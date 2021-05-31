19 человек, чей возраст не загадка, а ошеломляющий факт
Мало кто из нас не хотел бы выглядеть на пару-тройку лет моложе. Косметика, фильтры в инстаграме и даже одежда — все это может скрыть настоящий возраст и ввести в заблуждение людей, которые не знают, сколько вам лет. Но есть люди, которые и без сторонних методов удивляют своими цифрами, ведь они выглядят потрясающе.
Мы в AdMe.ru считаем, что люди, которые без тени стеснения выставляют свои фото в сеть, нагляднее всего доказывают, что иногда возраст — это всего лишь цифры в паспорте.
«Мне только исполнилось 40 лет! В последнее время стараюсь работать над собой»
«Кто сказал, что 47 лет — не возраст для косичек?»
«Фото без фильтров. Мне почти 50!»
«Мне 42, и я все еще люблю принарядиться»
Неплохо для 46 лет?
«Мне 52! Я все еще похожа на 40-летнюю женщину?»
«Мне сейчас 51»
Мне 50, и я живу на полную катушку!
«Мне 38!»
«Мне 46, и я фанатка „Звездных войн“»
«Мне 42, и мне нужно немного комплиментов»
«Мне 41, и у меня двое детей»
«Просто я в 50 лет»
«Мне 44, и у меня 5 детей»
«37-летняя растрепанная мама, которая целый день провела дома с 4-летним ребенком»
«На этой неделе мне стукнет 36»
«Мне 36. На сколько я выгляжу?»
«Угадали бы мой возраст? Мне 42»
«Мне 38. Хочется услышать ваше мнение»
Покажите свои фото, на которых сложно угадать ваш возраст. Попробуем угадать!
Фото на превью pastelcorners791 / Reddit, pastelcorners791 / Reddit
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