19 человек, чей возраст не загадка, а ошеломляющий факт

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Мало кто из нас не хотел бы выглядеть на пару-тройку лет моложе. Косметика, фильтры в инстаграме и даже одежда — все это может скрыть настоящий возраст и ввести в заблуждение людей, которые не знают, сколько вам лет. Но есть люди, которые и без сторонних методов удивляют своими цифрами, ведь они выглядят потрясающе.

Мы в AdMe.ru считаем, что люди, которые без тени стеснения выставляют свои фото в сеть, нагляднее всего доказывают, что иногда возраст — это всего лишь цифры в паспорте.

«Мне только исполнилось 40 лет! В последнее время стараюсь работать над собой»

«Кто сказал, что 47 лет — не возраст для косичек?»

«Фото без фильтров. Мне почти 50!»

«Мне 42, и я все еще люблю принарядиться»

Неплохо для 46 лет?

«Мне 52! Я все еще похожа на 40-летнюю женщину?»

«Мне сейчас 51»

Мне 50, и я живу на полную катушку!

«Мне 38!»

«Мне 46, и я фанатка „Звездных войн“»

«Мне 42, и мне нужно немного комплиментов»

«Мне 41, и у меня двое детей»

«Просто я в 50 лет»

«Мне 44, и у меня 5 детей»

«37-летняя растрепанная мама, которая целый день провела дома с 4-летним ребенком»

«На этой неделе мне стукнет 36»

«Мне 36. На сколько я выгляжу?»

«Угадали бы мой возраст? Мне 42»

«Мне 38. Хочется услышать ваше мнение»