь, ты женился бы на такой девушке и сейчас встретил меня. Ты бы изменил жене со мной?» Я говорю: «Нет, конечно». Я что, прошел какой-то тест, да? © tieleque / Twitter
- Мой муж заказал сашими в ресторане, и он знает, что я не ем сырую рыбу ни в каком виде, поэтому сказал: «Если ты съешь это сашими с желтым тунцом, я дам тебе $ 50».
Я: «Нет».
Муж: «$ 100».
Я: «Нет».
Муж: «$ 200».
Я: «Нет».
Муж: «$ 300».
Короче, это было вкусно. © Parkerlawyer / Twitter
- Мой ребенок хватает меня за рубашку и тянет. Я: «Используй слова и скажи мне, чего ты хочешь, сынок». Муж хватает меня за рубашку и тянет. Я: «Используй слова и скажи мне, чего ты хочешь, милый». © MedusaOusa / Twitter
- Сегодня муж сделал бутерброд с сыром и не предложил его мне. Моя жизнь в течение последних 16 лет была полной и абсолютной ложью. © CyndiSaidMed / Twitter
- — Тебе жена ночью мобильник к пальцу не прикладывала? Незабываемые, скажу тебе, ощущения.
— Нет, а зачем?
— Ну там из ревности, переписку прочитать.
— Нет, в этом смысле зачем. У меня в телефоне ее отпечаток забит. Мало ли для чего понадобится — скорую там вызвать или пиццу заказать, когда я сплю.
— А переписка?
— А что переписка? Во-первых, какой интерес ее читать, если не прячу? А во-вторых, у меня вся компрометирующая переписка в браузере, окно я закрываю и пароль каждый раз ввожу.
— Значит, все-таки прячешь?
— Прячу, конечно. Не надо ей знать, что там ей на день рождения с AliExpress едет! © Вash.im
- Мой муж сказал, что, если я заведу еще одного кота, он уйдет! Познакомьтесь с Пиклсом! © Lorrain22492203 / Twitter
- В моем доме есть человек, который выглядит точно так же, как мой муж, но он только что поменял рулон туалетной бумаги, так что это не может быть он. © JustBeingEmma / Twitter
- Мой муж говорит, что я не помогаю по дому. Я отвечаю: «Извините, мистер, а кто, по-вашему, напоминает вам, что нужно вынести мусор?» © 3sunzzz / Twitter
- Помогаем дочери с домашним заданием.
Муж: «Некоторые считают, что его происхождение можно проследить до XIV века, однако...»
Я: «Б. Ответ: Б». © smiles_and_nods / Twitter
- Стоим с другом, бурчим, что зря приехали кататься на лыжах в выходные. Народу куча, парковка забита, на подъемник очередь. Он злится и в порыве гнева говорит: «Вот сидел бы сейчас, смотрел футбол с какой-нибудь красоткой! А лучше с тремя!» Вспоминает, что рядом с ним стоит жена. Делает паузу, поворачивается к ней: «С Морозовой, Екатериной и Владимировной!» © Walt / Pikabu
А у вас были курьезные или анекдотичные ситуации с вашим любимым человеком? Если да, то чем все закончилось?
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